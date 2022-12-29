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  • Yangwang R1: новый брутальный внедорожник от BYD глядит на конкурентов свысока

Yangwang R1: новый брутальный внедорожник от BYD глядит на конкурентов свысока

29.12.2022 219 0 0

Мода на брутальные внедорожники в Китае набирает обороты, все местные крупные компании уже делают либо собираются делать подобные машины. BYD выпустит свой флагманский внедорожник под новой маркой Yangwang, премьера намечена на 5 января, но новинку уже можно оценить по тизерам.

BYD — крупнейший в Китае производитель электромобилей, в этом году компания отказалась о чисто «углеводородных» моделей и теперь предлагает исключительно «электрички» и plug-in гибриды. Вот и новый большой внедорожник Yangwang R1 будет гибридным либо полностью электрическим в зависимости от выбранной покупателем модификации.

О запуске нового премиального бренда Yangwang компания BYD объявила в начале ноября, а внедорожник R1 станет его первой и, вероятно, самой крупной и дорогой моделью. Yangwang в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх», что недвусмысленно указывает на высокий социальный статус новой марки.

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Yangwang R1 будет иметь габаритную длину более 5 м, салон рассчитан на три ряда кресел. «Зубцы» над лобовым стеклом — это видеокамеры и лидар, необходимые для работы современных электронных ассистентов водителя и автопилота. Запасное колесо висит в восьмиугольном кофре на багажной двери. Платформа, скорее всего, рамная, но с полностью независимой подвеской.

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Своей угловатой формой Yangwang R1 напоминает современный Land Rover Defender, а мелкие элементы дизайна, вроде радиаторной решётки в виде тёрки, вероятно, навеяны представленным недавно минивэном Zeekr 009. Ожидается, что прайс-лист на Yangwang R1 будет находиться в диапазоне от 800 000 до 1 500 000 юаней (от 8,2 до 15,3 млн рублей в переводе по текущему курсу), что обещает очень богатое оснащение.

Конкурентами Yangwang R1 на домашнем рынке окажутся новый брутальный внедорожник Dongfeng в стилистике Хаммера, новый угловатый SUV от Chery, также похожий на Land Rover Defender, и внедорожники Tank от компании Great Wall. В числе западных аналогов можно назвать будущий Mercedes-Benz EQG и электрический внедорожник Scout, который готовится выпускать концерн Volkswagen.

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