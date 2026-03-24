24.03.2026 147 0 1
Mercedes-AMG готовит два хардкорных спорткара: трековый GT3 и дорожный GT Black Series

Новые Mercedes-AMG GT3 и Mercedes-AMG GT Black Series — это родственные переднемоторные модели, которые будут обладать бескомпромиссными динамическими качествами на автодромах и обычных дорогах.

Новый хардкорный переднемоторный спорткар от Mercedes-AMG был впервые анонсирован в июле прошлого года, до настоящего момента он был известен как Concept AMG GT Track Sport, а сегодня пресс-служба Mercedes-Benz объявила, что этот концепт превратится в две мелкосерийные модели — Mercedes-AMG GT3 и Mercedes-AMG GT Black Series. На свежих картинках будущий Mercedes-AMG GT3 имеет красные вставки на камуфляжной обёртке, а Mercedes-AMG GT Black Series — жёлто-зелёные, эти цвета определены как фирменные для соответствующих моделей.

О платформе новых Mercedes-AMG GT3 и Mercedes-AMG GT Black Series информации пока нет — скорее всего, она оригинальная, на что указывают длинный нос и отнесённая далеко вперёд от салона передняя ось. Похожие пропорции были у купе Mercedes-AMG GT позапрошлого поколения С 190. Современное купе Mercedes-AMG GT поколения С 192 имеет иные, более скученные пропорции, оно, как известно, получилось слишком тяжёлым и не годится на роль заготовки ни для трековой модели класса GT3 ни для нового дорожного спорткара GT Black Series. Впрочем, у нынешнего Mercedes-AMG GT всё же есть своя трековая версия — Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, но это не Black Series.

Имя Black Series впервые появилось 20 лет назад в привязке к наиболее экстремальной версии родстера Mercedes-Benz SLK 55 AMG, с тех пор версии Black Series спорткаров Mercedes-AMG — самые редкие и самые быстрые. Купе Mercedes-AMG GT Black Series поколения С 190 до сих пор занимает второе место в списке самых быстрых дорожных спорткаров на Северной петле Нюрбургринга (6 мин 48,047 с), а первое удерживает Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit (6 мин 43,300 с). Новый Mercedes-AMG GT Black Series, очевидно, попытается установить новый рекорд Нюрбургринга, представленные здесь фотографии сделаны как раз во время тестов на Нордшляйфе.

Любопытно, что для разработки нового переднемоторного спорткара создана новая дочерняя компания Affalterbach Racing GmbH, при этом в разработке принимают участие специалисты гоночной команды Mercedes-AMG Motorsport — всё это косвенно указывает на то, что новая хардкорная парочка не имеет ничего общего с уже существующими моделями Mercedes-AMG. Новый Mercedes-AMG GT3 ждёт обширная гоночная карьера, часть владельцев дорожного Mercedes-AMG GT Black Series будет участвовать в клиентских гонках Mercedes-AMG Motorsport, обеспечивая щедрый денежный поток в кассу Mercedes-Benz.

О силовой установке Mercedes-AMG GT3 и Mercedes-AMG GT Black Series никакой официальной информации пока нет, но мы ожидаем, что спорткары получат высокофорсированный бензиновый V8, причём без большого гибридного довеска, потому что обещана бескомпромиссная производительность, а для этого нужна лёгкость. Одним из главных конкурентов нового Mercedes-AMG GT Black Series будет купе GR GT от Toyota.

