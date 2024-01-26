Планы Maserati: новый большой SUV — в 2027 году, новый Quattroporte — в 2028-м

На прошлой неделе мы со ссылкой на публикации в западных СМИ рассказывали о том, что Maserati решила отложить разработку нового поколения седана Quattroporte, а вчера пресс-служба итальянской марки официально подтвердила эту информацию. Ранее предполагалось что новое, седьмое по счёту поколение Quattroporte справит мировую премьеру в этом году и выйдет на рынок в 2025-м, теперь же объявлено, что новый флагманский седан увидит свет только в 2028-м.

Актуальный Maserati Quattroporte

Дебют нового флагманского кроссовера Е-класса перенесён с 2025 на 2027 год. Ранее предполагалось, что это будет Maserati Levante второго поколения, но теперь новый флагманский кроссовер официально обозначен как E-UV BEV, то есть вместо Levante ему, скорее всего, дадут какое-нибудь другое имя — благо в архиве Maserati классных названий предостаточно, да и новое всегда можно придумать. Имя Levante у обывателя прочно ассоциируется с одноимённой маркой женских колготок, и это, наверное, не очень хорошо для имиджа Maserati.



Maserati Levante

Задержка с выходом двух флагманский моделей связана с оптимизацией различных бизнес-процессов, в том числе с поиском преемлемых для Stellantis закупочных цен на комплектующие и выбивание господдержки, прежде всего у правительства Италии. Maserati намерена остаться на 100% итальянской маркой, то есть разработка и производство её машин будут происходить в Италии, что, конечно, не исключает использование в новых моделях глобальных платформ Stellantis.



Maserati Grecale Folgore

У Maserati пока нет ни одной модели на анонсированных в 2021 году корпорацией Stellantis платформах STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame, эти платформы предназначены главным образом для электромобилей, хотя предусмотрена и установка ДВС. Среднеразмерный электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore и электрическое купе Maserati GranTurismo Folgore спроектированы внутри Maserati и не имеют родственных моделей под другими марками из пула Stellantis.



Maserati GranTurismo Folgore

Суперкар MC20 тоже спроектирован Maserati самостоятельно, но у него есть клон под маркой Alfa Romeo — суперкар 33 Stradale (официально родство этих моделей скрывается, но их техническое сходство очевидно). В 2025 году у Maserati MC20 появится электрическая версия Folgore и примерно тогда же, вероятно, стоит ждать электрический Alfa Romeo 33 Stradale. Электрический кабриолет Maserati GranCabrio Folgore выйдет на рынок в этом году.



Maserati MC20

Новый большой кроссовер Maserati и седан Quattroporte нового поколения с вероятностью, близкой к 100%, получат общекорпоративную платформу STLA Large, поскольку марка Maserati была официально названа её получателем в начале этой недели. Версий с ДВС у этих новинок, скорее всего, не будет, так как к 2030 году Maserati собирается полностью переключиться на «электрички» — разработка «углеводородных» версий с жизненным циклом 2-3 года была бы неоправданным расточительством со стороны руководства Stellantis.



Вопрос теперь лишь в том, как долго продержатся в строю актуальные модели Quattroporte шестого поколения (выпускается с 2013 года) и Levante (выпускается с 2016 года). Младший седан Ghibli вроде как сойдёт со сцены в этом году, но официального заявления по этому поводу не было, преемника у него точно не будет.

