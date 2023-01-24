Их вдруг стало слишком много: что происходит с автозаводами в России

Больше десятка последних лет одной из ключевых задач по развитию автопрома в России была локализация. Автопроизводителей стимулировали строить здесь заводы, локализовывать автомобили, производить моторы и повышать долю «местных» деталей. Но теперь все пошло наоборот, и массовый исход автопроизводителей из страны обернулся для заводов неожиданной проблемой: их стало слишком много. С некоторыми все уже решили, а некоторые до сих пор остаются в подвешенном состоянии. Давайте сделаем срез ситуации на сегодняшний день и взглянем, что происходит с покинутыми производственными площадками.

Рено Россия: превращен в Московский автозавод «Москвич», выпускает китайские автомобили под брендом «Москвич»

Renault стала одной из первых компаний, объявивших об уходе, и решить вопрос с «освободившимся» московским заводом власти уже успели.



Напомним, что бывший владелец завода, французский концерн Renault, 23 марта 2022 года прекратил производство автомобилей. Уже 16 мая 2022 года все материальные активы перешли в собственность правительства Москвы, а пакет акций Renault (67,69 %) концерна АвтоВАЗ был передан НАМИ. Затем 3 июня 2022 года ЗАО «Рено Россия» было официально переименовано в Московский автомобильный завод «Москвич».

В конце ноября «Москвич» ожил и начал производство городского кроссовера Москвич 3. По сути, это крупноузловая сборка китайского автомобиля Sehol X4 (JAC JS4) компании JAC. Первые «отверточные» кроссоверы Москвич 3 были собраны в конце прошлого года, а в январе 2023 года с конвейера сошла двухтысячная машина. В текущем году завод должен выпустить не менее 50 тысяч машин, включая электрическую версию Москвич 3е. Цены на бензиновый кроссовер начинаются с 1 970 000 рублей, а электромобиль оценен в 3,5 миллиона рублей.

Если говорить о более долгосрочных планах, то в рамках соглашения с ПАО «КАМАЗ», которое является главным техническим куратором этого проекта, ранее была разработана стратегия развития завода на ближайшие 8 лет, в соответствии с которой планируется разработка оригинальной универсальной платформы для выпуска отечественных электромобилей. Учитывая, что частный бизнес пока не решается загадывать, что будет даже через 8 месяцев, стратегия развития на 8 лет кажется весьма оптимистичной.

Автотор: заключил контракты с тремя неназванными китайскими брендами

На автосборочном предприятии «Автотор» в Калининграде выпускались легковые BMW, Kia, Hyundai, а также коммерческие модели Ford. В 2022 году производство полностью прекратилось на несколько месяцев, и были завершены контракты на сборку моделей BMW, Hyundai, Genesis и Kia. В мае 2022 начался вынужденный простой, всем сотрудникам была предоставлена возможность временного трудоустройства. С октября прошлого года началась переналадка конвейера к запуску производства автомобилей новых брендов – однако что это за бренды, компания пока не раскрывает.



На данный момент Автотор уже возобновил работу после долгого простоя. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в конце прошлого года, что предприятие заключило соглашение с тремя китайскими компаниями и уже наладило сборку китайских машин, информация о которых до сих пор не разглашается. Конвейер включился в период с 5 по 11 декабря. В рамках тестовой сборки уже собрано до двух тысяч машин. По сообщению губернатора, в 2023 году объем производства должен быть увеличен до 50 тысяч единиц.

Кроме того, 17 января 2023 из публикации самого Автотора в соцсетях стало известно, что компания завершает строительство новой производственной площадки и готовится к вводу в эксплуатацию корпуса окраски пластмассовых изделий в рамках инвестиционного проекта по созданию производств электромобилей и автокомпонентов на технологической площадке в Калининграде. Специалисты завода и прибывшие шеф-монтажники корейских поставщиков оборудования приступили к пуско-наладочным работам перед окончательным вводом в эксплуатацию. «Здесь будет осуществляться окраска широкой номенклатуры изделий, включая передний и задний бампер, крышки и заглушки бамперов, дверей, зеркал, элементы решетки радиатора, дверные молдинги, спойлеры и др. Проектная мощность завода составляет 170 тыс. единиц продукции в год при двухсменном режиме работы», – сообщается в публикации ВК компании.

Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус: передан АВТОВАЗу, будет собирать китайские модели под брендом Lada

Японская корпорация Nissan полностью свернула свою деятельность в России, объявив о продаже своих активов государству 11 октября прошлого года. Новым собственником должен был стать ФГУП НАМИ – ему передавались все активы: производственная площадка, научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге, а также департамент продаж и маркетинга, находящийся в Москве. Но ситуация относительно питерского завода Nissan снова резко изменилась – теперь собственность переходит к АвтоВАЗу. Об этом заявил 10 января президент компании Максим Соколов. Ранее предполагалось, что АвтоВАЗ будет только управлять бывшим заводом Nissan, а собственником так и останется ФГУП «НАМИ». Сделка, по словам Соколова, должна пройти в январе-феврале.



Итак, «АвтоВАЗ» получает завод Nissan в Санкт-Петербурге и уже рассказал о его будущем. Здесь будет налажена сборка китайских «автомобилей более высоких сегментов» под брендом Lada – заявлено, что они не будут конкурировать с существующей модельной линейкой. Представители Автоваза также рассказали о своем желании далее сотрудничать с производителями автокомпонентов, которые обслуживали питерский завод Hyundai, о котором мы поговорим ниже.

