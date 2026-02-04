Бюджетный компактвэн Nissan Gravite на базе Renault: новое фото и дата премьеры

Адресованный Индии недорогой семиместный компактвэн Nissan впервые засветили еще весной прошлого года. Его премьеру ждали в декабре 2025-го, однако тогда марка лишь опубликовала дополнительные картинки и объявила имя модели – Gravite. Затем индийские профильные медиа сообщили о том, что презентация вэна намечена на январь 2026-го. Но и в прошлом месяце ее так и не провели. Теперь же местное подразделение Nissan наконец определилось с датой дебюта Gravite – 17 февраля. Одновременно компания поделилась свежим изображением новинки.

Nissan Gravite и исходный Renault Triber 1 / 2 Nissan Gravite и исходный Renault Triber 2 / 2

Напомним, собственной разработкой Nissan компактвэн Gravite не является – это перелицованный Renault Triber на платформе CMF-A, который, к слову, недавно пережил масштабный рестайлинг. Модель японского бренда получила собственные бамперы и другую радиаторную решетку. Интегрированные в фары ходовые огни сделаны в виде двух диодных линий, тогда как у Triber сплошные полоски. Кроме того, на багажной двери Nissan Gravite красуется новая накладка.

Nissan Gravite на прошлогодних картинках 1 / 2 Nissan Gravite на прошлогодних картинках 2 / 2

Длина ниссановской модели – либо те же 3985 мм, что и у Renault Triber, либо чуть больше. Но этот показатель точно не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы. Колесная база же наверняка такая же, как у донора от Рено (2636 мм).

Прошлогоднее изображение Nissan Gravite

Внутри Nissan Gravite, вероятно, повторил Triber. Разве что могли заменить материалы отделки. Список оборудования тоже должен быть идентичен. Топовому Renault Triber положены мультимедиа-система с 8-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

Донорский компактвэн Renault Triber 1 / 3 Донорский компактвэн Renault Triber 2 / 3 Донорский компактвэн Renault Triber 3 / 3

Техника, очевидно, тоже перешла с компактвэна французской марки. Это бензиновый трехцилиндровый атмосферник 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или простеньким роботом. Привод только передний.

Индийцы считают, что Nissan Gravite окажется чуть дороже Renault Triber. Последний сегодня стоит от 576 300 рупий, что эквивалентно примерно 490 500 рублей по текущему курсу.

Между тем сегодня, 4 февраля, индийские СМИ ждали премьеру другой новинки Nissan – кроссовера Tekton, то есть аналога местного Renault Duster. Но презентацию паркетника тоже перенесли – предполагается, что она пройдет уже после запуска Nissan Gravite. Все перечисленные модели для Индии производят локально.