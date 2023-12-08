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  • Mitsubishi анонсировала новый кроссовер: снова переделанный Renault?

Mitsubishi анонсировала новый кроссовер: снова переделанный Renault?

08.12.2023 121 0 0

Паркетник C-сегмента адресован Европе. Предполагается, что модель дебютирует в следующем году.

Согласно стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Старый Свет превратился для Mitsubishi в третьестепенный рынок. Однако покидать регион японская марка не собирается, она даже выпускает новинки для европейцев, просто теперь компания не заморачивается с разработкой моделей. Так, в этом году в Европе стартовали продажи новых паркетника Mitsubishi ASX и хэтчбека Colt, то есть чуть модернизированных Renault Captur и Clio соответственно. И вот анонсирована еще одна модель – электрический кроссовер сегмента C.

Свой анонс европейское подразделение Mitsubishi сопроводило единственным тизером. Также заявлено, что кросс создан компанией Ampere, которая занимается электромобилями и программным обеспечением. Ampere – это проект, изначально учрежденный Группой Renault, затем его соинвестором стал Nissan, а в октябре текущего года к проекту присоединилась и Mitsubishi.

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Никаких иных официальных подробностей о грядущем электрокроссе японского бренда пока нет. Судя по картинке, за основу для SUV снова могли взять модель Renault: в профиль новинка Mitsubishi напоминает дебютировавший недавно «зеленый» паркетник Scenic. При этом дизайн экстерьера переделан более существенно, чем в случае с европейскими ASX и Colt. В частности, у электрического паркетника Mitsubishi оригинальные фары и задние фонари.

Renault Scenic
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Напомним, превратившийся в кроссовер Renault Scenic (прежде это имя носил компактвэн) построен на платформе CMF-EV, на которой также базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Длина электрического кросса Рено равна 4470 мм, расстояние между осями – 2785 мм. Scenic пока представлен в двух переднеприводных модификациях: базовая Standard range имеет 170-сильный электромотор и батарею емкостью 60 кВт*ч, а вариант High range оснащен 218-сильным двигателем и аккумулятором на 87 кВт*ч. Дальнобойность – 420 или 620 км по циклу WLTP. 

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Renault Scenic
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Renault Scenic
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Если новый кроссовер Mitsubishi действительно является клоном Renault Scenic, то у модели японской марки, очевидно, такая же техника. Ожидается, что полноценную премьеру новинка справит в следующем году.

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