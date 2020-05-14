Бюджетная альтернатива Skoda Octavia от GM и SAIC: теперь и универсал

Новый «сарай» марки Baojun построен на базе только-только рассекреченного лифтбека RC-5. Правда, в отличие от родственника, у универсала, как ожидается, будет только один мотор.

Бренд Baojun создан концернами General Motors и SAIC специально для Китая в 2011 году. Сначала под этой маркой выпускали простенькие дешевые машины (к таковым относится, например, семейство Baojun 310), но затем было решено выбраться за пределы ультрабюджетного сегмента. Вот так и появилась «престижная» R-серия, которая сегодня насчитывает пять официально представленных моделей: это кроссоверы RS-3 и RS-5, компактвэн RM-5, лифтбеки RC-6 и RC-5 (последняя «пятидверка» пока не продается). А теперь в базе китайского минпрома обнаружились фото и характеристики еще одного «премиального» Baojun – универсала под индексом RC-5W (W – Wagon). Напомним, всем «престижные» модели марки построены на модульной платформе R.

Baojun RC-5W

Итак, в «сарай» превратили младший лифтбек RC-5: спереди RC-5W полностью повторяет «исходник», задние фонари вроде бы тоже идентичны. Длина универсала равна 4685 мм, что на 35 мм больше, чем у лифтбека, высота, видимо, за счет рейлингов, увеличена на 27 мм до 1485 мм. Остальные габариты совпадают: ширина – 1806 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим размерам новое семейство Baojun близко к Skoda Octavia последней генерации (длина и лифтбека, и универсала Шкоды – 4689 мм, расстояние между осями – 2686 мм). А вот объем багажника китайский сертификационный орган, увы, не указывает (у Octavia – 600/1555 литров, у Octavia Combi – 640/1700 литров).



Baojun RC-5W

Салон Baojun RC-5W пока не засвечен. Впрочем, внутри универсал наверняка копирует исходный лифтбек, а интерьер последнего, в свою очередь, оформили в стиле родственного компактвэна Baojun RM-5: тут аналогичные двухспицевое рулевое колесо, сенсорный блок управления «климатом» и селектор коробки; дефлекторы обдува со стороны водителя и пассажира выполнили в виде горизонтальных полосок, а центральные воздуховоды сделали вертикальными, вдобавок один из них разделяет виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы.



Лифтбек оснащается бензиновыми полуторалитровыми «атмосферником» и «турбочетверкой» с отдачей в 99 и 147 л.с. соответственно, коробки – «механика» или вариатор. Универсалу же, по предварительным данным, достался только турбомотор. Привод у обеих моделей, разумеется, лишь передний.

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Старт продаж лифтбека Baojun RC-5 намечен на вторую половину 2020-го, «сарай» тоже, вероятно, доберется до дилеров уже в этом году. Цены пока не объявлены, но «пятидверки» Baojun, конечно, окажутся дешевле Skoda Octavia. Кстати, новая Октавия еще только готовится выйти на китайский рынок, то есть она наверняка будет дороже модели предыдущего поколения: прежний лифтбек чешской марки в Китае сегодня стоит от 99 000 юаней (около 1 027 000 рублей по актуальному курсу), а универсал там доступен только в виде «кроссовера» Scout по цене от 129 900 юаней (1 347 000 рублей).



За пределами Поднебесной марка Baojun не представлена, что, впрочем, не мешает продавать ее модели в других странах – под другими брендами. Так, паркетник Baojun 530 в Южной Америке и на Ближнем Востоке позиционируют в качестве Chevrolet Captiva нового поколения, а в Индии и Индонезии это MG Hector и Wuling Almaz. Более того, сегодня стало известно о том, что Chevrolet скоро выведет на южноамериканский рынок еще и клона Baojun 510.