Внедорожники Lada Niva Travel и Legend с кондиционером вернулись на рынок

АВТОВАЗ опубликовал прайс-лист с ценами на новые упрощённые версии вездеходов: автомобили с так называемыми «опциями климатического комфорта» добрались до дилеров.

Российский автопроизводитель отправил свои площадки в простой в начале минувшей весны. Заводы компании АВТОВАЗ по-прежнему не вернулись к прежнему рабочему режиму. В мае в РФ были смягчены требования к выпускаемым машинам: это позволило предприятиям частично возобновить работу. В июне на конвейер в Тольятти вернулась Lada Granta, затем был возобновлён выпуск Niva Legend, а в середине августа – Niva Travel. На прошлой неделе стало известно о том, что внедорожникам вернули часть опций, а теперь появились их цены.

Выпускаемые Нивы по-прежнему относятся к упрощённым версиям: у них нет системы ABS (напомним, по плану она должна вернуться в 2023 году), а также отсутствуют фронтальные подушки безопасности. Ныне выпускаемым Lada Niva Legend и Niva Travel вернули так называемые «опции климатического комфорта» – кондиционер и подогрев передних сидений.



На фото: Lada Niva Legend

Согласно опубликованному сегодня прайс-листу, кондиционер и подогрев передних сидений положены Lada Niva Legend только в комплектации Luxe`22 (исполнения Black и Urban сейчас вообще на сайте не представлены). Рекомендованная розничная цена такого внедорожника равна 859 900 рублей. Оснащение этого автомобиля также включает в себя 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, электропривод и обогрев боковых зеркал, задние подголовники и 12-вольтовую розетку в багажном отсеке. Цена версии попроще – Classic`22 – составляет 808 900 рублей.



«Климатические опции» есть у Lada Niva Travel в версиях Comfort`22, Comfort Off-road`22 и Black`22. Цена упрощённого варианта Comfort составляет 1 099 900 рублей. Помимо кондиционера и подогрева передних кресел у такого внедорожника имеется ещё передний центральный подлокотник и задние подголовники (если сравнивать с исполнением Classic`22 Plus).



Судя по прайс-листу, рекомендуемая розничная стоимость Niva Travel в исполнении Comfort Off-road`22 равна 1 137 900 рублей. У таких машин есть 16-дюймовые легкосплавные диски, чёрные молдинги боковых дверей, шноркель, «противотуманки», противосолнечный козырёк пассажира с зеркалом (впрочем, как и у варианта Black`22). Стартовая цена вездехода в упрощённой комплектации Black – 1 126 900 рублей. Он получил иную отделку салона, усиленную тонировку задних стёкол и чёрные 16-дюймовые «катки».

На фото: Lada Niva Travel

Также Lada Niva Travel по-прежнему предлагается в более простых вариантах исполнения: Classic`22 и Classic`22 Plus, покупка которых обойдётся не менее чем в 998 900 и 1 036 900 рублей соответственно.



Напомним, по итогам продаж в течение первых трёх кварталов текущего года Lada Niva остаётся одной из самых востребованных автомобилей на падающем авторынке РФ. По данным АЕБ, всего за указанный период модель (показатели Niva Travel и Niva Legend считаются вместе) разошлась совокупным тиражом 19 977 экземпляров (на 49,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го), что позволило ей занять четвёртое место в первой пятёрке.

