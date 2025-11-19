Новинки ×

Новый Nissan X-Trail: первые изображения

19.11.2025 138 0 0

Недавно в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипов следующего поколения популярного японского кроссовера, благодаря которым мы можем составить начальное представление о его внешнем виде.

X-Trail ведёт свою историю с 2000 года, именно тогда состоялась премьера паркетника первого поколения. Он был сделан на общей платформе с легковыми моделями Almera и Primera. Сегодня производится уже четвёртая генерация кроссовера, которая дебютировала летом 2020 года под именем Rogue (с таким названием модель предлагается на американском рынке), а весной 2021 года и под более привычным для нас X-Trail. Осенью 2023 года паркетник получил плановый рестайлинг, теперь же на подходе полностью новый X-Trail, и ранее в этом году он был анонсирован вместе с другими новинками Nissan.

Сейчас же у нас в распоряжении есть ещё и пара первых шпионских фотографий тестовых образцов. В целом кроссовер похож на нынешний, при этом дизайн заметно изменится. Спереди появится трапециевидная решётка радиатора, визуально объединённая с головной оптикой. Блоки основного света сделаны узкими горизонтальными и напоминают Murano последнего поколения. Светодиодные габаритные огни расположены ниже и выполнены в виде пяти многоугольных элементов с каждой стороны. В профиль новый X-Trail легко узнать по широким задним стойкам, вызывающим ассоциации с флагманским внедорожником Patrol новой генерации. Что же касается задней части, то пока видна только её общая форма: судя по всему, задний свес станет чуть больше, а объём багажника увеличится также за счёт более длинной крыши. Фонари пока полностью скрыты маскировкой, поэтому мы изобразили один из возможных вариантов оформления задней оптики в стиле того же Патрола.

Рендер нового Nissan X-Trail

Подтверждённой информации о технический особенностях пока нет, однако ожидается, что новый X-Trail получит две гибридные силовые установки, одной из которых станет фирменная e-Power, а второй — подзаряжаемая PHEV 2,4-литровым бензиновым двигателем в основе и парой электромоторов (аналогичную установку получил представленный на днях Nissan Rogue PHEV, переделанный из Mitsubishi Outlander).

Рендер нового Nissan X-Trail

Премьера нового Nissan X-Trail ожидается в следующем году. Между тем, на прошлой неделе дебютировал обновлённый Nissan Pathfinder.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Nissan Nissan X-Trail

 

0 комментариев

