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  • Самый мощный BMW XM Label Red показался на первых фотографиях: 748 л.с. и 1000 Нм

Самый мощный BMW XM Label Red показался на первых фотографиях: 748 л.с. и 1000 Нм

29.09.2022 324 1 0

Топ-версия Label Red спортивного кроссовера BMW XM выйдет на мировой рынок осенью следующего года и будет стоить от 185 000 долларов.

 

BMW XM — это первый plug-in гибридный кроссовер от спортивного подразделения BMW M GmbH, его премьера состоялась 28 сентября и главное внимание публики было приковано к необычному дизайну, мнения о нём сильно разнятся, нравится он далеко не всем. Техническая начинка XM в свою очередь удивила многих своей тривиальностью, особенно на фоне весьма изощрённой конструкции первого гибрида от Mercedes-AMG. Единственный электромотор в BMW XM вживлён в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF и работает в тандеме с 4,4-литровым бензиновым битурбомотором V8, максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 653 л.с. и 800 Нм. С 0 до 100 км/ч стандартный BMW XM разгоняется за 4,3 с, максимальная скорость — 270 км/ч.

BMW XM Label Red

В рамках премьеры BMW XM была сразу же анонсирована его топ-версия Label Red, но её первые изображения появились в Сети с задержкой, причём зарубежные СМИ почему-то подают их как утечку, хотя на момент нашей публикации фотография BMW XM Label Red была доступна на фирменном сайте BMW M GmbH. Там же сказано, что отдача силовой установки Label Red будет увеличена до 748 л.с. и 1000 Нм — это значит, что топовый BMW XM претендует на статус самого мощного серийного SUV в мире. Действующим чемпионом является Ferrari Purosangue (725 л.с.), за ним следуют Dodge Durango SRT Hellcat (720 л.с.) и Aston Martin DBX707 (707 л.с.). Возможно, к моменту выхода BMW XM Label Red на мировом рынке появятся ещё более мощные кроссоверы, так что не факт, что «баварцу» удастся хотя бы на время зайти на трон.

BMW XM Label Red

Первые фотографии показывают, что версия Label Red в плане дизайна от обычного BMW XM принципиально отличаться не будет, но её можно будет легко идентифицировать по красным вставкам цвета Toronto Red в фирменных ноздрях, по боковым периметрам остекления и в колёсных дисках особого дизайна. Кроме того, красным будут залиты шильдики XM. Интерьер также получит щедрый декор в красных тонах.

Обычный BMW XM
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Обычный BMW XM
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Обычный BMW XM
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Обычный BMW XM
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Обычный BMW XM будет стоить от 159 000 долларов (производство начнётся в декабре в США, продажи — ближайшей весной), версия Label Red — от 185 000 долларов. Для сравнения скажем, что топовый гибридный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (680 л.с., 3,8 с до «сотни») стоит в США от 173 800 долларов, чисто бензиновый Cayenne Turbo GTS (640 л.с., 3,3 с до «сотни») — от 188 700 долларов. Последний примечателен тем, что установил рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга в классе SUV. Интересно, сможет ли его побить BMW XM Label Red?

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1 комментарий
29.09.2022 18:53
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