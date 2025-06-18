На прошлой неделе фотошпионами были впервые замечены прототипы рестайлинговой версии самого большого кроссовера Audi, благодаря чему у нас есть возможность оценить характер изменений в его внешнем виде.

Q6 первого и единственного поколения дебютировал летом 2022 года. Кроссовер сделан на общей базе с хорошо знакомым в России Volkswagen Teramont и ориентирован на китайский рынок, он также не имеет ничего общего с моделью Q6 e-tron, изначально предназначенной для Европы. На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые фотографии замаскированных образцов обновлённого паркетника, на которых уже видны основные особенности его внешности.

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Судя по имеющимся фотографиям, рестайлинг будет существенным: практически все кузовные панели у кроссовера новые. Q6 получит полностью переработанную переднюю часть с более широкой решёткой радиатора и новыми фарами: они по-прежнему сделаны «двухэтажными», при этом верхняя часть с габаритными огнями станет заметно более узкой, а основные блоки фар, наоборот, увеличатся в размерах. Передние крылья и капот также новые, что видно по иначе сделанному разъёму последнего. Паркетник получит новые дверные ручки, которые будут утопленными — аналогичные ранее уже получили легковые модели А5, А6 и А6 e-tron. Сзади рестайлинговый Q6 будет легко узнать по переместившейся с крышки багажника на бампер нише номерного знака, также можно ожидать появление фонарей с изменённой графикой габаритов. Кроме того, паркетник изображён с такими же колёсными дисками нового дизайна, как у прототипов.

Рендер обновлённого Audi Q6

Audi Q6 построен на платформе MQB Evo с поперечно расположенным мотором и основным передним приводом. Его длина составляет 5099 мм, что на 27 мм больше показателя Audi Q7 (при этом колёсная база чуть больше у последнего — 2999 против 2980 мм). Ожидается, что под капотом рестайлингового Q6 будет единственный 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888 мощностью 265 л.с. (400 Нм). Скорее всего, кроссовер сохранит полный привод quattro в качестве стандартного, в то время как родственный Volkswagen Teramont может быть переднеприводным.

Рендер обновлённого Audi Q6

Премьера обновлённого Audi Q6 может состояться в течение этого года. Между тем, ранее в этом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Audi TT второго поколения с пробегом.