Ford электрифицирует F-Series и выпустит маленький пикап

Руководители компании Ford официально подтвердили намерения выпустить электрическую и гибридную версии своей самой продаваемый модели – пикапа F-Series, а также готовят грузовичок, который встанет на ступеньку ниже модели Ranger.

В декабре Колёса.ру рассказывали о планах компании Ford выпустить лёгкий пикап с несущим кузовом на платформе Фокуса четвёртого поколения, но те сведения основывались на неофициальных источниках. Теперь же западные СМИ со ссылкой на Джима Фарли, отвечающего в Форде за глобальные рынки, пишут, что маленький пикап действительно будет, но насчёт собственной платформы уверенности уже нет – во всяком случае фордовские начальники говорить о ней категорически отказываются. Согласно первоначальным утечкам, маленький грузовичок под именем Courier задумывался для стран Южной Америки, где подобные машины сейчас набирают популярность, однако, предполагаемой датой дебюта назывался 2022 год, то есть ещё нескоро. Между тем Volkswagen тоже готовит аналогичную машину, а именно пикап Tarok на платформе MQB, и грозится запустить её в производство уже в этом году. В свете того, что неделю назад VW и Ford объявили о создании альянса с чётким распределением зон ответственности за разработку коммерческих новинок, можно предположить, что маленький пикап Ford будет всего лишь перелицованным Фольксвагеном, и продаваться он будет не только в Южной Америке, но и на других континентах, то есть станет глобальной моделью.

С электрическим F-Series ситуация ровно обратная: у Фольксвагена нет опыта в разработке больших рамных пикапов, так что «зелёными» грузовиками займётся именно Ford, а Volkswagen сможет просто продавать их под своим брендом. Ожидается, что электрический F-Series, а также гибридная версия дебютируют до конца текущего десятилетия, но конкретных сроков в компании не называют. Ключевыми параметрами грядущей новинки станут максимальный запас хода на одной зарядке и длительность этой зарядки. Если разработка ведётся в рамках паллиативной стратегии, то есть на базе текущей платформы F-Series, то вряд ли электрический пикап Форда сможет конкурировать по означенным характеристикам с электрическими грузовиками от амбициозных американских стартапов Atlis и Rivian. Однако если Ford вложился в принципиально новую платформу, то бишь раму с интегрированной в неё АКБ большой ёмкости, то F-Series и дальше сможет оставаться самым продаваемым автомобилем в США.

В 2018 году Ford F-Series вновь занял первую строчку в списке американских бестселлеров: продано 909 330 экземпляров, на 1,4% больше, чем в 2017-м. Пикапы и электромобили должны стать главными дойными коровами для Форда в ближайшем будущем. К 2022 году американская компания планирует вывести на мировой рынок 16 новых электромобилей, в том числе бюджетный купеобразный паркетник.