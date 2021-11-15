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  • Другой рестайлинговый Skoda Kodiaq: больше «спорта» снаружи и перекроенный салон

Другой рестайлинговый Skoda Kodiaq: больше «спорта» снаружи и перекроенный салон

15.11.2021 339 0 0

Чешская марка анонсировала посвежевший кроссовер для Китая. Внешне такой Кодиак похож на «заряженную» глобальную версию RS, однако мотор менять не стали.

 

В Европе обновленный Skoda Kodiaq представили еще весной, в начале сентября состоялась премьера и в России. В Китае же посвежевший паркетник лишь готовится к дебюту: на снимках местного минпрома SUV засветился минувшим летом, но только сейчас распространили официальные изображения. Как это часто бывает в Поднебесной, у «их» версии есть особенности.

Радиаторная решетка и оптика китайскому стандартному Кодиаку-2022 достались от «мирового» кроссовера, а вот бамперы – как у «горячего» варианта RS. Кстати, аналогичным образом Шкода поступила и с «поднебесной» новой Octavia: у лифтбека с приставкой Pro тоже облик в стиле глобальной «эрэски».

Обновленный Skoda Kodiaq для Китая на фото местного минпрома и официальных картинках
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Обновленный Skoda Kodiaq для Китая на фото местного минпрома и официальных картинках
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Обновленный Skoda Kodiaq для Китая на фото местного минпрома и официальных картинках
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Обновленный Skoda Kodiaq для Китая на фото местного минпрома и официальных картинках
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Салон у предназначенного для КНР кроссовера и вовсе свой. Так, если глобальный паркетник внутри почти не изменился, то «китаец» получил новую переднюю панель, экран мультимедийной системы теперь «парит» (у модели для остальных стран он встроен в панель), центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными, а боковые (они по-прежнему вертикальные) теперь «пронзает» серебристая декоративная вставка. Местные СМИ пишут, что планшет мультимедиа диагональю аж 12 дюймов, тогда как на других рынках максимум 9,2 дюйма. Ну а сенсорный блок управления «климатом» у китайского кросса появился еще в апреле.

Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
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Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
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Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
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Обновленный Skoda Kodiaq для Китая
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Техника, согласно документам сертификационного органа, прежняя. В Китае Skoda Kodiaq оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетник с 220-сильным мотором имеет полный привод.

Публичный показ обновленного Kodiaq, вероятно, проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в конце этой недели. Модель, разумеется, производят локально, за выпуск отвечает СП SAIC Volkswagen.

Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
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Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
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Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
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Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
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Глобальный обновленный Skoda Kodiaq (синий кроссовер — версия RS)
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Напомним, китайцам еще доступна купеобразная версия – Kodiaq GT. Такой паркетник тоже вот-вот обновится.

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