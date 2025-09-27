Буквально позавчера, 25 сентября, Lada Vesta отметила свой десятилетний юбилей. И это отличный повод вспомнить, почему этот автомобиль может претендовать на звание одного из лучших российских автомобилей нашего века и чем он выделяется на фоне остальных моделей АВТОВАЗа. Тем более что мы имеем на эту ретроспективу весьма веские основания: многие из нашего коллектива прошли за рулём редакционной Весты, которую мы купили одними из первых в ночь старта продаж, не одну тысячу километров. И километры эти показались нам очень разными.

Факт первый: Vesta стала первой моделью Lada на новой платформе

Когда-то мы рассказывали о том, как в Тольятти предприняли попытку создать новую платформу для автомобилей более высокого класса. Первоначально идея получила воплощение в виде макета Силуэт под индексом 2116, представленного на Московском автосалоне в 2004 году.

Лада Силуэт Опытный 2116 (2004) Фото: autowp.ru 1 / 4 Лада Силуэт Опытный 2116 (2004) Фото: autowp.ru 2 / 4 Лада Силуэт Опытный 2116 (2004) Фото: autowp.ru 3 / 4 Лада Силуэт Опытный 2116 (2004) Фото: autowp.ru 4 / 4

Сама будущая платформа получила название «проект С», но все последующие прототипы так ни к чему и не привели. Причина простая: в 2008 году завод стал участником альянса Renault-АВТОВАЗ, утратив независимость.

«Проект С» 2116 (2006) Фото: autowp.ru 1 / 3 «Проект С» 2116 (2007) Фото: autowp.ru 2 / 3 «Проект С» 2116 (2007) Фото: autowp.ru 3 / 3

Однако наработки по проекту С не пропали: приостановленные работы возобновили в связи с желанием создать новое семейство автомобилей не на привычной «восьмёрочной» платформе Гамма, а на принципиально новой. Также по условиям соглашения СП «Рено-Ниссан-АВТОВАЗ» предполагалась совместимость некоторых деталей с автомобилями Рено. Для этого важным конструктивным отличием новой платформы стало наличие переднего подрамника, чего у автомобилей восьмого семейства не было.

Lada Vesta Concept (2014) Фото: autowp.ru 1 / 5 Lada Vesta Concept (2014) Фото: autowp.ru 2 / 5 Lada Vesta Concept (2014) Фото: autowp.ru 3 / 5 Lada Vesta Concept (2014) Фото: autowp.ru 4 / 5 Lada Vesta Concept (2014) Фото: autowp.ru 5 / 5

Конструктивные отличия новой платформы в рамках реализации на Весте включали в себя нижние штампованные L-образные рычаги вместо кованых и заднюю балку от Renault ZOЕ с удлиненным на 50 мм соединителем, связывающим её рычаги. Другие особенности — импортные панели пола, рулевой механизм с электроусилителем, радиатор, климатическая установка и электрика. И эта "смесь французского с нижегородским" (точнее, тольяттинским) не вышла несуразной, поскольку заново было разработано примерно 50% элементов, а треть компонентов досталась от альянса Рено-Ниссан. Для российского автопрома такой подход был новым. Всего же стоимость разработки новой модели составила 6,5 миллиардов рублей, причём кроме представленного 25 сентября 2015 года седана планировали выпускать и Vesta с кузовом хэтчбек. Впоследствии планы изменились, и в 2017 году в серию запустили пятидверный универсал SW и его условно внедорожную версию Cross.

Факт второй: к дизайну Vesta, Maybach и Mercedes-Benz SLR причастен один и тот же человек

Встречают, как известно, по одёжке. Так кто же нарисовал Весту? Может быть, это по старой памяти сделал дизайнер «десятки» Владимир Анатольевич Ярцев, который уже несколько десятилетий живёт в Бельгии? Или Владимир Пирожков, который с 1994 года работал в компании Citroën и разработал дизайн интерьеров моделей Xantia, C5, концепт-кара C3 Lumiere, C3 Air, C6 Lignage, C4 Volcane и стал автором рестайлинга модели Xsara? А может, это всё-таки Инна Кондакова, которая в 2001 году с отличием закончила Мухинское училище по специальности «Промышленный дизайн» и является создателем интерьеров Alfa Romeo Brera, 159, 8C, 149 и Fiat 500? Нет, не ищите русский след в героине нашего обзора: Lada Vesta – это территория Стива Маттина.

Того самого, который причастен к дизайну Mercedes-Benz S-Class, M-Class, SL, SLK, SLR McLaren и Mercedes Maybach. Послужной список звучит впечатляюще, не так ли? А ведь в нём еще и руководящие должности в Volvo Car Corporation с 2005 по 2009 год.

