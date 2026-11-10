Грядёт битва змей: компания Ford официально анонсировала новый Mustang Cobra

Спортивное подразделение Ford Racing опубликовало звуковой тизер возрождённого спорткара Mustang Cobra, премьера которого состоится в 2027 году. Ожидается, что новый Mustang Cobra будет ориентированным на трек спорткаром и получит особо мощный атмосферный V8.

У Ford Mustang в нынешнем седьмом поколении с индексом S650 нет заводских версий с приставкой Shelby, и теперь уже окончательно ясно, что их не будет — дорожки компаний Shelby и Ford опять разошлись.

Почему опять? Потому что первый разрыв между Кэрроллом Шелби и компанией Ford случился ещё в 1969 году — Шелби тогда понял, что эволюция Мустангов, на спортивные версии которых вешались эмблемы Shelby, пошла не туда (Мустанги стали слишком тяжёлыми и неповоротливыми) и совместный бизнес с Фордом стал для Кэрролла Шелби слишком «душным».

Приставка Cobra появилась в первом поколении Мустанга в привязке к его наиболее мощным версиям, причём имя Cobra в 1965 году было фактически подарено Кэрроллом Шелби компании Ford в знак его дружбы с Генри Фордом II. За передачу прав на имя Cobra Шелби получил один доллар, но Генри Форд II дал устное обещание Шелби, что тот сможет воспользоваться этим именем, когда захочет.

Ford Mustang Cobra 1979 года

Компания Ford продолжила пользоваться именем Cobra для обозначения особо мощных версий Мустанга и других моделей (например, Torino). В конце 1970-х имя Cobra «прикрутили» даже к неказистому Мустангу третьего поколения. Кэрролл Шелби тогда попытался отсудить у Ford имя Cobra, но проиграл. Версии Cobra особенно сильно «расплодились» в четвёртом поколении Мустанга, среди них коллекционерами больше прочих ценится Terminator Cobra (2003-2004 годы), оснащавшаяся 4,6-литровым компрессорным V8.

Ford Mustang SVT Cobra 2001 года

К выходу пятого поколения Мустанга сильно постаревший к тому моменту Кэрролл Шелби и компания Ford помирились. Топ-версии «пятого» Мустанга были разработаны совместно компаниями Ford и Shelby и носили имя Shelby. Компания Ford также сделала в честь Shelby несколько спецпроектов — например, родстер Ford Shelby Cobra с атмосферным V10.

Кэрролл Шелби покинул наш грешный мир в 2012 году, но его компания Shelby American по-прежнему существует. Версии Shelby были и в шестом поколении Мустанга, а вот в седьмом опять случился разрыв. Топ-версии «седьмого» Мустанга теперь носят имя Dark Horse вместо Shelby, и особняком стоит ультрадорогой и нацеленный на рекорды (но при этом дорожный) Ford Mustang GTD.

Современный Ford Mustang Dark Horse SC

Что же случилось? В 2025 году компания перезапустила своё спортивное подразделение, оно теперь называется Ford Racing. У нового подразделения большие амбиции: обещаны много великолепных спортивных моделей, но среди них не будет новинок с приставкой Shelby. Компания Ford платила Shelby American порядка 800 долларов за использование имени Shelby — это «копейки» по нынешним временам. Тяготили Ford не расходы, а необходимость утверждать свои топовые проекты на базе Ford Mustang в Shelby American. Теперь же гендиректор Ford Джим Фарли хочет для своего спортивного подразделения полной творческой свободы, в связи с чем у Мустанга скоро будут не только версии Dark Horse и GTD, но и Cobra.

Новый Mustang Cobra появится в 2027 году и, как ожидается, получит особо мощный атмосферный V8, который будет производной от двигателя гоночного Mustang GT3. Других подробностей пока нет. Звуковой тизер, демонстрирующий рёв двигателя нового Mustang Cobra, опубликован в зарубежных соцсетях, но поскольку в России они все заблокированы, мы не можем его ретранслировать.

Добавим, что Shelby American выпускает на базе «седьмого» Мустанга свои весьма эффектные спорткары Shelby Super Snake, Shelby Super Snake-R, Shelby GT350 и Shelby GT350/TA — все они гордо носят эмблему с коброй. Какая эмблема будет у нового Ford Mustang Cobra, мы узнаем довольно скоро.

