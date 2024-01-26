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Новый Opel Frontera: первые изображения

26.01.2024 263 1 0

Вчера компания Opel распространила первые тизеры своего нового кроссовера, который получит возрождённое имя Frontera. Мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель Frontera присутствовала в гамме немецкой компании с 1989 по 2004 годы, она представляла собой европейскую версию японского внедорожника Isuzu Amigo (предлагался также под именами Mu и Rodeo Sport). Спустя 20 лет это название отдадут совсем другому автомобилю — компактному кроссоверу, который придёт на смену модели Crossland. Его премьера состоялась в начале 2017 года, а в 2020-м паркетник получил рестайлинг с существенно переработанной внешностью. Какой будет новинка?

Opel Frontera второго поколения (1997-2004)
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Opel Frontera второго поколения (1997-2004)
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Opel Frontera второго поколения (1997-2004)
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Помимо вчерашних тизеров, мы можем ориентироваться на шпионские фотографии тестовых образцов, которые были опубликованы в Сети в прошлом году. Они дают понять, что новинка будет представлять собой видоизменённую версию кроссовера Citroen C3 Aircros﻿s (обе компании принадлежат концерну Stellantis), премьера которого состоялась в прошлом году. Frontera получит оригинальную переднюю часть в актуальном фирменном стиле компании, отличительной чертой станут светодиодные ходовые огни с несколькими горизонтальными сегментами по бокам, расположенными друг над другом. Сбоку наиболее существенным отличием можно считать ручки под «естественный хват», которые заменят клавишные у Citroen C3 Aircross. Что же касается задней части, то здесь можно ожидать появления изменённых фонарей и крышки багажника. Кроме того, Frontera станет первой моделью Опеля с новым фирменным логотипом.

Рендер нового Opel Frontera

Ожидается, что новинка будет построена на платформе CMP (Common Modular Platform), как и C3 Aircross. Кроссовер будет предлагаться и с двигателями внутреннего сгорания, и с полностью электрической начинкой. В первом случае Frontera может получить гибридную начинку от хэтчбека Corsa, в основе которой лежит турбированный 3-цилиндровый мотор объёмом 1,2 литра, совокупная отдача равна либо 100 л.с. (205 Нм), либо 136 л.с. (230 Нм). Электрическая же версия может быть оснащена единственным 156-сильный электромотором, расположенном на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 51 кВт*ч, как у электрической Корсы.

Рендер нового Opel Frontera

Премьера новинки состоится в этом году.

Citroen C3 Aircross
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Citroen C3 Aircross
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Citroen C3 Aircross
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Напомним, пару месяцев назад Опель представил обновлённый микроавтобус Vivaro.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Opel Opel Frontera

 

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1 комментарий
26.01.2024 07:49
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Похоже, повторяется та же история, что и с Terrano ?) Academeg в шоке от такого поворота. )))

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