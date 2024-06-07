Новый BMW X3 удивит ноздрями: фотография кроссовера утекла в Сеть до премьеры

Дата премьеры нового BMW X3 с заводским индексом G45 по-прежнему неизвестна, но, судя по всему, пройдёт она совсем скоро, потому что по Сети уже гуляет фирменная фотография, на которой кроссовер запечатлён в три четверти, так что можно оценить передок и боковину.

Передок выглядит массивным, плоским и суровым — сетевые комментаторы уже успели сравнить его с «рассерженным бобром». Фирменные ноздри, кажется, ещё больше, чем у флагманского спортивного кроссовера BMW XM, облик которого в своё время вызвал очень жаркие споры, а дизайн сеток внутри этих ноздрей позаимствован… — у компьютерного системного блока Torrent шведского дизайнерского бренда Fractal. К слову, косые сетки мы уже видели у обновлённой «единички» BMW, просто на BMW X3 они крупнее и имеют серебристое покрытие.

Фирменная «четырёхглазость» у нового BMW X3 почти незаметна, имитирующие её светодиодные загогулины практически слиплись.



Боковины нового X3 тоже вызвали оторопь у некоторых поклонников баварской марки: колёсные арки получили очень большие плоские наплывы, утяжеляющие образ. Удобные дверные ручки под естественный хват уступили место плоским с углублениями для пальцев — видимо, это сделано для улучшения аэродинамических характеристик.

Что нас ждёт на корме, пока можно только гадать, а вот в салоне сюрпризов никто не ждёт — там, скорее всего, пропишется общее для всех новых моделей BMW панорамное двухэкранное табло, уже успевшее набить оскомину — «олды» (старые поклонники BMW) требуют былого разнообразия интерьерного стиля, но вряд ли его получат.



Технические характеристики «четвёртого» BMW X3 станут известны после премьеры, пока можно лишь сказать, что чисто электрических версий именно у этого кроссовера на прежней платформе CLAR не будет, а в 2025 году ожидается полностью новый электрический BMW iX3 на передовой архитектуре Neue Klasse — в конструктивном плане он не будет иметь с «четвёртым» BMW X3 практически ничего общего.

