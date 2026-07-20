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Возрождённое купе Jensen Interceptor: первые изображения

20.07.2026 757 0 0
Возрождённое купе Jensen Interceptor: первые изображения

Недавно в Сети были опубликованы официальные тизеры нового купе, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление об его внешнем виде.

Британская компания Jensen Motors производила спортивные автомобили с 1934 по 1976 год. Самой известной моделью фирмы можно считать купе Interceptor («Перехватчик» в переводе с английского), которое дебютировало в 1966 году и продержалось на конвейере десять лет до прекращения деятельности компании. С этой же моделью связано одно из наиболее выдающихся достижений Jensen: именно на её основе было построено купе FF (Ferguson Formula), ставшее первым серийным легковым автомобилем с постоянным полным приводом, который был призван не повысить проходимость, а улучшить ходовые качества на асфальте. Часть фирмы сохранилась до 90-х годов и даже продолжала выпуск Interceptor небольшими сериями, однако полноценного преемника купе так и не получило.

Классический Jensen Interceptor
Классический Jensen Interceptor
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Классический Jensen Interceptor
Классический Jensen Interceptor
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Классический Jensen Interceptor
Классический Jensen Interceptor
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В 2010 году была основана компания Jensen International Automotive, которая занималась скупкой и реставрацией старых купе Interceptor с последующей их перепродажей. А в скором времени планируется и премьера полностью нового купе, свидетельством чему являются официальные тизеры модели. Дизайн спорткара явно вдохновлён классическим Interceptor: здесь схожая покатая линия крыши вместе с задним стеклом, характерные трапециевидные задние стойки, длинная колёсная база и капот, длинный задний свес и относительно короткий передний. Фонари сделаны в виде модной ныне «моноброви» и своего рода пунктирной линии под ней, в центре которой расположено светящееся название бренда. Передняя часть пока частично видна лишь в профиль, однако уже можно заметить вертикальные элементы светодиодных габаритных огней (по два с каждой стороны), которые в некоторой степени станут отсылкой к четырём круглым фарам классической модели.

Рендеры нового Jensen Interceptor
Рендеры нового Jensen Interceptor
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Рендеры нового Jensen Interceptor
Рендеры нового Jensen Interceptor
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Новый Interceptor получит лёгкий алюминиевый кузов, под которым расположится алюминиевое же шасси, а также турбированный мотор V8. Ожидается, что будет использован доработанный 6,2-литровый двигатель от General Motors, который устанавливается на Chevrolet Corvette и Cadillac CT5-V Blackwing. В самой мощной версии последнего с приставкой F1 он развивает 685 л.с. и 911 Нм крутящего момента. Классический же Interceptor использовал крайслеровские моторы V8.

Рендер нового Jensen Interceptor

Премьера нового Jensen Interceptor ожидается ближе к сентябрю. Стоит отметить, что сначала покажут модель с индексом GTX — прототип, предназначенный исключительно для трека, однако именно он послужит основой для будущих серийных моделей. Между тем, предлагаем ознакомиться с двумя материалами, посвящёнными истории компании Jensen.  

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