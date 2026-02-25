Кросс-универсал Toyota bZ4X Touring стартует в Японии: подробности и цены

Новинки ×
25.02.2026
Модель предлагается на домашнем рынке как с передним, так и с полным приводом. Стоимость базовой версии равна 5 750 000 иен (эквивалентно примерно 2,81 млн рублей по текущему курсу).

Toyota представила кроссовер bZ4X осенью 2021 года, его ближайшим родственником является Subaru Solterra. Весной 2025-го полностью электрический паркетник Тойоты пережил плановый рестайлинг. Чуть позже компания анонсировала новинку – кросс-универсал на базе SUV. Напомним, на североамериканский рынок он выйдет в марте 2026-го под названием Toyota bZ Woodland, а в родной Японии и Европе его решили продавать под именем Toyota bZ4X Touring. Кстати, у него тоже есть близнец от Subaru – рассекреченный в апреле прошлого года Trailseeker.

На фото: Toyota bZ4X Touring (версия для Японии)

Пресс-служба японской марки сегодня рассказала подробности о кросс-универсале, предназначенном для домашнего рынка. Габаритная длина Toyota bZ4X Touring равна 4830 мм (на 140 мм больше, чем у кроссовера bZ4X), при этом расстояние между осями и ширина остались без изменений – 2850 мм и 1860 мм соответственно, а высота равна 1675 мм (на 25 мм больше).

В результате разработчикам удалось увеличить объём багажника в 1,4 раза по сравнению с родственным паркетником. Согласно уточнённым данным, показатель равен 619 литрам (в японской спецификации). А при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1240 литров (при расчёте по методу VDA). Багажник снабдили различными крючками и специальными креплениями.

Кросс-универсал базируется на платформе e-TNGA, как и родственный SUV. Toyota bZ4X Touring в Японии представлен с двумя вариантами техники – либо с передним, либо с полным приводом. Стартовому варианту положен единственный 227-сильный электромотор, расположенный на передней оси, а топовая версия оснащается двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 380 л.с. На разгон с места до «сотни» полноприводнику требуется 4,6 секунды.

Toyota bZ4X Touring оснащается тяговой литий-ионной батареей ёмкостью 74,69 кВт*ч (вне зависимости от техники). Запас хода на одной зарядке у переднеприводного кросс-универсала составляет 734 км (при расчёте по циклу WLTC). У модификации с двухмоторной установкой дальнобойность без подзарядки равна 667 км.

На фото: салон Toyota bZ4X Touring (версии для Японии)
На фото: салон Toyota bZ4X Touring (версии для Японии)
На фото: салон Toyota bZ4X Touring (версии для Японии)
На фото: салон Toyota bZ4X Touring (версии для Японии)
Новинка, предназначенная для домашнего рынка, получила расширенный пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense, который включает в себя различные водительские помощники, в их числе Proactive Driving Assist, парковочный ассистент, поддержка при движении в дорожных заторах и т.д. В салоне на передней панели установлен 14-дюймовый центральный тачскрин информационно-развлекательной системы, с помощью которого можно в том числе управлять рядом функций модели.

Продажи Toyota bZ4X Touring стартовали в Японии сегодня, 25 февраля 2026 года. За переднеприводный кросс-универсал на домашнем рынке просят 5 750 000 иен (эквивалентно примерно 2,81 млн рублей по текущему курсу). Стоимость полноприводной версии равна 6 400 000 иен (около 3,13 млн рублей по текущему курсу).