Mercedes-Benz S 500 L V220 (1998–2002) Фото: autowp.ru 1 / 7 Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupe CL203 (2000–2004) Фото: autowp.ru 2 / 7 Mercedes-Benz SL-Klasse R230 (2001–2006) Фото: autowp.ru 3 / 7 Mercedes-Benz SLR McLaren C199 (2003–2008) Фото: autowp.ru 4 / 7 Mercedes-Benz R-Klasse W251/V251 (2005–2010) Фото: autowp.ru 5 / 7 Mercedes-Benz M-Klasse W164 (2005–2011) Фото: autowp.ru 6 / 7 Mercedes-Benz GL-Klasse X164 (2006–2012) Фото: autowp.ru 7 / 7

А началось всё с того, что в 1987 году он окончил Университет Ковентри по специальности «Промышленный дизайн» и тут же начал свою деятельность в качестве дизайнера в компании Mercedes-Benz. Маттин не только создал первый А-класс, но получил за эту модель звание лучшего дизайнера 1997 года.

Mercedes-Benz A-Klasse W168 (1997–2004) Фото: autowp.ru

После Мерседеса, где он приложил руку к десятку седанов, внедорожников и даже суперкаров, Стив Маттин несколько лет работал на шведов, а в 2011 году в рамках деятельности альянса Renault-Nissan стал главным дизайнером автомобилей Lada. Именно Маттин изобрёл вазовский Х-дизайн, который нашёл своё отражение и в модели Vesta, и в кроссовере Xray.

Фото: autowp.ru

Также в апреле 2015 года на международной выставке «Мир автомобиля» в Санкт-Петербурге Стив Маттин представил обновлённый логотип Lada, который впервые появился именно на Vesta.

Фото: autowp.ru

До 2021 года Маттин занимал должность вице-президента АО «АВТОВАЗ» по дизайну.

И как сказал Маттин в 2016 году в интервью, которое он дал нашему изданию в честь первой годовщины Lada Vesta, «посмотрите на Весту и ИксРей. Это достаточно "взрослый" и проработанный дизайн. Я очень сильно горжусь этими автомобилями. И наша команда тоже».

Факт третий, ностальгический: редакция Колёса.ру приобрела Весту в ночь старта продаж

Как известно, кроме кратковременных тестов многие автомобильные издания устраивают длительные испытания – этакий ресурсный тест приобретённого автомобиля, который позволяет выявить его сильные и слабые стороны, а также понять, как он будет себя вести не на протяжении нескольких дней, а за годы и десятки тысяч километров. Мы не остались в стороне от новинки Lada и запустили спецпроект «Vesta 100». В ночь с 24 на 25 ноября мы стали сотыми покупателями Весты в России.

Фото: Колеса.ру

А коли так, то была поставлена амбициозная цель: накатать за первый год 100 000 километров и проверить на практике, насколько новая Lada надёжна. Выбор пал на чёрную Весту в версии «Люкс» за 658 тысяч рублей с автоматической трансмиссией АМТ. И хотя этот робот несколько раздражал нас «тупняком» на разгоне, сама машина порадовала камерой заднего вида и подогревом лобового стекла. Первый визит на сервис произошел в декабре после поездки до границы с Евросоюзом. Его причиной был концевик капота, который считал эту деталь открытой. Замена не понадобилась – за 0,3 нормо-часа мастер просто отрегулировал положение резинового буфера, который и прижимал концевик. Почти сразу же мы съездили из Питера в Тольятти, ездили из Тольятти в Усть-Каменогорск, проехав 6000 километров по зимнему Казахстану, пропоров на отвратительной дороге низкопрофильную шину, улучшали шумоизоляцию, меняли салон и колёсные диски, а также проходили первое ТО за границей.

Оказалась ли наша Веста действительно надёжной? Нам пришлось менять сцепление и мультимедийную систему: первое приводило к отчётливым подёргиваниям, а во второй глючила навигация и страдал раскалибровкой экран. Если это были «детские болезни», то наша Веста болела ими довольно явно. Проблемой диска сцепления на самой первой партии машин был материал фрикционных накладок, а в новой «голове» с устранением прежних проблем в навигаторе появилось два Крыма, один из которых был в составе России, а второй – в пункте меню «Карты без атласа», куда помимо Крыма внесена ещё и… Винницкая область Украины. Самой Украины в списках карт не было – кроме России там значились, как и прежде, только Белоруссия и Казахстан.

