Honda засветила «оспортивленный» HR-V, ещё грядут новый Civic Type R и вэн в стиле ретро

Компания Хонда анонсировала премьеры для автосалона в Токио, который должен заработать в середине следующего месяца. Часть новинок все еще в статусе концептов, но до серии им осталось немного.

Как сообщают американские СМИ, шагающий по планете омикрон-штамм уже заставил некоторые компании сократить публичные выступления на выставке CES в Лас-Вегасе (откроется в начале января) или вовсе отказаться от них, перейдя на онлайн-формат (среди таковых – General Motors). А вот автосалон в Токио, который пройдет с 14 по 16 января, вроде бы пока планируется провести в обычном режиме. По крайней мере, японские автопроизводители продолжают рассылать релизы с анонсами своих новинок. В частности, Nissan привезет купе Fairlady Z, то есть местную версию Nissan Z, Daihatsu покажет пару «прокачанных» паркетников Rocky, Subaru – электрический спорткар STI E-RA , а Mitsubishi представит концепты Ralliart и Kei EV. Теперь же о новых моделях рассказала Honda.

Самая важная премьера Хонды в глобальном масштабе – хот-хэтч Civic Type R следующего поколения. Правда, премьера неполноценная, ведь в Токио продемонстрируют замаскированный тестовый прототип, который мы уже видели на фирменных фото. Но, может, хотя бы расскажут о характеристиках. По неофициальным данным, «заряженный» Civic сохранит бензиновую двухлитровую «турбочетверку», при этом ее отдачу могут увеличить (на прежнем европейском Type R мотор выдает 320 л.с.). Товарный хот-хэтч раскроется до конца 2022-го.

Новый Honda Civic Type R 1 / 3 Новый Honda Civic Type R 2 / 3 Новый Honda Civic Type R 3 / 3

Другая новинка важна, в первую очередь, для самих японцев – это концептуальный паркетник Vezel Modulo X, то есть предвестник «оспортивленного» варианта SUV новой генерации (на других рынках стандартный кросс зовется HR-V). Такая версия была и у предыдущего кроссовера, предназначенного для домашнего рынка. Компания пока опубликовала только один тизер Vezel Modulo X. Судя по нему, модели достались новые радиаторная решетка и передний бампер, вдобавок появились черные декоративные вставки, которые образуют букву Х. Если ориентироваться на прежний паркетник с дизайном «под спорт», то у нового еще, возможно, два патрубка выпускной системы, а внутри, скорее всего, установили кресла с более развитой боковой поддержкой.



Концепт Honda Vezel Modulo X и серийный стандартный кроссовер нового поколения 1 / 3 Концепт Honda Vezel Modulo X и серийный стандартный кроссовер нового поколения 2 / 3 Концепт Honda Vezel Modulo X и серийный стандартный кроссовер нового поколения 3 / 3

Концепт Vezel Modulo X имеет гибридную установку e:HEV на основе «атмосферника» 1.5. Товарный кроссовер тоже бывает в виде гибрида, плюс в Японии доступна чисто бензиновая версия с тем же полуторалитровым движком. Привод передний или полный. В Honda уже заявили о том, что вариант Modulo X станет серийным, его производство стартует в течение 2022 года.



Также в Токио компания покажет прототип N-WGN Picnic в ретро стиле. За основу взяли микровэн N-WGN, особенности шоу-кара – круглые фары без расположенных выше прямоугольных поворотников, своя радиаторная решетка и деревянный наружный декор. О серийных перспективах такого вэна не сообщается, при этом некоторые японские СМИ считают, что исходный N-WGN позже обновится в ключе Пикника.

Концепт Honda N-WGN Picnic и серийный актуальный микровэн 1 / 2 Концепт Honda N-WGN Picnic и серийный актуальный микровэн 2 / 2

А еще на выставку привезут гибридный концептуальный минивэн Honda StepWGN Spada. Понятно, что он сделан на базе MPV нового поколения, онлайн-премьеру которого проведут еще до Токийского автосалона (презентация пройдет 7 января), но какие будут «фишки» — пока неизвестно, так как компания не распространила фото концепта.



Напомним, российский рынок автомобили Honda скоро покинут: с 2022 года марка сворачивает продажи машин в нашей стране.