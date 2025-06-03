АВТОВАЗ через пару недель представит кроссовер на базе Vesta и ещё одну новинку Lada

В планы АВТОВАЗа, рассчитанные до 2030 года, входит выпуск 12 новых моделей и различных модификаций автомобилей Lada, об этом ещё в конце прошлого года рассказал глава компании Максим Соколов. Как Kolesa.ru сообщал ранее, одной из грядущих новинок станет кроссовер на базе Lada Vesta: презентация этой модели, как и было обещано, пройдёт через две недели в рамках очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На фото: Lada Iskra

Напомним, планы по разработке соответствующего автомобиля АВТОВАЗ подтвердил ещё в сентябре 2022-го. Частично прототип будущего SUV был продемонстрирован в конце января текущего года, его имя производитель пока держит в секрете. Известно лишь его рабочее название – Lada B-Cross. Сейчас российский производитель готовится к скорой презентации: первый кроссовер Lada будет представлен 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда (между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум»).

Рендер первого кроссовера марки Lada

Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть кроссовер на базе Lada Vesta. Ожидается, что платформу для нового автомобиля подвергнут модернизации, подробности станут известны позже. Не исключено, что моторную гамму SUV разделит с Вестой. На сегодняшний день она включает в себя пару бензиновых двигателей – 106-сильный мотор объёмом 1,6 литра, а также 122-сильный вариант объёмом 1,8 литра.

Рендер первого кроссовера марки Lada

Стоит ожидать, что стоимость первого кроссовера Lada окажется выше, чем у актуальной Весты. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, ценник «обычного» седана стартует с отметки 1 239 900 рублей, за «приподнятый» вариант просят не менее 1 759 000 рублей. Рекомендованная розничная стоимость универсала начинается с 1 655 000 рублей, а за Vesta SW Cross придётся отдать как минимум 1 879 000 рублей.

На фото: бизнес-седан Lada Aura

В пресс-службе АВТОВАЗа отметили, что в дни форума пройдёт премьера ещё одной новинки марки. Правда, в компании не уточнили, о каком именно автомобиле идёт речь. Напомним, в конце января производитель в том числе анонсировал ещё две грядущих модели, известных под рабочими названиями – Lada B-Van и Lada Т-134. В первом случае речь идёт о кроссвэне с удлинённой колёсной базой и предположительно трёхрядным салоном, во втором – о «современной интерпретации» классического внедорожника Lada Niva Legend.

На фото: салон бизнес-седана Lada Aura

Ещё в АВТОВАЗе отметили, что на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra: производство модели на заводе в Тольятти уже запущено, старт продаж в РФ намечен на июль 2025 года. В тематической зоне «ВиноГрад» желающие смогут увидеть ралли-рейдовый внедорожник Lada Niva Sport Т2, а также гоночную модификацию Iskra. Помимо этого, трансфер участников форума будут обеспечивать десять бизнес-седанов Aura.