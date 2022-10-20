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  • Эра «зелёных» грузовиков: у GMC может появиться среднеразмерный пикап Hummer

Эра «зелёных» грузовиков: у GMC может появиться среднеразмерный пикап Hummer

20.10.2022 23 0 0

Американский концерн GM думает над очередной полностью электрической новинкой. Скорее всего, в её основу ляжет модульная платформа Ultium.

 

Марка GMC принадлежит концерну General Motors. Продажи автомобилей на домашнем рынке пока что продолжают снижаться: так, в прошлом году клиенты купили 482 437 автомобилей GMC, что на 6,4% меньше, чем в 2020-ом. В текущем году у бренда по-прежнему «минус»: за первые три квартала американские дилеры реализовали 374 004 экземпляра, что на 2% меньше, чем годом ранее.

На фото: GMC Hummer EV

Однако стоит учитывать, что продажи «нашумевшей» новинки – полноразмерного электрического пикапа GMC Hummer EV – стартовали сравнительно недавно, при этом производство ещё не вышло на плановый уровень. Так, по данным сайта Carsalesbase, за первое полугодие (более свежих данных пока нет) модель разошлась тиражом в 371 шт. При этом на момент конца октября объём выпуска с конвейера составил 781 грузовик. А всего дилеры приняли уже свыше 90 тыс. заказов на новинку.

Ожидается, что у большого GMC Hummer EV появится «младший брат»: речь идёт о среднеразмерном пикапе с тем же «возрождённым» именем (очевидно, у него будет некий отличительный индекс, название пока не называется). О том, что General Motors уже разрабатывает новый грузовик, сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами концерна. 

Предполагается, что сейчас уже существует некий концепт, задача которого – продемонстрировать дизайн будущей новинки. Сообщается, что шоу-кар впоследствии ляжет в основу серийного среднеразмерного электрического пикапа. По данным источника агентства, проект является приоритетным; правда, информации о том, когда именно автомобиль окажется на конвейере, пока нет. 

Не исключено, что новый среднеразмерный пикап GMC Hummer впоследствии проложит концерну GM путь на европейский рынок: ранее предполагалось, что до Старого Света могут добраться и полноразмерный GMC Hummer EV, и «зелёный» паркетник Cadillac Lyriq. Отметим, сейчас европейцы могут купить несколько моделей марки Cadillac и Chevrolet Corvette, однако их местные результаты весьма скромные. Вероятно, в концерне рассчитывают на то, что новые «электрички» повысят интерес к продукции General Motors.

На фото: салон GMC Hummer EV

В стратегии развития GM линейка Hummer стала одним из ключевых элементов в области электромобилей. Так, американский концерн намерен потратить 35 млрд долларов на разработку 30 «батарейных» моделей уже к 2025 году. Предполагается, что в дорогом сегменте внимание клиентов привлекут внедорожник GMC Hummer EV SUV (он уже представлен, производство стартует в начале следующего года), а также флагманский лифтбек Cadillac Celestiq. Кстати, компания рассекретила серийную версию «пятидверки» совсем недавно. Автомобиль, созданный на базе Ultium, получил двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача системы равна 608 л.с., а максимальный крутящий момент – 867 Нм. Тяговая батарея только одна, ёмкость – 111 кВт*ч. Запаса хода на одной зарядке новинке хватит примерно на 483 км.

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