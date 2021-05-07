Весь авторынок в 1 квартале падает, а китайские бренды растут: как им это удается?

Недавно мы подвели итоги продаж в первом квартале 2021 года и выяснили, что реальный спад рынка оказался почти в три раза сильнее, чем говорят цифры в открытых источниках. При этом улучшить результаты относительно прошлого года смогли единицы. Прежде всего это Lada, оттягивающая продажи у других на фоне постоянного роста цен, а кроме нее небольшим приростом отметились Mazda и некоторые премиум-бренды вроде Lexus, Cadillac, Genesis и Porsche. Однако в том материале мы намеренно оставили в стороне китайские бренды: они в нелегкое время отличились особенно, ведь прирост показали почти все заметные игроки. Давайте откроем статистику по автомобилям, зарегистрированным в ГИБДД в первом квартале, и выясним, как китайцам это удалось и нет ли здесь игры цифрами, как у некоторых других брендов.

Итак, на падающем рынке наметилась тенденция роста продаж «китайцев». Для начала нам стоит понять, «честный» ли этот прирост, и данные о постановках на учет отвечают «да». Причем ни у кого здесь нет ситуации, когда динамика от АЕБ идет вразрез с регистрациями: и прирост, и падение у всех «честные». Хотя конкретные цифры «бьются» не всегда.



Очень наглядно разницу между отгрузками дилерам, которые идут в статистику АЕБ, и продажами покупателям, которые оказываются в нашей статистике регистраций, можно показать на примере лидеров – Haval и Chery. По данным АЕБ первый пусть и немного, но обогнал второго: 6,5 тысяч машин против 6,3. А вот по числу регистраций картина иная: 5,9 тысяч машин у Chery против 5,5% у Haval. Иными словами, Haval отгрузил больше так называемых «желтых» машин, которые были проданы дилерам, а не непосредственно покупателям. Впрочем, это все равно не отменяет значительного прироста продаж – пусть не на 60%, но на добрую треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ).

Основную прибыль компании приносят локализованные модели. Лидирует по объемам продаж кроссовер Haval F7 – их зарегистрировано 2600, и еще 1600 добавила «купеобразная» версия F7x. Почти тысячу экземпляров в статистику добавил H5, а вот самый большой и дорогой рамный внедорожник H9 продается скромнее – менее 400 машин за квартал. Кстати, планы Минобороны по закупке Haval H9 пока не находят практического подтверждения: из 371 зарегистрированной машины юрлицам принадлежит лишь 61, так что если поставки и есть, то небольшие. Зато доля прошлогодних машин в продажах у Haval ощутимо ниже, чем у Chery: 50% против 84%. Ну а высокий процент «желтизны» можно частично объяснить тем, что в Haval, что называется, просто могут это сделать – ведь сборочное предприятие полного цикла в Тульской области работает далеко не на полную мощность. Вдобавок компанию преследуют приключения – сначала с получением СПИКа, а теперь с компенсациями утилизационного сбора за проданные автомобили.

Haval F7x 2020–н.в.

В свою очередь Chery может похвастать не только 6 тысячами проданных машин, но и приростом в 270% относительно АППГ. Причем этот показатель актуален как для отгруженных дилерам, так и для вставших на учет машин: точные числа составляют 274% и 267% соответственно. Среди всех брендов с тысячными продажами, представленных на нашем рынке, это абсолютно рекордный показатель. При этом кассу Chery фактически делает одна модель – компактный кроссовер Tiggo 4, самый дешевый в текущем модельном ряду. Таких машин было продано около 4900, и ни одному другому «соплеменнику» даже близко не удается приблизиться к такому результату. Для сравнения, идущий вторым крупный Tiggo 8 разошелся тиражом чуть более 500 штук, прочее – остатки «устаревших» Tiggo 5 и 7. Посмотрим, как на продажи этого года повлияют новинки в лице кроссоверов Tiggo 7 Pro и 8 Pro. Ведь, как мы помним, почти 9 из каждых 10 машин, проданных Chery в первом квартале, были 2020 года выпуска. И уже по итогам полугодия можно будет взглянуть, насколько важной останется для марки распродажа «старых» автомобилей.

