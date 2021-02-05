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  • ТОП-10 SUV в РФ: Niva в тройке лидеров, Sportage продолжает падать, Tucson не дотянул до десятки

ТОП-10 SUV в РФ: Niva в тройке лидеров, Sportage продолжает падать, Tucson не дотянул до десятки

05.02.2021 782 0 0

В свежем списке самых продаваемых автомобилей сегмента SUV на российском рынке отрицательная динамика зафиксирована у половины участников рейтинга. Возглавляет первую десятку по-прежнему компактный кроссовер корейского бренда, однако ниже изменения имеются.

 

Судя по недавнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам января 2021 года самым продаваемым автомобилем сегмента SUV в России остаётся Hyundai Creta. Дилеры сумели реализовать 5701 машину, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Крета продолжает сохранять существенный разрыв с ближайшим «соседом» по рейтингу – январский результат паркетника почти вдвое больше, чем у обладателя второго места: как и в прошлом месяце, это Renault Duster.​

На фото: покидающий российский рынок Renault Duster

У Дастера показатель в прошлом месяце составил 2888 единиц, что почти на 63% больше, чем годом ранее. Напомним, совсем скоро модель, продаваемая в России, сменит поколение: производство нового кроссовера в конце января было запущено на заводе Renault в Москве.

На третьем месте оказалась Lada Niva, сместившая Toyota RAV4. Отметим, из рейтинга исчез внедорожник 4x4, который недавно сменил имя на Niva Legend. Суда по всему, в статистике АЕБ указано совокупное количество проданных Нив – и отечественного внедорожника, и версии так называемой «Шнивы», которая сменила галстук-бабочку Chevrolet на «ладью». Кстати, обновлённая версия этого автомобиля получила имя Lada Niva Travel, но в продажу такие машины пока не поступили. Любопытно, что в отчёте есть сравнение только с прошлогодним результатом Niva (прирост в итоге составил 135%); мы решили прибавить к нему показатель 4x4, в итоге прибавка есть, хотя она и не так велика – всего 1,1% со знаком «плюс».

МестоМодельПродажи в январе 2021 года, шт.Продажи в январе 2020 года, шт.Разница, %
1Hyundai Creta57015376+6,0
2Renault Duster28881773+62,9
3Lada Niva28092778+1,1
4Toyota RAV423212618-11,3
5VW Tiguan19552273-14,0
6Kia Sportage18192531-28,1
7Skoda Kodiaq17601981-11,1
8Mazda CX-515721380+13,9
9Kia Seltos15038-
10Nissan Qashqai13591538-11,6

Как мы уже отметили, RAV4 спустился на строчку вниз (по сравнению с декабрём), его январский результат – 2321 автомобиль (-11%). А замыкает первую пятёрку Volkswagen Tiguan с показателем 1955 шт. (-14%). Кстати, несмотря на годовой спад модель немецкого бренда улучшила своё положение относительно декабря 2020-го и поднялась с 9 строчки на 5-ую.

Следующую пятёрку ТОП-10 открывает Kia Sportage, который в течение первого месяца этого года разошёлся тиражом в 1819 единиц. Результат кроссовера на 28% меньше, чем в январе 2020-го. Напомним, модель корейской марки в этом году сменит генерацию. На наш рынок новинка, вероятно, выйдет ближе к концу 2021 года. Кстати, в рейтинге на девятой строке присутствует ещё один паркетник Киа – Seltos. Он вернулся в список после довольно длительного отсутствия: в последний раз модель появлялась в рейтинге в августе прошлого года.
На фото: Skoda Kodiaq

На седьмом месте первой десятки располагается SUV чешской марки – Skoda Kodiaq (1760 шт., -11%), в декабре он был на восьмой строке. Следом в списке расположился кроссовер японского бренда – Mazda CX-5, который отличился приростом (1572 шт., +14%). Замыкает январский ТОП-10 Nissan Qashqai (1359 шт., -11,6%).

Отметим, по сравнению с декабрём из списка ушли УАЗ Патриот, который в последнее время стал редким гостем в списке самых продаваемых автомобилей, а также Hyundai Tucson, оказавшийся по итогам января на 12 строке рейтинга наиболее востребованных автомобилей сегмента SUV.
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