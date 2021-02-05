ТОП-10 SUV в РФ: Niva в тройке лидеров, Sportage продолжает падать, Tucson не дотянул до десятки

Судя по недавнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам января 2021 года самым продаваемым автомобилем сегмента SUV в России остаётся Hyundai Creta. Дилеры сумели реализовать 5701 машину, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Крета продолжает сохранять существенный разрыв с ближайшим «соседом» по рейтингу – январский результат паркетника почти вдвое больше, чем у обладателя второго места: как и в прошлом месяце, это Renault Duster.​

На фото: покидающий российский рынок Renault Duster

У Дастера показатель в прошлом месяце составил 2888 единиц, что почти на 63% больше, чем годом ранее. Напомним, совсем скоро модель, продаваемая в России, сменит поколение: производство нового кроссовера в конце января было запущено на заводе Renault в Москве.



На третьем месте оказалась Lada Niva, сместившая Toyota RAV4. Отметим, из рейтинга исчез внедорожник 4x4, который недавно сменил имя на Niva Legend. Суда по всему, в статистике АЕБ указано совокупное количество проданных Нив – и отечественного внедорожника, и версии так называемой «Шнивы», которая сменила галстук-бабочку Chevrolet на «ладью». Кстати, обновлённая версия этого автомобиля получила имя Lada Niva Travel, но в продажу такие машины пока не поступили. Любопытно, что в отчёте есть сравнение только с прошлогодним результатом Niva (прирост в итоге составил 135%); мы решили прибавить к нему показатель 4x4, в итоге прибавка есть, хотя она и не так велика – всего 1,1% со знаком «плюс».

Место Модель Продажи в январе 2021 года, шт. Продажи в январе 2020 года, шт. Разница, % 1 Hyundai Creta 5701 5376 +6,0 2 Renault Duster 2888 1773 +62,9 3 Lada Niva 2809 2778 +1,1 4 Toyota RAV4 2321 2618 -11,3 5 VW Tiguan 1955 2273 -14,0 6 Kia Sportage 1819 2531 -28,1 7 Skoda Kodiaq 1760 1981 -11,1 8 Mazda CX-5 1572 1380 +13,9 9 Kia Seltos 1503 8 - 10 Nissan Qashqai 1359 1538 -11,6

Как мы уже отметили, RAV4 спустился на строчку вниз (по сравнению с декабрём), его январский результат – 2321 автомобиль (-11%). А замыкает первую пятёрку Volkswagen Tiguan с показателем 1955 шт. (-14%). Кстати, несмотря на годовой спад модель немецкого бренда улучшила своё положение относительно декабря 2020-го и поднялась с 9 строчки на 5-ую.

Следующую пятёрку ТОП-10 открывает Kia Sportage, который в течение первого месяца этого года разошёлся тиражом в 1819 единиц. Результат кроссовера на 28% меньше, чем в январе 2020-го. Напомним, модель корейской марки в этом году сменит генерацию . На наш рынок новинка, вероятно, выйдет ближе к концу 2021 года. Кстати, в рейтинге на девятой строке присутствует ещё один паркетник Киа – Seltos. Он вернулся в список после довольно длительного отсутствия: в последний раз модель появлялась в рейтинге в августе прошлого года.

На фото: Skoda Kodiaq

На седьмом месте первой десятки располагается SUV чешской марки – Skoda Kodiaq (1760 шт., -11%), в декабре он был на восьмой строке. Следом в списке расположился кроссовер японского бренда – Mazda CX-5, который отличился приростом (1572 шт., +14%). Замыкает январский ТОП-10 Nissan Qashqai (1359 шт., -11,6%).