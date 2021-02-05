ТОП-10 SUV в РФ: Niva в тройке лидеров, Sportage продолжает падать, Tucson не дотянул до десятки

Судя по недавнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам января 2021 года самым продаваемым автомобилем сегмента SUV в России остаётся Hyundai Creta. Дилеры сумели реализовать 5701 машину, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Крета продолжает сохранять существенный разрыв с ближайшим «соседом» по рейтингу – январский результат паркетника почти вдвое больше, чем у обладателя второго места: как и в прошлом месяце, это Renault Duster.
У Дастера показатель в прошлом месяце составил 2888 единиц, что почти на 63% больше, чем годом ранее. Напомним, совсем скоро модель, продаваемая в России, сменит поколение: производство нового кроссовера в конце января было запущено на заводе Renault в Москве.
На третьем месте оказалась Lada Niva, сместившая Toyota RAV4. Отметим, из рейтинга исчез внедорожник 4x4, который недавно сменил имя на Niva Legend. Суда по всему, в статистике АЕБ указано совокупное количество проданных Нив – и отечественного внедорожника, и версии так называемой «Шнивы», которая сменила галстук-бабочку Chevrolet на «ладью». Кстати, обновлённая версия этого автомобиля получила имя Lada Niva Travel, но в продажу такие машины пока не поступили. Любопытно, что в отчёте есть сравнение только с прошлогодним результатом Niva (прирост в итоге составил 135%); мы решили прибавить к нему показатель 4x4, в итоге прибавка есть, хотя она и не так велика – всего 1,1% со знаком «плюс».
|Место
|Модель
|Продажи в январе 2021 года, шт.
|Продажи в январе 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Hyundai Creta
|5701
|5376
|+6,0
|2
|Renault Duster
|2888
|1773
|+62,9
|3
|Lada Niva
|2809
|2778
|+1,1
|4
|Toyota RAV4
|2321
|2618
|-11,3
|5
|VW Tiguan
|1955
|2273
|-14,0
|6
|Kia Sportage
|1819
|2531
|-28,1
|7
|Skoda Kodiaq
|1760
|1981
|-11,1
|8
|Mazda CX-5
|1572
|1380
|+13,9
|9
|Kia Seltos
|1503
|8
|-
|10
|Nissan Qashqai
|1359
|1538
|-11,6
Как мы уже отметили, RAV4 спустился на строчку вниз (по сравнению с декабрём), его январский результат – 2321 автомобиль (-11%). А замыкает первую пятёрку Volkswagen Tiguan с показателем 1955 шт. (-14%). Кстати, несмотря на годовой спад модель немецкого бренда улучшила своё положение относительно декабря 2020-го и поднялась с 9 строчки на 5-ую.
На седьмом месте первой десятки располагается SUV чешской марки – Skoda Kodiaq (1760 шт., -11%), в декабре он был на восьмой строке. Следом в списке расположился кроссовер японского бренда – Mazda CX-5, который отличился приростом (1572 шт., +14%). Замыкает январский ТОП-10 Nissan Qashqai (1359 шт., -11,6%).
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