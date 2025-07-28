Maserati готовит эксклюзивный спорткар с механической коробкой передач

Компания Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, после того как обожглась на «электричках», решила вернуться к традиционным автомобильным ценностям и готовит шикарный мелкосерийный спорткар для любителей аналогового драйва, он будет оснащён бензиновым двигателем V6 Nettuno и механической коробкой передач. Родственный спорткар может появиться и под маркой Alfa Romeo.

Maserati переживает кризис в связи с тем, что навязанная ей руководством Stellantis стратегия электрификации оказалась нежизнеспособной, а нового плана развития пока нет. В прошлом году Maserati распрощалась сразу с тремя моделями — Ghibli, Levante и Quattroporte. Нового Ghibli не будет, преемники Levante и Quattroporte отложены на неопределённый срок, проект электрического суперкара MC20 Folgore отменён. Сейчас Stellantis пытается определить новую роль Maserati на рынке, для чего нанимает в том числе внешних консультантов, а ближайшие новинки итальянской марки будут производными от уже имеющихся моделей.

Двигатель V6 Nettuno

Одной из таких новинок, по данным британского журнала Autocar, станет мелкосерийный GT на базе актуального переднемоторного купе GranTurismo второго поколения, которому повысят градус эксклюзивности с помощью нового дизайна и более роскошной отделки, а 3,0-литровый двигатель V6 Nettuno собственной разработки впервые будет состыкован с МКП. Все версии Maserati GranTurismo с V6 Nettuno сейчас оснащаются 8-ступенчатой гидромеханической АКП производства ZF и имеют полный привод.

Maserati GranTurismo Trofeo

Глава отделка разработок Maserati Давиде Данесин в интервью Autocar признал, что клиенты разочарованы в электромобилях и теперь охотно платят денежки за бензиновые спорткары старой школы, максимально вовлекающие водителя в управление. Британские коллеги ожидают, что Maserati представит мелкосерийный спорткар с МКП в следующем году, когда исполнится сто лет первой модели Maserati — гоночному Tipo 26 с 1,5-литровым рядным 8-цилиндровым двигателем. V6 Nettuno на новом спорткаре, возможно, будет в очередной раз форсирован, сейчас он выдаёт максимум 640 л.с. на среднемоторном купе Maserati GT2 Stradale, на переднемоторном Maserati GranTurismo Trofeo — не более 550 л.с. Давиде Данесин справедливо считает V6 Nettuno очень удачной разработкой, этот двигатель с Maserati надолго и будет адаптирован к грядущим экологическим нормам Euro 7.

В свою очередь гендиректор Maserati Санто Фичили в общении с Autocar намекнул на то, что у грядущего аналогового спорткара Maserati может появится родственник под маркой Alfa Romeo — мол, Maserati выпускала на своём заводе в Модене Alfa Romeo 8C Competizione и Alfa Romeo 4C, так что почему бы не продолжить взаимовыгодное сотрудничество с новой моделью. Представленный два года назад мелкосерийный суперкар Alfa Romeo 33 Stradale является производной от Maserati MC20, хотя пресс-служба Alfa Romeo этот очевидный факт почему-то отрицает.

Добавим, что мелкосерийные и штучные эксклюзивные модели сегодня являются значительной частью доходов Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и Bugatti. Компании Maserati давно стоило попытать счастья в этом жанре, вместо того, чтобы гнаться за большими тиражами и слепо следовать европейской экоповестке.