Попозже будем оценивать и результаты нового суббренда Chery – Cheryexeed, представленного одной моделью TXL. Пока он отметился распродажей складов: из 613 зарегистрированных автомобилей 444 были прошлогодними.

На третьем месте в абсолютном исчислении среди китайских брендов закончила квартал Geely, и тоже с приростом. Причем здесь мощности белорусского завода в Жодино не так туманят статистику, завышая ее вдвое, как у Haval: регистраций стало больше на 32%, а отгрузок дилерам – на 42%. К тому же доля прошлогодних машин тут всего 45%, что лучше, чем у остальных крупных китайских брендов. Это, впрочем, не помешало числу регистраций превысить отгрузки дилерам – 3600 машин против 3500. То есть, помимо продаж свежих машин активно расходились и складские запасы. К тому же у Geely нет такого перекоса внутри модельной линейки, как у Chery. Лидирует с результатом в 1500 экземпляров давно локализованный в Белоруссии Atlas, который скоро должен обновиться, получив приставку Pro. Совсем чуть-чуть от него отстает Coolray – таких машин было зарегистрировано более 1400. Немолодой Emgrand X7 дает еще 450 регистраций в общую статистику, а вот флагман модельного ряда, Tugella, пока не убедил покупателей – на учет встало немногим более 200 машин за квартал. Вдобавок кросс-купе в апреле еще и подорожало сразу на 300 тысяч и стоит теперь от 2,7 миллиона рублей. Однако китайцы настроены серьезно, и это не единственный дорогой Geely, который мы увидим в России. Недавно генеральный директор Geely International пообещал скорый выход на наш рынок нового крупного кроссовера Xingyue L размером с Hyundai Santa Fe.

Geely Tugella 2020–н.в.

Единственный китайский бренд с заметными продажами, закончивший квартал в минусе, – это Changan. Правда, даже у него падение гораздо ниже, чем в среднем по рынку: 8% по данным АЕБ и 7% по статистике регистраций. Однако больше бренду пока похвастать нечем. Во-первых, 95% машин, вставших на учет, были прошлогодними. Во-вторых, объем машин, вставших на учет, на 20% ниже «желтого», отгруженного дилерам, – 927 единиц против 1143. Возможно, покупательский интерес могли бы подстегнуть новинки, но CS75 Plus к нам так и не привезли, хотя обещали, а о кросс-купе CS85 и речи не идет. В текущих же условиях ходовым товаром остается младший CS35 Plus с результатом в 544 машины, а почти весь оставшийся объем закрывает «старый» CS75.



Остальные же «китайцы» присутствуют на рынке в гомеопатических дозах. Если JAC и FAW с 341 и 360 зарегистрированными автомобилями еще можно назвать игроками рынка, то GAC продал чуть больше сотни. При этом у JAC четверть продаж формирует условно коммерческий пикап T6, а еще четверть – немолодой S3. Из заметных новинок здесь – только крупный лифтбек J7, который за счет низкой цены стартовал довольно неплохо по меркам бренда – 127 машин за 3 месяца. У GAC даже суммарные продажи кроссовера GS8 и минивэна GN8 не достигли этой отметки. Ну а FAW пока просто распродает кроссоверы Besturn X40 и X80 2019-2020 годов выпуска.

На последних строчках абсолютных продаж расположились Brilliance и Foton, которые не добрались даже до трехзначных чисел. Процентные показатели прироста у них тоже невероятные, но всерьез их принимать не будем. Как не будем и учитывать результаты Zotye и Lifan, которые фактически уходят с рынка.

Changan CS35 Plus 2018–21

Чего ждать дальше?

Как мы помним, во втором квартале прошлого года карантинные ограничения закрыли автосалоны и резко схлопнули продажи более чем на 70%. Учитывая рост китайских брендов, их сравнительные результаты во втором квартале этого года за счет эффекта низкой базы наверняка будут невероятными, так что логичным будет сравнить их не с АППГ, а с первым кварталом этого же года. Тут нас и ждет основная интрига: все ли смогут сохранить положительные темпы продаж после опустошения складов с прошлогодними машинами?