В этом месяце фотошпионами были замечены прототипы Cayenne Coupe следующего поколения, благодаря чему у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть кроссовер.

Среднеразмерный паркетник Cayenne был впервые представлен в конце 2002 года, став первой моделью компании в таком типе кузова. Сегодня на конвейере третье поколение кроссовера, которое дебютировало летом 2017 года, а спустя два года к нему присоединилась и первая в истории модели модификация с приставкой Coupe. В 2023 году оба кроссовера получили рестайлинг, а сейчас немецкая компания занимается тестированием Cayenne новой генерации с электрической силовой установкой.

Нынешний Porsche Cayenne Coupe 1 / 3 Нынешний Porsche Cayenne Coupe 2 / 3 Нынешний Porsche Cayenne Coupe 3 / 3

Porsche одна из самых консервативных автомобильных компаний в плане дизайна моделей, поэтому нет ничего удивительного, что на первый взгляд новый Cayenne выглядит практически копией электрического Макана. Здесь такие же по форме фары с четырьмя горизонтальными штрихами в каждой, при этом на Cayenne эти габаритные штрихи меньше по размеру, что позволило помимо них разместить также блоки основного света (Macan же имеет «двухэтажную» переднюю оптику с встроенными в бампер блоками ближнего и дальнего света). Дверные ручки и боковые зеркала аналогичны Макану, а дверные окна сделаны безрамочными. Форма бокового остекления немного изменится по сравнению с Cayenne Coupe нынешнего поколения, заднее окно лишено спойлера в верхней части, а задний свес визуально немного увеличен. Сзади также не ожидается особых откровений: основной мотив задаёт горизонтальная полоска фонарей, растянутая во всю ширину кормы, а ниша номерного знака по-прежнему расположена в бампере.

Рендер электрического Cayenne Coupe

Как и электрический Макан, новый Cayenne будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric). Кстати, на ней же сделаны родственные Audi Q6 e-tron и A6 e-tron. Судя по шпионским фотографиям, кроссовер получит поворотную заднюю ось. Ожидается, что в базе модель получит два электромотора и полный привод. Силовые установки начальных версий могут быть аналогичны новому Макану. При этом топовая версия Cayenne должна получить более высокую производительность по сравнению с самым мощным Macan с его 630 л.с.

Рендер электрического Cayenne Coupe

Премьера электрического Cayenne может состояться в 2026 году. Любители автомобилей с традиционными силовыми установками могут быть спокойны, так как обе версии модели (новый электрический и нынешний бензиновый) будут выпускаться параллельно.

Между тем немецкая компания уже разрабатывает новый бензиновый Macan, что является необходимым для предотвращения дальнейшего падения продаж.