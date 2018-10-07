Рендеры и реальность: итоги Парижа-2018

Рендеры и реальность: итоги Парижа-2018

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В эти дни проходит Парижский автосалон, в рамках которого многие производители презентовали свои новинки. Внешность некоторых из них мы ранее предугадывали в собственных рендерах, насколько же мы оказались близки к реальности на этот раз?

Онлайн-журнал «Колёса.ру» продолжает традицию составлять подборки по итогам проходящих автосалонов. Так, чуть более месяца назад мы выкладывали сравнение наших ожиданий с реальностью после открытия Московского автосалона в двух частях – с кроссоверами и легковыми автомобилями.

Как водится, начнём в алфавитном порядке. Компания BMW привезла в Париж одну из самых важных своих моделей – новую «трёшку» в кузове G20. Мы же сделали её рендеры ещё в середине марта этого года. В целом нам удалось воспроизвести стилистику новинки и, в частности, задней части, при этом реальный автомобиль получил несколько более сложную форму фар, бамперов, «срощенную» решётку радиатора и иные выштамповки на боковинах.

BMW 3er front2 bmw_320d_sport_8
BMW 3er rear2 bmw_320d_sport_7

Kia представила новый Proceed в ином формате – теперь это универсал с более спортивной стилистикой. Наши собственные изображения автомобиля были опубликованы в начале лета. Мы верно воспроизвели форму кузова, а также угадали с самой яркой отличительной чертой новинки – объединёнными светодиодной полосой фонарями. Однако есть и различия в деталировке задней оптики и кормы в целом.

Kia Proceed front1 kia_proceed_gt_3
Kia Proceed rear1 kia_proceed_gt_8

В Париже состоялся дебют второго поколения кроссовера GLE (он же бывший M-Klasse), его рендеры мы делали несколько раз, по мере появления новой информации о внешности автомобиля. Самые свежие из них были опубликованы в середине июня, и тогда нам удалось почти полностью предугадать, каким он получится. В частности, мы практически в точности воспроизвели стилистику задних фонарей, хотя они до последнего были скрыты камуфляжной плёнкой. Есть и различия в оформлении переднего бампера, также можно отметить хромированный молдинг между фонарями на реальном кроссовере.

Mercedes-Benz GLE2 front2 mercedes-benz_gle_450_4matic_57
Mercedes-Benz GLE2 rear2 mercedes-benz_gle_450_4matic_953

Далее следуют сразу две новинки от Шкоды. Первая из них – RS-модификация кроссовера Kodiaq, её рендеры также были сделаны в начале лета. В этом случае совпадение ожиданий с реальностью почти абсолютное, за исключением разве что формы пластиковых элементов в переднем воздухозаборнике и сплошного фонаря вместо декоративной заглушки в заднем бампере.

Skoda Kodiaq RS front1 skoda_kodiaq_rs_90
Skoda Kodiaq RS rear1 skoda_kodiaq_rs_79

Также в Париже показали концепт Vision RS, являющийся прообразом будущего Rapid. Месяц назад мы представили рендеры серийного автомобиля, однако уже сейчас можно заметить схожесть наших ожиданий и концептуальной модели. Наиболее существенными различиями можно назвать разве что дизайн бамперов и других элементов, присущих шоу-карам, серийный Рапид наверняка будет значительно ближе к нашим рендерам.

Skoda Rapid front1 skoda_vision_rs_4
Skoda Rapid rear1 skoda_vision_rs_2

На этом пока всё, следите за нашей постоянной рубрикой!

Теги: Новинки , Рендеры "Колёса.ру" , 3 серия , BMW , GLE , KIA , Kodiaq , Mercedes-Benz , ProCeed , Rapid , Skoda
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