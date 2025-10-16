Рестайлинг ×

Обновлённый Peugeot 408: первые изображения

16.10.2025 794 0 1

Французский кросс-лифтбек готовится к плановому рестайлингу, и несколько дней назад в Сети появились первые фотографии замаскированных прототипов. Мы представили, как может выглядеть обновлённая модель.

Кросс-лифтбек 408 дебютировал летом 2022 года, а базой ему послужил родственный Citroen C5 X с аналогичным типом кузова, представленный годом ранее. Стоит упомянуть, что в гамме Peugeot есть ещё одна модель с индексом 408 — это не имеющий ничего общего с кросс-лифтбеком модернизированный седан на базе Peugeot 308 предыдущего поколения, предназначенный исключительно для китайского рынка. Герой этой статьи также продаётся в Китае, там он называется 408 X. Осенью 2024 года модель получила полностью электрическую версию, а сейчас она готовится к плановому обновлению.

Нынешний Peugeot 408/408X
Нынешний Peugeot 408/408X
Нынешний Peugeot 408/408X
Пока у нас в распоряжении лишь пара фотографий с частично закамуфлированными прототипами. У них полностью скрыта передняя часть, однако можем предположить, что 408 обновится примерно в том же стиле, что и семейство 308, получившие рестайлинг в конце этого лета. Таким образом, кросс-лифтбек может обзавестись двухэтажной передней оптикой с фирменными габаритными огнями в виде трёх диагональных штрихов с каждой стороны, расположенными на традиционном месте, а блоки основного света разместятся ниже в бампере. Также обновится сам бампер и решётка, над которой появится ещё ряд светодиодных элементов. Сзади можно ожидать появление обновлённых фонарей с аналогичным рисунком светодиодных ходовых огней, бампер же пока на шпионских фотографиях выглядит неизменным. Мы изобразили вариант с дополнительным серебристым элементом в верхней части бампера, похожие имеют последние кроссоверы бренда, такие как 3008 и 5008. От них же взято буквенное обозначение бренда вместо логотипа.

Рендер обновлённого Peugeot 408

Peugeot 408 построен на платформе EMP2, как и вышеупомянутый Citroen C5 X. В Китае автомобиль предлагается с единственным 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 175 л.с. На европейском же рынке модель можно только с гибридными силовыми установками, а не так давно компанию им составила и полностью электрическая модификация E-408. У последней единственный электромотор расположен на передней оси и развивает мощность в 157 кВт (213,5 л.с.) и 345 Нм крутящего момента в ездовом режиме Sport. Заявленный запас хода составляет 453 км пробега по циклу WLTP.

Рендер обновлённого Peugeot 408

Премьера обновлённого Peugeot 408 может состояться в ближайшие месяцы. Напомним, в начале этого года кросс-лифтбек вышел на российский рыно﻿к.    

