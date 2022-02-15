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  • Renault Kiger и Nissan Magnite в краш-тестах Global NCAP накануне обязательного апгрейда

Renault Kiger и Nissan Magnite в краш-тестах Global NCAP накануне обязательного апгрейда

15.02.2022 62 0 0

Соплатформенные бюджетные кроссоверы, разработанные для развивающихся рынков и имеющие в базе по два фронтальных эйрбэга, пока не готовы похвастать высоким уровнем безопасности, но всё может измениться уже в этом году.

 

Производственной родиной маленьких паркетников (габаритная длина — чуть менее 4 м) Renault Kiger и Nissan Magnite является Индия, отсюда они поступают в другие развивающиеся страны Азии и Африки. Обе машины довольно свежие, Magnite дебютировал в 2020 году, Kiger в 2021-м, то есть 2021-й стал для Magnite первым полным годом продаж: на индийском рынке реализовано 34 086 экземпляров этой модели — довольно скромный результат на фоне лидера сегмента SUV Hyundai Creta (продано 125 437 шт.) и прямого конкурента Hyundai Venue (108 007 шт.).

Nissan Magnite

В прошлом году Nissan Magnite, предназначенный для рынка Индонезии, уже проходил два краш-теста (фронтальный и боковой) по программе ASEAN NCAP и получил четыре звезды рейтинга за защиту взрослых, при этом эксперты обнаружили слабую защиту грудной клетки водителя при фронтальном ударе. Похожая картина сложилась у экспертов Global NCAP по результатам единственного фронтального удара на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя: грудная клетка водителя испытала высокий коричневый уровень нагрузок, означающий серьёзный риск получения тяжёлых травм, которые могут оказаться несовместимыми с жизнью. Защита коленей и бёдер оказалась даже хуже, чем индонезийского варианта — пограничный оранжевый уровень вместо зелёного. Защита детей в Магните признана слабой (две звезды) из-за отсутствия креплений Isofix — детские кресла пришлось фиксировать «взрослыми» ремнями, а это всегда плохо, но лучше, чем ничего.

Renault Kiger

Renault Kiger, будучи техническим клоном Магнита, показал похожий, но всё же чуть другой результат: грудь водителя защищена лучше — на пограничном оранжевом уровне, однако кузов при ударе «поплыл», его силовая структура была признана нестабильной, от дальнейших воздействий при сложном ДТП Kiger не защитит. Итоговый рейтинг такой же, как у Магнита: четыре звезды за защиту взрослых и две звезды за защиту детей.

Nissan Magnite

В общем, индийские братья-кроссоверы выпустили не так уж плохо на фоне абсолютно провального соплатформенного румынско-китайского Dacia Spring, но последнего гоняли по современной суровой программе Euro NCAP, до которой индийским испытателям ещё очень далеко. Тем не менее летом этого года программа Global NCAP для индийского рынка будет дополнена боковым краш-тестом, оценкой защиты пешеходов и оценкой ESC (система стабилизации, которой у Kiger и Magnite в базе нет). Делается это в связи с грядущими изменениями в индийском законодательстве: с октября все новые легковые машины должны иметь на борту минимум шесть подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две оконные). Автопроизводители очень не довольны этими изменениями, ожидая удорожания себестоимости машин, повышения цен, снижения спроса и сокращения прибыли, но власти Индии считают, что безопасность граждан того стоит.

Выходит, что Renault Kiger, Nissan Magnite, а также родственный кроссвэн Renault Triber в этом году получат более богатое оснащение по части безопасности, после чего их, вероятно, прогонят по обновлённой программе Global NCAP для индийского рынка. Не факт, кстати, что звёзд у них от этого прибавится.

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