Не исключаются и другие подобные проекты в партнерстве с иностранцами, которые возможно осуществлять с помощью простаивающих сейчас мощностей концерна. Например, производственная площадка Lada в Ижевске, где уже через год компания надеется запустить сборку электрических Lada Largus. Ждет соответствующего решения и простаивающий с 2021 года завод «Lada Запад Тольятти».

Лада Ижевск: лишен сборки Vesta, простаивает в ожидании обещанного начала производства e-Largus

Ижевский завод АвтоВАЗа прекратил выпуск модели Lada Vesta, которая была для него ключевой. Персонал завода, понимающий, что дело пахнет керосином, еще летом обращался к президенту страны к открытым письмом. Однако ситуацию это не изменило: Vesta переехала в Тольятти, и производственные мощности завода простаивают. Уже в августе на заводе начались сокращения, поскольку конкретных планов по возобновлению производства у АвтоВАЗа нет. Одним из вариантов решения проблемы был назван запуск электрической версии Largus. Однако реальная возможность и тем более сроки запуска производства e-Largus пока неизвестны – модель существует лишь в виде концепта. Так что, по всей видимости, производственная площадка в Ижевске будет в ближайшее время пребывать в простое.



Липецкий завод Моторинвест: начал выпуск китайских автомобилей под собственным брендом Evolute

Липецкий моторный завод стал одним из тех, кто «ожил» под санкциями. Само предприятие еще в 2014 году собирало китайские внедорожники Great Wall, сотрудничая с Ирито, но уже через год этот проект провалился. В 2016 году завод попробовал второй раз – уже с компанией Changan, но и этот симбиоз просуществовал лишь 3 года. То есть, с 2019 года у Липецкого завода не было постоянного крупного партнера – и вот теперь в 2022 году там наладили сборку китайских электромобилей под новообразованным отечественным брендом Evolute.



К текущему моменту освоена отверточная сборка двух моделей: седана i-Pro (он же Dongfeng Aeolus E70) и кроссовера i-Joy (он же Seres 3). В ближайших планах – минивэн i-Van (Dongfeng LingZhi EV 2020 года) и более дорогой и крупный кроссовер i-Jet (Seres SF5). Продажи первых двух моделей уже запущены: цена на i-Pro начинается с 3 миллионов рублей, а i-Joy стоит от 3,5 миллионов.



Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус: завод почти полностью остановлен, выпускает кузова для экспорта в Казахстан, идет сокращение персонала

Компания Hyundai еще не приняла решение об уходе с российского рынка, но находится в той же ситуации, что и все прочие: бизнес поставлен на паузу, а производственные площадки остановлены из-за отсутствия комплектующих. В конце прошлого года шла речь о консервации завода, но недавно стало известно, что на заводе в Шушарах возобновилась сварка и окраска кузовов Hyundai Solaris. Правда, предназначены они не для «местного потребления», а для экспорта на сборочное предприятие Hyundai в Казахстане. Однако частичное возобновление работы не повлияло на общую ситуацию, и недавно на заводе Hyundai началось сокращение персонала.

На фоне простоя завода и его «невостребованности» появились слухи о том, что его может приобрести казахстанская компания Astana Motors, которой принадлежит завод Hyundai Trans Kazakhstan в г. Алма-Ате. Некоторые источники предполагали, что Astana Motors строит реальные планы выкупить эту производственную площадку и наладить сборку автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris. Однако компания Astana Motors в середине января опровергла эту информацию, сообщим об отсутствии планов по покупке российского завода.



Toyota Motor Manufacturing Россия: законсервирован, персонал сокращен

Компания Toyota Motor в сентябре 2022 года заявила о прекращении производства своих автомобилей в России и закрытии завода в Шушарах. Формально это был не полный уход с рынка, но фактически он состоялся: помимо закрытия завода компания сократила большую часть сотрудников своего российского офиса.

Завод Toyota под Санкт-Петербургом – это довольно большая производственная площадка, рассчитанная на сборку свыше 100 тысяч машин в год. Здесь ранее по полному циклу велось производство Toyota Camry и RAV4. К настоящему моменту завод уже законсервирован, а персонал сокращен. Дальнейшая судьба площадки пока под вопросом, хотя недавно глава Минпромторга отметил, что государство совместно с правительством Санкт-Петербурга изучает различные варианты для «дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки». Проще говоря, на заводе хотят возобновить производство автомобилей, но конкретные инвесторы и технологические партнеры пока не найдены или не названы.

Вместо заключения



Мы, конечно, коснулись не всех автозаводов страны. Например, своего упоминания заслуживает Mazda, вышедшая из СП с Sollers. Японцы владели 50% активов завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», который расположен во Владивостоке, но в ноябре прошлого года заявили об их продаже Sollers за символическую сумму в 1 евро с правом обратного выкупа – так же, как это сделала Renault.

Несмотря на высвобождение производственных мощностей, есть и «новообразованные» предприятия: например, Alfarus в городе Энгельсе Саратовской области. Однако о конкретных деталях производства пока почти ничего не известно: не названа даже сборочная площадка. Однако известно, что локализованной моделью станет китайский электромобиль FAW Bestune NAT, специально спроектированный для такси и каршеринга.



Однако, несмотря на «неполноту» списка автозаводов в этом материале, общие выводы о дальнейшем развитии автомобильной отрасли сделать вполне можно. Одним из главных вопросов в обозримом будущем станет то, хватит ли на все производственные площадки китайских партнеров, всерьез желающих наладить производство и локализацию.