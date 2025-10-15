Subaru готовит два концепта STI: один с ДВС, второй – с полностью электрической «начинкой»

Презентация шоу-каров японской марки пройдёт в конце октября 2025 года в рамках Токийского автосалона, который ранее был переименован в Japan Mobility Show.

Автомобильная выставка в Токио начнётся через пару недель. Несколько производителей уже анонсировали свои грядущие премьеры. Так, Toyota покажет будущую Corolla и внедорожное купе Century, Lexus – шестиколёсный минивэн LS, а Mazda – концептуальный спортивный автомобиль, работающий на возобновляемом топливе. Теперь завесу тайны над своими будущими новинками приоткрыли в Subaru.

Грядущие премьеры Subaru на автосалоне в Токио

Японская марка собирается презентовать в Токио два спортивных концепта – Performance-E STI и Performance-B STI. Subaru сопроводила анонс несколькими тизерами. Ожидается, что вариант с литерой «B» – это пятидверный хэтчбек, который оснастят оппозитным двигателем внутреннего сгорания и фирменной системой полного привода.

Тизер концептов Subaru Performance-B STI и Performance-E STI

Судя по изображениям, головная оптика и капот с дополнительным воздуховодом выглядят так же, как у нынешнего седана WRX , но при этом он имеет расширенные крылья и иную решётку радиатора. Кроме того, кузов анонсированного концепта – пятидверный хэтчбек, который снабдили большим антикрылом, установленным на корме.

Тизер концепта Subaru Performance-B STI

Пока неизвестно, планирует ли Субару создать серийный автомобиль на базе концепта Performance-B STI. В случае, если такой проект всё же получит «зелёный свет», этот хэтчбек, вероятно, сможет побороться за покупателей с Toyota GR Corolla.

Тизер концепта Subaru Performance-E STI

Второй концепт – Subaru Performance-E STI – это предвестник полностью электрического спортивного автомобиля. Судя по всему, у этого шоу-кара больше шансов добраться до серии, ведь в компании его обозначили как «лидера нового поколения Subaru». На тизерах можно разглядеть головную оптику со светодиодными полосами и штрихами по краям и золотые колёсные диски. Концепту пообещали комфортный и просторный салон, иные подробности появятся позже.

Прототип Subaru Trailseeker для Японии

Помимо этих двух концептов, японская марка привезёт на Japan Mobility Show прототипы полностью электрического кроссовера E-Outback (Trailseeker), новых Forester Wilderness и Outback Wilderness, предназначенные для домашнего рынка. Прототипы оснастят дополнительными аксессуарами для любителей автопутешествий и активного отдыха. Так, Trailseeker получил багажный бокс на крышу, у Forester к рейлингам крепятся два больших каноэ, а Outback снабдили креплениями для велосипеда.

Прототип Subaru Forester Wilderness 1 / 2 Прототип Subaru Outback Wilderness 2 / 2

Стоит напомнить, что премьера Subaru Trailseeker прошла ещё весной 2025 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Он представляет собой производную от Solterra и является более крупным электрическим кроссовером, в основе которого лежит тойотовская платформа e-TNGA.