Фото: Колеса.ру

При поездке из Тольятти в Петербург мы также интересовались впечатлениям от новой модели у наших попутчиков, которым нравился просторный салон, а внешний вид новинки вызывал желание сесть в неё и проехаться. Нас же в процессе длительного теста раздражал скрип дверей, а также удивил странноватый учёт прохождения ТО у разных дилеров. Логика работы роботизированной трансмиссии не нравилась практически всем сотрудникам редакции. Ну а год спустя после покупки мы собрали свои впечатления, которые вкратце сводились к тому, что этот автомобиль, на тот момент полностью соответствовавший своему классу, стоил адекватных денег и был хорошо оснащён на свою цену. И хотя за год проехать сто тысяч километров нам не удалось, намотав на колёса Весты примерно половину от этой цифры, мы убедились, что машина получилась неплохой, даже красивой и местами добротной, хотя при этом и достаточно сырой.

Фото: Колеса.ру

Факт четвертый: этот автомобиль был первой моделью Лада, которая стоила свыше миллиона рублей

В конце января 2019 года была представлена спортивная Lada Vesta Sport. Её предвестника, то есть одноименный концепт, представили еще в 2016 году, однако до покупателя она добралась чуть позже, чем ожидалось. Мощность 1,8-литрового мотора «приспортивленной» Весты подняли со 122 до 145 л.с., а крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм. Реализовать эту мощность помогала пятиступенчатая механическая коробка передач Renault с тросовым приводом. В итоге машина разгонялась до 100 км/ за 9,6 секунды (обычная – 10,2 с), а максимальная скорость достигала 193 км/ч проти 186 км/ч у стандартной версии.

Фото: autowp.ru

Поскольку Vesta Sport предлагалась только в максимальной комплектации Luxe, её цена впервые в истории ВАЗ (не считая 1998 год) превысила магический миллион и составила 1 009 000 рублей. При этом машина была богато оснащена: в списке стандартного оборудования числились стабилизация, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних кресел, датчики дождя и света, а также аудиосистема. В качестве опции можно было дозаказать пакет Multimedia, в который входили мультимедийная система с навигатором, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Такая Vesta стоила уже 1 045 900 рублей, причем за любой из «металликов» (красный, серый, чёрный или серебристый) надо было доплатить еще 12 000 рублей.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

До спортивной версии на тот момент самой дорогой Ладой была Vesta CNG, топовая версия которой Luxe с пакетом Multimedia стоила от 928 900 рублей. Чуть доступнее был «внедорожный» универсал Vesta SW Cross в версии Luxe Prestige – 926 900 рублей. А вообще Vesta со 106-сильным мотором в начале 2019 года стоила от 614 900 рублей.

Факт пятый: по комплектации Веста была сравнима или превосходила большинство бюджетных иномарок

Весту планировали как отечественную альтернативу бюджетным иномаркам, поэтому ни о каких «вёслах» речь идти уже не могла. В 2015 году эта машина предлагалась в базовых комплектациях Classic и Comfort, а также в более продвинутых Luxe и Exclusive. Подушки безопасности, ABS и система Isofix были даже в стартовой версии, а в Comfort появлялась система автоматического запирания дверей при движении. Luxe предполагал кожаную отделку обода руля, климат-контроль, легкосплавные 16-дюймовые диски и мультимедийку с сенсорным экраном.

При этом машина оснащалась различными системами активной безопасности: стабилизации, антипробуксовочной и помощи при торможении. Базовую версию за 30 000 рублей можно было дополнить пакетом опций Start, который включал в себя подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и охлаждаемый бардачок.

Фото: autowp.ru 1 / 2 Фото: autowp.ru 2 / 2

Факт шестой: именно Vesta получила удлинённую колёсную базу, став специальным автомобилей для чиновников и не только

Почти год назад произошло еще одно знаменательное событие: 9 октября 2024 года АвтоВАЗ запустил серийное производство бизнес-седана Lada Aura, которая была удлинённой версией Lada Vesta. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на презентации позиционировал этот седан как транспортное средство для государственных структур и компаний, корпоративных парков и такси. Длина кузова увеличилась с 4440 мм у стандартной Весты до 4690 мм, а расстояние от передних до задних сидений с учетом увеличенной на 250 мм колесной базы составило 1060 мм.

Фото: АВТОВАЗ, lada.ru 1 / 3 Фото: АВТОВАЗ, lada.ru 2 / 3 Фото: АВТОВАЗ, lada.ru 3 / 3

Кроме того, улучшили шумоизоляцию и поработали с настройками подвески, а в качестве опции предлагалась обивка сидений из натуральной кожи. Всё это великолепие со 122-сильным двигателем и автоматической трансмиссией стартовало с отметки в 2,6 миллиона рублей, а Aura Status с цифровой комбинацией приборов и 10-дюймовой мультимедией оценивалась в 2,8 миллиона рублей.

Факт седьмой: уже в 2018 году Веста была популярнее Гранты

Уже в ноябре 2015 года Lada Vesta заняла 19 место общего рейтинга ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, хотя на тот момент для покупки были доступны только средние и топовые версии модели, цена которых начиналась от 514 000 рублей. В 2018 году Vesta смогла опередить Гранту, став по итогам первого полугодия самой популярной моделью среди отечественных марок: своих покупателей нашли почти 50 тысяч Вест, что на 43,5% превысило аналогичные показатели 2017 года.

