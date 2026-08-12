Самый компактный кроссовер Mazda первого и пока единственного поколения дебютировал в конце 2014 года. В 2018 году модель получила рестайлинг и уже через три года покинула североамериканский рынок, а следом за ним и европейский. В большинстве стран СХ-3 был заменён более крупным кроссовером СХ-30. При этом компактный паркетник до последнего времени предлагался на домашнем рынке в Японии и некоторых других странах, но уже в этом году он должен окончательно покинуть конвейер.

Mazda CX-3 первого поколения 1 / 3 Mazda CX-3 первого поколения 2 / 3 Mazda CX-3 первого поколения 3 / 3

Изначально предполагалось, что прямого наследника модель не получит, но теперь он официально анонсирован. Был даже распространён первый тизер, правда, на нём почему-то изображён кроссовер СХ-5 предыдущего поколения. Поэтому в плане внешности мы можем ориентироваться скорее на последние концепты бренда, среди которых, например, хэтчбек Vision-X Compact. Вполне вероятно, в его стиле будет сделана передняя часть кроссовера с оригинальными ходовыми огнями. При этом задняя часть явно должна быть более объёмной, чем у концептуального хэтчбека, и мы изобразили один из возможных вариантов дизайна.

Рендер новой Mazda CX-3

В отличие от новых Mazda 6e и CX-6e, разработанных совместно с китайским производителем Changan, СХ-3 нового поколения будет собственной разработкой японского бренда. Кроссовер получит бензиновые моторы, а также гибридные силовые установки (как мягкие, так и подзаряжаемые). Чисто бензиновый вариант сохранит 6-ступенчатую механическую коробку передач, а привод у всех версий ожидается только передний.

Рендер новой Mazda CX-3

Премьера и начало производства новой Mazda CX-3 ожидаются в следующем году. Между тем, по итогам прошлого месяца в список бестселлеров РФ вернулся кроссовер Mazda CX-﻿5.

