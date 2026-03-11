Новинки ×
11.03.2026
Audi RS 3 competition limited: регулируемая подвеска, новый обвес и большая наценка

Компания Audi представила самую крутую и дорогую версию competition limited актуальной спортивной модели RS 3 с мощным 5-цилиндровым турбомотором, она будет выпущена тиражом 750 экземпляров.

Нынешний Audi RS 3 третьего поколения дебютировал в 2021 году и в 2024 году пережил рестайлинг. В том же 2024 году обновлённый Audi RS 3 установил рекорд Нюрбургринга в классе компактных автомобилей, но в 2025 году его побил более мощный заднеприводный BMW M2 CS. Audi RS 3 предлагается только с полным приводом quattro с двумя индивидуальными муфтами отбора мощности на задние колёса, кузовов на выбор два — 5-дверный хэтчбек и седан, рекорд Нюрбургринга был установлен на седане.

Появление спецверсии competition limited не стало неожиданностью, ведь до рестайлинга у Audi RS 3 была лимитированная спецверсия performance edition, самая производительная в гамме (двигатель форсирован до 407 л.с., максимальная скорость увеличена до 300 км/ч), её тираж составил всего 300 экземпляров. Версия competition limited приурочена к 50-летию 5-цилиндрового двигателя Audi, но, как ни странно, современная 2,5-литровая «турбопятёрка» EA855 здесь совершенно стандартная, она выдаёт 400 л.с. и 500 Нм и состыкована с 7-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями.

Главные особенности версии competition limited — это регулируемая подвеска и более эффективный аэродинамический обвес из карбона. Новые детали обвеса — это более развитые уголки переднего спойлера, боковые канарды на переднем бампер и более развитый задний спойлер — у хэтчбека он находится в верхней части багажной двери, у седана — на крышке багажника. Другие внешние особенности — это окрашенные в золотистый цвет ажурные 19-дюймовые колёса (дизайн у них точно такой же, как у версии performance edition), тонированные матричные фары и эмблемы RS в ретро-цветах. Цветов кузова на выбор только три — зелёный Malachite Green, серый Daytona и белый Glacier.

Двухтрубные амортизаторы с многоступенчатыми регулировками на отбой и сжатие Audi RS 3 получил в стоке впервые, причём регулировать их нужно вручную с помощью специального инструмента (инструкция идёт в комплекте), передние амортизаторы вдобавок снабжены внешними резервуарами. В комплект также входят новый задний стабилизатор поперечной устойчивости, износостойкие карбон-керамические тормоза с красными суппортами и очень цепкие в сухую погоду полуслики Pirelli PZero Trofeo R.

Интерьерные особенности версии competition limited — это золотисто-имбирные замшевые вставки в креслах и дверных картах, обитый замшей руль с меткой центрального положения, световая проекция надписи RS 3 competition limited на землю при открытых дверях, коврики с надписью RS 3 competition limited и номерная табличка за кнопочным селектором коробки передач. Комплектация очень богатая, в неё входят в том числе мощная аудиосистема Sonos и полный набор электронных ассистентов водителя.

Динамические характеристики у Audi RS 3 competition limited стандартные, так как прибавки в мощности нет: разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

Audi RS 3 competition limited доступен для заказа только у дилеров, хэтчбек стоит в Германии от 108 365 евро, седан от 110 005 евро. Для сравнения скажем, что стандартный Audi RS 3 в кузове хэтчбек сейчас стоит от 66 800 евро, седан — от 68 800 евро.

Любопытно, что компания BMW на прошлой неделе представила трековый пакет M Performance Track Kit для купе M2 с регулируемой подвеской и улучшенным аэродинамическим обвесом.