Фото: АВТОВАЗ

Гранта стала серебряным призёром, а универсал Largus занял третье место. Четвёртая позиция – также за Lada (Xray), а на пятом оказалась классическая Lada 4x4 со своими 15 371 экземпляров. Таким образом, Vesta была самым популярным отечественным российским автомобилем на первичном рынке ещё тогда, когда на нём присутствовали и автомобили европейских брендов.

Факт восьмой: по итогам краш-теста Vesta оказалась безопаснее Hyundai Solaris и Ford Focus

Вскоре после старта продаж, в январе 2016 года, на Дмитровском полигоне редакция Авторевю провела независимый краш-тест нового седана Lada Vesta по методике ARCAP. В испытаниях приняла участие машина в средней комплектации Comfort, которая была оснащена двумя подушками безопасности. В итоге Веста оказалась безопаснее, чем Ford Focus и Hyundai Solaris, а лучше новой Лады выступил только седан Volkswagen Polo, да и то с минимальным отрывом. Vesta набрала 14,1 балла, что соответствует максимальным 4 звездам ARCAP.

Фото: Скриншоты видео autoreview.ru 1 / 5 Фото: Скриншоты видео autoreview.ru 2 / 5 Фото: Скриншоты видео autoreview.ru 3 / 5 Фото: Скриншоты видео autoreview.ru 4 / 5 Фото: Скриншоты видео autoreview.ru 5 / 5

Безопасность Focus же эксперты ранее оценили в 11,6 балла, а Solaris – в 8,5 балла. Седан Volkswagen Polo по результатам краш-теста набрал 14,3 балла.

Удар происходил в перекрытие с деформируемым барьером со стороны водителя (40%) на скорости 64 км/ч, и Веста стала первым автомобилем, у которого после краш-теста ветровое стекло осталось целым. Интересно, что сразу же после первого удара сработала система ЭРА-ГЛОНАСС, так что испытателям пришлось объяснять операторам колл-центра, что это краш-тест с участием манекенов, а не реальное ДТП на дороге.

Факт девятый: Lada Vesta прошла два миллиона тестовых километров

Во время испытаний предсерийных прототипов, которые необходимо было пройти для доработок и последующей сертификации, более 300 опытных образцов суммарно прошли около двух миллионов километров, хотя многие производители ограничивались полуторамиллионным накатом.

Фото: АВТОВАЗ 1 / 3 Фото: АВТОВАЗ 2 / 3 Фото: АВТОВАЗ 3 / 3

Проверяли в рамках испытаний всё – от геометрии и механической прочности кузова до тонких настроек ходовых качеств и работы систем в условиях разного качества дорог и различных климатических условий. Интересно, что в то время АвтоВАЗ провел необычный эксперимент: показал прототипы модели жителям и гостям Франкфурта. Ладу в Весте тогда не признал практически никто.

Факт десятый: этот автомобиль экспортировали в Европу

В советское время ВАЗы под брендом Лада хорошо знали в Европе, а Веста с мотором, соответствующим нормам Евро-6, отправилась Германию уже в феврале 2017 года. Базовая версия стоила 12 490 евро (770 600 рублей по курсу), а люксовая версия оценивалась в 13 490 евро (около 832 000 рублей).

Подержанная Vesta в продаже в Германии (сентябрь 2025 года). Фото: suchen.mobile.de

Кроме Vesta, в Германии также предлагали автомобили семейства Granta и Kalina и внедорожник Lada 4x4. Интересно, что на тот момент Dacia даже отказалась от продаж бюджетных седанов Logan ввиду низкого спроса, отдав их рыночную нишу хэтчбекам Sandero. Практически в то же время Vesta стала доступна и в Венгрии по цене в диапазоне от 2 999 000 до 4 149 000 форинтов, что в пересчете на наши деньги составляло около 598 000 – 827 000 рублей по актуальному курсу. Ну а в январе 2018 первую партию из 344 экземпляров Lada Vesta и Largus Cross отправили на Кубу при содействии ВЭБ (Банка развития и внешнеэкономической деятельности), который обеспечил финансирование этой сделки.

Lada Vesta – это не история десятилетней давности, а наше новое настоящее, просто взявшее старт десять лет назад. Дизайн от именитого мастера, актуальный набор опций, автоматическая трансмиссия, «подогретая» версия – всё это автомобиль, который за короткое время стал популярным и куда более знаковым, чем многие собратья с ладьёй на решётке. Может быть, она не стала лучшей во всём, но во многом первой она была точно. И это тот случай, когда блин оказался немного комковатым, зато вкус у него благодаря новым приправам получился интересным.