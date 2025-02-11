Кроссовер Chevrolet Spark на базе «китайца» будет глобальным

Свой новый электрокросс сам бренд Chevrolet засветил под конец января в Бразилии, но лишь перед избранной публикой. В начале февраля появились первые тизеры – их опубликовало мексиканское подразделение марки. Ранее Kolesa.ru предположил, что новинку Шеви будут продавать не только в Латинской Америке. И мы оказались правы, ведь теперь паркетник официально анонсирован еще и в ОАЭ. Очевидно, впоследствии модель доберется и до других стран Ближнего Востока. Причем именно ближневосточный офис Chevrolet впервые намекнул на то, что для кроссовера возродят имя Spark: это слово несколько раз встречается в анонсе (сам производитель название модели еще не объявлял). Ну а латиноамериканские медиа также прочат паркетнику приставки EUV и Activ.

Анонс новинки Chevrolet для ОАЭ

Напомним, электрокар не является собственной разработкой Chevrolet. Галстук-бабочку получил «китаец» Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на домашнем рынке) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. В Поднебесной также доступен трехдверный «просто» Yep, но, по предварительным данным, у возрожденного Spark такой модификации не будет.

Тизеры электрокара Chevrolet, предназначенного для Латинской Америки 1 / 5 Тизеры электрокара Chevrolet, предназначенного для Латинской Америки 2 / 5 Тизеры электрокара Chevrolet, предназначенного для Латинской Америки 3 / 5 Тизеры электрокара Chevrolet, предназначенного для Латинской Америки 4 / 5 Тизеры электрокара Chevrolet, предназначенного для Латинской Америки 5 / 5

Характеристики кроссовера Шеви все еще не раскрыты. Впрочем, ожидается, что от донора модель американской марки будет отличаться лишь эмблемой и шильдиками. Длина исходного Baojun Yep Plus равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. В Китае паркетник предложен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 102 л.с. Там модель укомплектована батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Дальнобойность – 401 км по китайскому циклу CLTC.

Baojun Yep Plus для Китая 1 / 4 Baojun Yep Plus для Китая 2 / 4 Baojun Yep Plus для Китая 3 / 4 Baojun Yep Plus для Китая 4 / 4

Презентацию электрического кроссовера Chevrolet Spark проведут в ближайшее время. Между тем в представленной на развивающихся рынках гамме американского бренда уже давно присутствуют клоны «китайцев». В частности, донором для пикапа Chevrolet S10 Max стал Maxus T70 (марка Maxus принадлежит концерну SAIC), а кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно.