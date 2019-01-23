Читайте также
Ford электрифицирует F-Series и выпустит маленький пикап

Ford электрифицирует F-Series и выпустит маленький пикап

18 0 0
Руководители компании Ford официально подтвердили намерения выпустить электрическую и гибридную версии своей самой продаваемый модели – пикапа F-Series, а также готовят грузовичок, который встанет на ступеньку ниже модели Ranger.
 

В декабре Колёса.ру рассказывали о планах компании Ford выпустить лёгкий пикап с несущим кузовом на платформе Фокуса четвёртого поколения, но те сведения основывались на неофициальных источниках. Теперь же западные СМИ со ссылкой на Джима Фарли, отвечающего в Форде за глобальные рынки, пишут, что маленький пикап действительно будет, но насчёт собственной платформы уверенности уже нет – во всяком случае фордовские начальники говорить о ней категорически отказываются. Согласно первоначальным утечкам, маленький грузовичок под именем Courier задумывался для стран Южной Америки, где подобные машины сейчас набирают популярность, однако, предполагаемой датой дебюта назывался 2022 год, то есть ещё нескоро. Между тем Volkswagen тоже готовит аналогичную машину, а именно пикап Tarok на платформе MQB, и грозится запустить её в производство уже в этом году. В свете того, что неделю назад VW и Ford объявили о создании альянса с чётким распределением зон ответственности за разработку коммерческих новинок, можно предположить, что маленький пикап Ford будет всего лишь перелицованным Фольксвагеном, и продаваться он будет не только в Южной Америке, но и на других континентах, то есть станет глобальной моделью.

Volkswagen Tarok может легко превратиться в новый пикап Ford.

Volkswagen Tarok может легко превратиться в новый пикап Ford.

С электрическим F-Series ситуация ровно обратная: у Фольксвагена нет опыта в разработке больших рамных пикапов, так что «зелёными» грузовиками займётся именно Ford, а Volkswagen сможет просто продавать их под своим брендом. Ожидается, что электрический F-Series, а также гибридная версия дебютируют до конца текущего десятилетия, но конкретных сроков в компании не называют. Ключевыми параметрами грядущей новинки станут максимальный запас хода на одной зарядке и длительность этой зарядки. Если разработка ведётся в рамках паллиативной стратегии, то есть на базе текущей платформы F-Series, то вряд ли электрический пикап Форда сможет конкурировать по означенным характеристикам с электрическими грузовиками от амбициозных американских стартапов Atlis и Rivian. Однако если Ford вложился в принципиально новую платформу, то бишь раму с интегрированной в неё АКБ большой ёмкости, то F-Series и дальше сможет оставаться самым продаваемым автомобилем в США.

В 2018 году Ford F-Series вновь занял первую строчку в списке американских бестселлеров: продано 909 330 экземпляров, на 1,4% больше, чем в 2017-м. Пикапы и электромобили должны стать главными дойными коровами для Форда в ближайшем будущем. К 2022 году американская компания планирует вывести на мировой рынок 16 новых электромобилей, в том числе бюджетный купеобразный паркетник.

Новинки американские пикапы пикап пикапы планы электромобили F-Series Ford
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi. Итоги-2019: проводы Pajero, «прокладка» для СПИКа, провал по продажам, вероятный уход из Калуги…

В заголовке настоящей заметки, конечно, нет никакой опечатки. Сегодня у Mitsubishi действительно была итоговая пресс-конференция, но по результатам за 2018…

5029 1 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

5988 3 0
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

791 1 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

24692 0 23
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3390 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3871 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

3094 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

37910 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30111 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

39652 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31670 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18690 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15134 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42817 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35771 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

29828 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

59165 22 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48508 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46246 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?