Новинки ×
  • Новый BMW X3 удивит ноздрями: фотография кроссовера утекла в Сеть до премьеры

Новый BMW X3 удивит ноздрями: фотография кроссовера утекла в Сеть до премьеры

07.06.2024 181 0 0

Среднеразмерный кроссовер BMW X3 четвёртого поколения подольёт масла в огонь дискуссий по поводу дизайна современных автомобилей баварской марки.

Дата премьеры нового BMW X3 с заводским индексом G45 по-прежнему неизвестна, но, судя по всему, пройдёт она совсем скоро, потому что по Сети уже гуляет фирменная фотография, на которой кроссовер запечатлён в три четверти, так что можно оценить передок и боковину.

Передок выглядит массивным, плоским и суровым — сетевые комментаторы уже успели сравнить его с «рассерженным бобром». Фирменные ноздри, кажется, ещё больше, чем у флагманского спортивного кроссовера BMW XM, облик которого в своё время вызвал очень жаркие споры, а дизайн сеток внутри этих ноздрей позаимствован… — у компьютерного системного блока Torrent шведского дизайнерского бренда Fractal. К слову, косые сетки мы уже видели у обновлённой «единички» BMW, просто на BMW X3 они крупнее и имеют серебристое покрытие.

Фирменная «четырёхглазость» у нового BMW X3 почти незаметна, имитирующие её светодиодные загогулины практически слиплись.

Боковины нового X3 тоже вызвали оторопь у некоторых поклонников баварской марки: колёсные арки получили очень большие плоские наплывы, утяжеляющие образ. Удобные дверные ручки под естественный хват уступили место плоским с углублениями для пальцев — видимо, это сделано для улучшения аэродинамических характеристик.

Что нас ждёт на корме, пока можно только гадать, а вот в салоне сюрпризов никто не ждёт — там, скорее всего, пропишется общее для всех новых моделей BMW панорамное двухэкранное табло, уже успевшее набить оскомину — «олды» (старые поклонники BMW) требуют былого разнообразия интерьерного стиля, но вряд ли его получат.

Технические характеристики «четвёртого» BMW X3 станут известны после премьеры, пока можно лишь сказать, что чисто электрических версий именно у этого кроссовера на прежней платформе CLAR не будет, а в 2025 году ожидается полностью новый электрический BMW iX3 на передовой архитектуре Neue Klasse — в конструктивном плане он не будет иметь с «четвёртым» BMW X3 практически ничего общего.

кроссовер новинки BMW BMW X3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Полигональный арт-объект: первое знакомство с GAC GS3 Полигональный рисунок – это техника, в которой для создания вполне узнаваемых изображений используются геометрические формы – треугольники, трапеции, пятиугольники… С помощью таких полигонов... 510 0 1 06.06.2024
Статьи / Авто с пробегом Toyota RAV4 IV (XA40) с пробегом: дизель от BMW, дешевый вариатор и ступицы-расходники Большинство обладателей автомобилей других марок попросту не поняли бы, за что критикуют это поколение «Рафика». В первой части материала мы выяснили, что кузов мог бы быть покрашен качестве... 1802 9 1 05.06.2024
Статьи / Популярные вопросы Белый, синий, желтый, красный: какие бывают проблесковые маячки и кому из них уступать дорогу Какие бывают проблесковые маячки? Синие знают все. Красные приходят на ум вместе с синими. Если подумать, можно вспомнить желтые и оранжевые. И только самые опытные водители вспомнят, что ес... 444 0 0 03.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 92123 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15496 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12739 20 171 14.03.2024
Change privacy settings