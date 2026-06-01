Большой лифтбек Yueyi 08 от FAW предложен с несколькими вариантами начинки

Концерн FAW расширил гамму марки Yueyi – к паркетникам с индексами 03 и 07 присоединился крупный лифтбек 08. «Восьмерка» доступна с гибридной или полностью электрической установками.

Yueyi («юэи», экспортное название – Joyee) – это электрифицированный бренд концерна FAW. Изначально он был создан в рамках другой марки китайского автогиганта – Bestune, которая представлена и в России. Первенцем стал электрический паркетник Yueyi 03, затем линейку пополнил старший кроссовер Yueyi 07, то есть подзаряжаемая гибридная версия чисто бензинового Bestune T90. Весной прошлого года в статусе предсерийного прототипа дебютировала третья модель Yueyi – лифтбек с индексом 08. Но лишь сейчас эта пятидверка выходит на домашний рынок: в Китае объявили предварительные цены и открыли прием заказов.

В FAW об этом не упоминают, но, вероятно, родственником «восьмерки» является знакомый и россиянам лифтбек Bestune B70. Впрочем, дизайн у Yueyi 08 все-таки свой. Модели достались гладкий «нос», собственные двухэтажная головная оптика и монофонарь, полускрытые ручки дверей (сами двери – безрамочные). Изменили даже подоконную линию. В дорогих комплектациях еще имеется автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Кроме того, «восьмерка» крупнее «традиционного» лифтбека B70. Длина Yueyi 08 равна 4920 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2900 мм. Для сравнения, размеры Bestune B70: 4855/1840/1455 мм, расстояние между осями – 2800 мм. Объем багажника Yueyi 08 – 618 литров против 440 литров у B70.

Интерьер у «восьмерки» тоже оригинальный. Если внутри Bestune B70 установлено табло, то лифтбек Yueyi 08 получил раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Руль, центральный тоннель и карты дверей – это все тоже новое. В списке оборудования еще заявлены подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 23 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла).

Лифтбек Yueyi 08 предложен в виде гибрида или полноценного электрокара. Все версии – заднеприводные, с 275-сильным электромотором. Силовая установка гибридной модификации также включает работающий в режиме генератора бензиновый двигатель 1.5 (95 л.с.) и батарею емкостью 27,8 кВт*ч, только на электротяге такая пятидверка проедет 240 км по циклу CLTC. Начальные исполнения электрического Yueyi 08 имеют 400-вольтовую архитектуру и аккумулятор на 59,04 кВт*ч, запас хода – 565 км. Более дорогие «электрички» получили 800-вольтовую архитектуру и батарею емкостью 70,5 кВт*ч, дальнобойность – 650 км.

Сейчас за гибридный Yueyi 08 просят 114 900 юаней (около 1,2 млн рублей по актуальному курсу). Электрокар обойдется в 104 900 – 144 900 юаней (1,1 млн – 1,5 млн рублей). Кстати, наряду с лифтбеком бренда Yueyi концерн FAW также продемонстрировал кабриолет на его базе, но серийные перспективы этого автомобиля пока не обозначены.