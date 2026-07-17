Bugatti завершила производство родстера Mistral и попрощалась с двигателем W16

Компания Bugatti представила последний из 99 выпущенных родстеров W16 Mistral, и, разумеется, он особенный, с уникальной отделкой и собственным именем Blanc Éternel, которое с французского на русский можно перевести как «Белая бесконечность».

Оснащённый четырьмя турбокомпрессорами 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 впервые появился в 2005 году на суперкаре Bugatti Veyron, тогда он выдавал «всего» 1001 л.с. и считался триумфом инженерной мысли концерна Volkswagen, превратившегося под руководством Фердинанда Пиеха в настоящую автомобильную империю. Сегодня эта империя трещит по швам, марка Bugatti ей больше не принадлежит и до конца текущего года перейдёт под полный контроль компании Rimac.

В этом году Bugatti запустит в производство совершенно новый гибридный суперкар Tourbillon с атмосферным 8,3-литровым двигателем V16, а эпоха двигателя W16 завершилась. От Bugatti Veyron двигатель W16 перешёл по наследству модели Chiron и всем её производным, в том числе родстеру Mistral, дебютировавшему в 2022 году. Двигатель W16 также ставился на трековый суперкар Bugatti Bolide с полностью уникальным кузовом, практически никак не связанным с платформой Chiron.

Производство Bugatti Bolide завершилось в прошлом году, а теперь пришло время попрощаться с Bugatti W16 Mistral. Последний экземпляр по имени Blanc Éternel изготовлен для состоятельного клиента с Ближнего Востока. Образ Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel создан в сотрудничестве с немецкой фарфоровой мануфактурой Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin. Кузов имеет двухцветную окраску: верх — «жемчужный», низ — «искристый», напоминающей цвет шампанского. Интерьер оформлен в цветах «магнолия» и «матовый серый карбон».

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

На нижнюю плоскость активного антикрыла нанесена надпись The last of its kind (переводится как «Последний в своем роде»), такая же надпись есть в салоне на боковинах центрального тоннеля. На подголовниках кресел вышита подпись Этторе Бугатти, она же нанесена на алюминиевые накладки порогов. В ручку селектора АКП по просьбе клиента интегрирована скульптура сокола. За селектором есть хрустальная вставка от Lalique с надписью Spirit of the Wind («Дух ветра»). На дверные карты нанесены эскизы трёх суперкаров с двигателем W16 — Veyron, Chiron и Mistral.

Техническая начинка у последнего Bugatti W16 Mistral стандартная: двигатель выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, максимальная скорость — 420 км/ч.

Во сколько обошёлся Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel заказчику, пресс-служба французской марки не сообщает, стандартный родстер на момент премьеры стоил от 5 млн евро.