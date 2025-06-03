Новинки ×
  • АВТОВАЗ через пару недель представит кроссовер на базе Vesta и ещё одну новинку Lada

АВТОВАЗ через пару недель представит кроссовер на базе Vesta и ещё одну новинку Lada

03.06.2025 805 0 0

Кроме того, в ходе ПМЭФ-2025 российский производитель покажет ралли-рейдовый внедорожник Lada Niva Sport Т2 и гоночную версию Iskra.

В планы АВТОВАЗа, рассчитанные до 2030 года, входит выпуск 12 новых моделей и различных модификаций автомобилей Lada, об этом ещё в конце прошлого года рассказал глава компании Максим Соколов. Как Kolesa.ru сообщал ранее, одной из грядущих новинок станет кроссовер на базе Lada Vesta: презентация этой модели, как и было обещано, пройдёт через две недели в рамках очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На фото: Lada Iskra

Напомним, планы по разработке соответствующего автомобиля АВТОВАЗ подтвердил ещё в сентябре 2022-го. Частично прототип будущего SUV был продемонстрирован в конце января текущего года, его имя производитель пока держит в секрете. Известно лишь его рабочее название – Lada B-Cross. Сейчас российский производитель готовится к скорой презентации: первый кроссовер Lada будет представлен 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда (между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум»).

Рендер первого кроссовера марки Lada

Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть кроссовер на базе Lada Vesta. Ожидается, что платформу для нового автомобиля подвергнут модернизации, подробности станут известны позже. Не исключено, что моторную гамму SUV разделит с Вестой. На сегодняшний день она включает в себя пару бензиновых двигателей – 106-сильный мотор объёмом 1,6 литра, а также 122-сильный вариант объёмом 1,8 литра.

Рендер первого кроссовера марки Lada

Стоит ожидать, что стоимость первого кроссовера Lada окажется выше, чем у актуальной Весты. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, ценник «обычного» седана стартует с отметки 1 239 900 рублей, за «приподнятый» вариант просят не менее 1 759 000 рублей. Рекомендованная розничная стоимость универсала начинается с 1 655 000 рублей, а за Vesta SW Cross придётся отдать как минимум 1 879 000 рублей.

На фото: бизнес-седан Lada Aura

В пресс-службе АВТОВАЗа отметили, что в дни форума пройдёт премьера ещё одной новинки марки. Правда, в компании не уточнили, о каком именно автомобиле идёт речь. Напомним, в конце января производитель в том числе анонсировал ещё две грядущих модели, известных под рабочими названиями – Lada B-Van и Lada Т-134. В первом случае речь идёт о кроссвэне с удлинённой колёсной базой и предположительно трёхрядным салоном, во втором – о «современной интерпретации» классического внедорожника Lada Niva Legend.

На фото: салон бизнес-седана Lada Aura

Ещё в АВТОВАЗе отметили, что на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra: производство модели на заводе в Тольятти уже запущено, старт продаж в РФ намечен на июль 2025 года. В тематической зоне «ВиноГрад» желающие смогут увидеть ралли-рейдовый внедорожник Lada Niva Sport Т2, а также гоночную модификацию Iskra. Помимо этого, трансфер участников форума будут обеспечивать десять бизнес-седанов Aura.

Россия АВТОВАЗ авторынок премьеры новинки Lada Lada Vesta Lada Iskra Lada Niva Legend

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Грузовики и автобусы Выставка коммерческого транспорта COMvex 2025: новинок много, но ездить будем на старом Миновал год, и снова открылась выставка COMvex. На самом деле это даже не одна выставка – их целый квартет: собственно, грузовой COMvex, строительной техники СТТ, выставки логистики и СТО. Д... 421 1 0 02.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водителей Минтранс РФ выпустил проект поправок к ПДД, которые предписывают водителям поживее уступать дорогу кортежам чиновников. Правда, пока к этому документу больше вопросов, чем ответов. 802 6 2 02.06.2025
Статьи / История Нацпроект гаражного масштаба и сборка на коленке: как в Кении создавали собственный автопром Попытки создать собственный автопром предпринимали многие страны третьего мира. Однако никому пока не удалось повторить достижения Кении, у которой он вроде как есть, но в то же время его не... 865 1 1 01.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27773 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26787 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12447 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
12 Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало
8 Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тор...
6 Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водител...
Новые комментарии
Change privacy settings