Стали известны сроки запуска серийного производства кроссовера на базе Lada Vesta

АВТОВАЗ планирует до 2030 года выпустить 12 новых моделей и различных модификаций собственной продукции, об этом на прошлой неделе рассказал глава компании Максим Соколов. Одной из новинок станет кроссовер на базе Lada Vesta, планы по разработке соответствующего автомобиля в компании подтвердили ещё в сентябре 2022 года.

Рендер нового кроссовера Lada на базе Весты, созданный дизайнером Kolesa.ru

С тех пор официальной информации о будущей новинке Lada практически не появилось. По-прежнему неизвестно даже название паркетника, хотя в прошлом году АВТОВАЗ даже объявлял конкурс для сотрудников компании, чтобы изучить возможные варианты. При этом, по словам Максима Соколова, торговое название для этого SUV сегмента В+ уже выбрано. Отметим, на днях появилась информация о том, что производитель зарегистрировал два новых товарных знака – Altra и Retiva. В теории, какое-то из них может оказаться именем будущего кроссовера Lada.

Глава АВТОВАЗа ранее сообщил о том, что на данный момент специалисты компании уже разработали и конструкцию, и дизайн будущей новинки; утверждены в том числе технические характеристики. Согласно плану, презентация пока безымянного SUV намечена на июнь 2025 года: дебют должен состояться в рамках очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Слайд с презентации АВТОВАЗа, посвящённый ближайшим планам производителя (прошла в январе 2024-го)

Теперь Максим Соколов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обозначил срок начала серийного производства кроссовера Lada, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. По его словам, товарная версия новинки встанет на конвейер в начале 2026 года (более точная дата станет известна позже). Подробности о будущем паркетнике, вероятно, появятся ближе к дебюту.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ показал седан Lada Iskra, при этом в семейство ещё войдут универсал и его кросс-версия. Сейчас этот проект находится на этапе тестового производства. В серию эту модель запустят в первой половине 2025 года. Известно, что по первому времени новинка будет занимать нишу между Lada Granta и Vesta, а позже Гранту планируется отправить в отставку.

В начале этого месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ может сократить планируемый на 2025 год объём производства автомобилей в случае, если ситуация на российском авторынке не изменится в лучшую сторону. Предполагается, что предприятия должны выпустить в следующем году около 500 тыс. экземпляров.

Тем не менее, пока что производитель придерживается своих планов. Так, в начале этой недели Kolesa.ru сообщал о том, что на мощностях ООО «Лада Спорт» (дочернего предприятия АВТОВАЗа) стартовало производство внедорожника Lada Niva Sport. Эта версия получила спортивные настройки подвески и тормозов, а также продольно расположенный 16-клапанный двигатель, максимальная мощность которого равна 122 л.с., а крутящий момент – 151 Нм при 5000 об/мин.