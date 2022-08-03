АВТОВАЗ начал выпускать новые версии упрощённых седанов, лифтбеков и универсалов Lada Granta

На АВТОВАЗе стартовало производство вариантов #Club и Quest в упрощённом исполнении. Подушек безопасности у таких Грант всё ещё нет, однако имеется кондиционер и задний парктроник.

Тольяттинское предприятие компании АВТОВАЗ, как и ряд других заводов в РФ, в течение нескольких месяцев находилось в простое: выпуск автомобилей был невозможен из-за нехватки комплектующих. В мае законодатели смягчили требования к выпускаемым в стране машинам, что позволило частично загрузить конвейер. Так, в середине июня Lada начала выпуск упрощённых седанов, лифтбеков и «обычных» универсалов Granta в комплектации Classic’22.



На фото: седан Lada Granta в версии #Club 1 / 2 На фото: седан Lada Granta в версии #Club 2 / 2

Отметим, хэтчбек был временно исключён из семейства Lada Granta. В начале прошлого месяца на конвейер вернулась «оспортивленная» модификации Granta Drive Active, а неделей позже стало известно о возвращении «приподнятой» версии универсала – Granta Cross, конечно же, тоже в варианте Classic’22. Позже производитель вернул Грантам самую востребованную опцию – кондиционер. Как Kolesa.ru сообщал ранее, доплата за него превышает 65 тыс. рублей.



Теперь российский производитель вернулся к выпуску ещё двух версий Granta в их упрощённом варианте. Так, седан и лифтбек модели предлагаются в комплектации #Club (такое исполнение появилось в 2019 году). У таких машин имеется кондиционер, задний парктроник, обивку кресел с вышивкой в виде названия комплектации, обогрев лобового стекла, аудиосистема, двухцветные 15-дюймовые легкосплавные диски, а также чёрные корпуса боковых зеркал со встроенными повторителями «поворотников».



Рекомендованная розничная цена седана Lada Granta в версии #Club составляет 799 900 рублей (указана на официальном сайте Lada). Для сравнения, стоимость «четырёхдверки» в базовом варианте Classic’22 равна 678 300 рублей. Лифтбек в новом «клубном» исполнении можно купить минимум за 819 900 рублей, тогда как актуальная «классическая» комплектация «пятидверки» стоит 698 300 рублей.



На фото: кросс-универсал Lada Granta в версии Quest 1 / 2 На фото: кросс-универсал Lada Granta в версии Quest 2 / 2

Универсал Lada Granta Cross теперь предлагается в комплектации Quest (появилась в 2020-ом). У таких «пятидверок» также есть кондиционер, задний парктроник, обогрев лобового стекла, аудиосистема, двухцветные «катки», название исполнения, вышитое на обивке сидений. Кроме того, крыша и рейлинги у этих машин имеют чёрный цвет, салон отличается за счёт водоотталкивающей обивки сидений, а в багажнике есть резиновый поддон и сетка для организации грузового пространства.



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Рекомендованный официальный ценник Granta Cross в нынешнем варианте Quest составляет 855 900 рублей. При этом стартовую версию актуального кросс-универсала сейчас можно купить минимум за 742 300 рублей. Напомним, у выпускаемых сейчас Грант нет подушки безопасности водителя, системы ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подсказчика переключения передач в бортовом компьютере. Все автомобили оснащаются восьмиклапанными 90-сильными бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра.

Напомним, АВТОВАЗ сейчас также выпускает внедорожник Lada Niva Legend в упрощённой версии Classic ’22. Его ценник стартует с отметки 806 900 рублей (согласно официальному сайте Lada). Отметим, компания объявила стоимость этой версии модели в начале прошлой недели, тогда она была равна 796 500 рублей.

