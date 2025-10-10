Новинки ×
  Пикап Ram Dakota, ещё один родственник Fiat, Peugeot и Changan: засвечена серийная версия

10.10.2025

Концерн Stellantis поделился тизерами нового товарного грузовичка Ram. Полноценную премьеру модель может справить уже через несколько дней.

В виде концепта рамный пикап Ram с возрожденным именем Dakota и «фамилией» Nightfall дебютировал в Бразилии в августе. Напомним, грузовичок адресован странам Южной Америки, его выпуск наладят в Аргентине. Так вот теперь южноамериканское подразделение концерна Stellantis опубликовало тизеры серийной версии. Причем впервые засвечен интерьер модели, ведь шоу-кар был выставлен с тонированными стеклами и запертыми дверями.

Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Совсем новой разработкой Ram Dakota не является – это брат Peugeot Landtrek и Fiat Titano, которые, в свою очередь, состоят в родстве с «китайцем» Changan Hunter (в РФ это Hunter Plus, а прародителем всей линейки стал пикап для КНР Kaicene F70 от той же фирмы Changan). Более того, в гамме Ram уже есть клон моделей Peugeot и Fiat – грузовичок с индексом 1200. Однако тот пикап продают в Мексике, и от родственников он отличается лишь декором, тогда как внешность Dakota больше соответствует актуальному стилю Ram.

Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Товарный пикап в целом повторил своего предвестника Dakota Nightfall, хотя и не дословно. В частности, у серийной модели радиаторная решетка с горизонтальными плашками вместо сплошной сетки, а фары больше не объединены между собой диодной полоской.

Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
Серийный пикап Ram Dakota
В салоне Ram Dakota установлена виртуальная приборка, которая вроде бы объединена с тачскрином мультимедиа. То есть внутри пикап Ram скопировал свежий Changan Hunter, а не Peugeot Landtrek и Fiat Titano. Расположенные на центральном тоннеле селектор коробки, «граненая» шайба и пара неприкрытых подстаканников – все это почти такое же, как у «китайца».

Концепт Ram Dakota Nightfall
Концепт Ram Dakota Nightfall
Концепт Ram Dakota Nightfall
Концепт Ram Dakota Nightfall
Концепт Ram Dakota Nightfall
О технике новинки пока не рассказали. Бразильские и аргентинские СМИ прочат Ram Dakota турбодизель Multijet 2.2 (200 л.с.) концерна Stellantis, которым оснащаются пикапы Peugeot и Fiat. Последним положены шестиступенчатая механика или классический восьмиступенчатый автомат.

Дата премьеры официально тоже еще не объявлена, в Stellantis лишь сообщили, что больше подробностей появится в ближайшее время. Аргентинцы пишут, что презентацию проведут в начале следующей недели. На производственной родине прием заказов на Ram Dakota могут открыть уже в этом году, в Бразилии старт продаж намечен на 2026-й. Впоследствии новый пикап Ram доберется и до других стран региона.

