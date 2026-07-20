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Toyota может вернуть некоторые физические кнопки в салон RAV4

20.07.2026 1517 0 1
Toyota может вернуть некоторые физические кнопки в салон RAV4

Японская компания получила обратную связь от купивших нынешний кроссовер клиентов касательно ряда функций, управление которыми было перенесено на мультимедийный тачскрин. Многим изменения не пришлись по душе.

Актуальный Toyota RAV4 шестого поколения был представлен в мае 2025 года, причём изначально появились версии для Северной Америки и Европы, позже производитель рассекретил SUV, предназначенный для Австралии, в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. В Японии в декабре 2025-го дебютировали HEV-версии нового «Рафика», а варианты с PHEV-установкой пополнили семейство в феврале 2026-го.

На фото: Toyota RAV4 шестого поколения (версия для Японии)

Теперь компания собрала первые отзывы покупателей о «шестом» кроссовере. Как оказалось, многим клиентам не понравилось то, что управление некоторыми функциями было перенесено с физических кнопок и регуляторов на центральный сенсорный экран информационно-развлекательной программы.

Так, нынешнему RAV4 оставили физический регулятор громкости, «аварийку», селектор ездовых режимов, а также клавиши для изменения температуры воздуха. Однако, к примеру, кнопки, отвечающие за скорость вращения вентилятора климатической установки, за распределение потоков воздуха, за подогрев сидений были перенесены на мультимедийный тачскрин. Многим пользователям это решение не пришлось по душе.

На фото: Toyota RAV4 GR Sport шестого поколения (версия для Японии)

Как сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на главного инженера Toyota RAV4 Йошинори Футонагане, изначально проект предусматривал перенос всех кнопок в область сенсорного экрана, однако в результате разработчики остановились на «минимуме». Тем не менее, «не зашёл» даже такой вариант, причём недовольство выразили в том числе китайцы, которые, по словам представителя Тойоты, считаются «сторонниками сенсорного управления».

По данным издания, сейчас японский производитель думает о возможности вернуть некоторые, наиболее требуемые физические кнопки и регуляторы в салон актуального Toyota RAV4. На прямой вопрос о том, готова ли компания вернуть кроссоверу больше физических кнопок, Йошинори Футонагане ответил: «если потребуется, да, мы это сделаем». Не исключено, что такие изменения будут ждать модель в ходе дальнейших обновлений.

На фото: салон Toyota RAV4 шестого поколения (версия для Японии)

Напомним, ранее стало известно о том, что у «Рафика» может появиться «заряженная» версия. В компании отметили, что могут задуматься о разработке и выпуске модификации Toyota GR RAV4, в случае, если появится соответствующий запрос от целевой аудитории. Предположительно у такого SUV под капотом могла бы оказаться модернизированная бензиновая турбочетвёрка T24A-FTS объёмом 2,4 литра: этот мотор есть в гамме нынешнего кроссовера Lexus RX. У исполнения RX 350 его отдача равна 279 л.с., а у RX 500h он входит в состав гибридной установки, совокупная мощность – 371 л.с.

Отметим, у нынешнего Toyota RAV4 шестого поколения имеется версия с прибавкой GR Sport. Такой кроссовер имеет ряд визуальных отличий, в частности, в оформлении передней части, а также пересмотренную подвеску. Однако техника ему положена стандартная: plug-in гибридная силовая установка с полноприводной системой E-Four, совокупная отдача равна 329 л.с.

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