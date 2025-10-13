Dacia Sandero Stepway нового поколения уже в работе: первое изображение

Ожидается, что серийный выпуск этой новинки румынской марки стартует в 2028 году. Будущей модели в конкуренты прочат кроссовер Volkswagen Taigo.

Бренд Dacia принадлежит французской группе Renault, одной из его наиболее востребованных моделей является хэтчбек Sandero, у которого также есть «вседорожная» версия с прибавкой Stepway к названию (на некоторых рынках они продаются под материнской маркой). В начале текущего месяца стало известно о том, что всё семейство – Dacia Logan, Sandero, Sandero Stepway и Jogger – пережили рестайлинг. При этом компания сейчас уже занимается разработкой нового поколения моделей, в том числе «приподнятого» хэтчбека Sandero Stepway.

На фото: недавно обновлённый Dacia Sandero Stepway

Ожидается, что производство серийной версии Dacia Sandero Stepway новой генерации начнётся в 2028 году. Официальной информации о новинке пока нет, но ранее сообщалось, что у следующего Sandero (и, вероятно, Sandero Stepway) внешность окажется ближе к кроссоверу Dacia Duster. Свой вариант внешности будущей «вседорожной» новинки представил дизайнер испанского издания Motor.es.

По информации издания, Dacia Sandero Stepway в следующем поколении «дорастёт» от хэтчбека с обвесом до компактного паркетника. Предполагается, что по габаритам он окажется меньше Duster (длина актуального кроссовера равна 4343 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1656 мм, а расстояние между осями – 2657 мм).

Судя по рендеру, у нового Sandero Stepway, вероятно, будет спокойная внешность с покатым капотом со слегка сглаженными выштамповками, иной головной оптикой (с «игрек-образными» световыми рисунками) и иная, более узкая радиаторная решётка со светящимися двойными штрихами и логотипом по центру. В нижней части переднего бампера можно увидеть большой шестиугольный воздухозаборник с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек, а также пару узких вертикально вытянутых воздуховодов по бокам.

Рендер Dacia Sandero Stepway нового поколения

Художник оставил будущему Sandero Stepway обвес по периметру кузова, полноценные рейлинги на крыше, а также добавил скрытый механизм внешних ручек задних дверей и чёрные корпуса наружных зеркал заднего вида. Кормы на рендере не видно, но не исключено, что задние фонари у новинки будут оформлены в том же стиле, что и у актуального Дастера.

Ожидается, что Dacia Sandero Stepway нового поколения оставят прежнюю моторную гамму. Напомним, стартовым для нынешней модели остаётся 1,0-литровый турбомотор TCe мощностью 110 л.с., а в пару ему предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Ещё у пятидверки есть модификация Eco-G 120, которая работает и на бензине, и на сжиженном газе. Она оснащается трёхцилиндровым 120-сильным турбомотором объёмом 1,2 литра, которому в комплект идёт как 6МКП, так и шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

На фото: салон актуального Dacia Sandero Stepway

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в конце следующего года у Dacia Sandero Stepway появится также версия с гибридной установкой Hybrid 155. Эта система включает в себя бензиновый четырехцилиндровый 109-сильный атмосферник объёмом 1,8 литра, электромотор, исполняющий роль стартер-генератора, а также тяговый электродвигатель и батарею ёмкостью 1,4 кВт*ч. Совокупная отдача равна 155 л.с.

В конкуренты новому Dacia Sandero Stepway прочат кроссовер Volkswagen Taigo, который на некоторых рынках продаётся под именем Nivus. Отметим, по данным Jato Dynamics, эта модель на европейском рынке за первые восемь месяцев текущего года разошлась тиражом 52 855 экземпляров, что на 6% меньше результата января-августа 2024 года.