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Новый кроссовер Skoda Elroq: первые изображения

07.07.2024 193 0 0

В начале этой недели чешская компания распространила свежие тизеры грядущей новинки, благодаря чему у нас есть возможность составить собственное представление о внешнем виде кроссовера.

Первая информация о пополнении в модельном ряду Skoda появилась весной прошлого года, когда среди прочих был анонсирован и компактный кроссовер с новым именем Elroq. А несколько дней назад были опубликованы фотографии закамуфлированных прототипов, которые позволяют рассмотреть основные особенности внешности паркетника. Кстати. В самой компании новинку считают альтернативой популярному в Европе кроссоверу Karoq.

Рендер нового Skoda Elroq

Наиболее интересной представляется передняя часть автомобиля, которая пока не похожа ни на одну другую модель Skoda. Здесь сделанная по последней моде «двухэтажная» передняя оптика: вдоль кромки капота расположились по четыре штриха светодиодных ходовых огней с каждой стороны, а основные блоки фар встроены в бампер. Между верхними сегментами сделаны своего рода «насечки», которые также будут подсвечиваться. Логотип бренда на капоте теперь сделан в виде букв, а не круглой эмблемы, как на всех других Шкодах. Сбоку кроссовер напоминает другие модели марки, а некоторыми деталями (разъёмом капота с декоративной вставкой, зеркалами, округлыми выштамповками над колёсными арками) он больше всего похож на другую электрическую модель компании — более крупный кроссовер Enyaq. Сзади также без особых откровений, здесь традиционные для Skoda фонари с расположенной между ними нишей номерного знака, а интерес представляют разве что характерные выштамповки бампера и крышки багажника.

Рендер нового Skoda Elroq

Новый кроссовер будет построен на фольксвагеновской платформе MEB, которую уже использует вышеупомянутый Enyaq. Автомобиль заявлен в четырёх модификациях, базовый Elroq 50 оснащён 170-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 55 кВт*ч. Skoda Elroq 60 предлагает 204-сильный двигатель и аккумулятор на 63 кВт*ч, Elroq 85 — электромотор мощностью 285 л.с. на задней оси с батареей ёмкостью 82 кВт*ч. Наконец, топовая версия Elroq 85x будет иметь двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 299 л.с. Что же касается габаритов, то длина ожидается в пределах 4,5 метров, колёсная база — около 2.77 метра.

Тизеры нового Skoda Elroq
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Тизеры нового Skoda Elroq
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Тизеры нового Skoda Elroq
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Премьера новинки состоится осенью этого года.

Между тем, не так давно состоялась официальная премьера обновлённой Skoda Octavia.

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