Новинки ×
  • Subaru готовит два концепта STI: один с ДВС, второй – с полностью электрической «начинкой»

Subaru готовит два концепта STI: один с ДВС, второй – с полностью электрической «начинкой»

15.10.2025 46 0 0

Презентация шоу-каров японской марки пройдёт в конце октября 2025 года в рамках Токийского автосалона, который ранее был переименован в Japan Mobility Show.

Автомобильная выставка в Токио начнётся через пару недель. Несколько производителей уже анонсировали свои грядущие премьеры. Так, Toyota покажет будущую Corolla и внедорожное купе Century, Lexus – шестиколёсный минивэн LS, а Mazda – концептуальный спортивный автомобиль, работающий на возобновляемом топливе. Теперь завесу тайны над своими будущими новинками приоткрыли в Subaru.

Грядущие премьеры Subaru на автосалоне в Токио

Японская марка собирается презентовать в Токио два спортивных концепта – Performance-E STI и Performance-B STI. Subaru сопроводила анонс несколькими тизерами. Ожидается, что вариант с литерой «B» – это пятидверный хэтчбек, который оснастят оппозитным двигателем внутреннего сгорания и фирменной системой полного привода.

Тизер концептов Subaru Performance-B STI и Performance-E STI

Судя по изображениям, головная оптика и капот с дополнительным воздуховодом выглядят так же, как у нынешнего седана WRX , но при этом он имеет расширенные крылья и иную решётку радиатора. Кроме того, кузов анонсированного концепта – пятидверный хэтчбек, который снабдили большим антикрылом, установленным на корме.

Тизер концепта Subaru Performance-B STI

Пока неизвестно, планирует ли Субару создать серийный автомобиль на базе концепта Performance-B STI. В случае, если такой проект всё же получит «зелёный свет», этот хэтчбек, вероятно, сможет побороться за покупателей с Toyota GR Corolla.

Тизер концепта Subaru Performance-E STI

Второй концепт – Subaru Performance-E STI – это предвестник полностью электрического спортивного автомобиля. Судя по всему, у этого шоу-кара больше шансов добраться до серии, ведь в компании его обозначили как «лидера нового поколения Subaru». На тизерах можно разглядеть головную оптику со светодиодными полосами и штрихами по краям и золотые колёсные диски. Концепту пообещали комфортный и просторный салон, иные подробности появятся позже.

Прототип Subaru Trailseeker для Японии

Помимо этих двух концептов, японская марка привезёт на Japan Mobility Show прототипы полностью электрического кроссовера E-Outback (Trailseeker), новых Forester Wilderness и Outback Wilderness, предназначенные для домашнего рынка. Прототипы оснастят дополнительными аксессуарами для любителей автопутешествий и активного отдыха. Так, Trailseeker получил багажный бокс на крышу, у Forester к рейлингам крепятся два больших каноэ, а Outback снабдили креплениями для велосипеда.

Прототип Subaru Forester Wilderness
1 / 2
Прототип Subaru Outback Wilderness
2 / 2

Стоит напомнить, что премьера Subaru Trailseeker прошла ещё весной 2025 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Он представляет собой производную от Solterra и является более крупным электрическим кроссовером, в основе которого лежит тойотовская платформа e-TNGA.

Отметим, совсем недавно корреспондент Kolesa.ru провёл тест-драйв спортседана Subaru WRX актуального поколения.

хэтчбек Япония спортивные авто концепты автосалон новинки Subaru Subaru Forester Subaru WRX Subaru Outback Subaru Trailseeker
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 413 0 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 5801 1 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 2982 2 2 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13783 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12689 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10466 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
4 Ferrari показала платформу первого электромобиля: цифры воображения не...
Новые комментарии
Change privacy settings