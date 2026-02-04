Новинки ×
  • Бюджетный компактвэн Nissan Gravite на базе Renault: новое фото и дата премьеры

Бюджетный компактвэн Nissan Gravite на базе Renault: новое фото и дата премьеры

04.02.2026 94 0 0
Бюджетный компактвэн Nissan Gravite на базе Renault: новое фото и дата премьеры

Полноценную презентацию нового дешевого вэна Nissan проведут через пару недель. Ожидается, что техника перейдет с донорского Renault Triber.

Адресованный Индии недорогой семиместный компактвэн Nissan впервые засветили еще весной прошлого года. Его премьеру ждали в декабре 2025-го, однако тогда марка лишь опубликовала дополнительные картинки и объявила имя модели – Gravite. Затем индийские профильные медиа сообщили о том, что презентация вэна намечена на январь 2026-го. Но и в прошлом месяце ее так и не провели. Теперь же местное подразделение Nissan наконец определилось с датой дебюта Gravite – 17 февраля. Одновременно компания поделилась свежим изображением новинки.

Nissan Gravite и исходный Renault Triber
Nissan Gravite и исходный Renault Triber
1 / 2
Nissan Gravite и исходный Renault Triber
Nissan Gravite и исходный Renault Triber
2 / 2

Напомним, собственной разработкой Nissan компактвэн Gravite не является – это перелицованный Renault Triber на платформе CMF-A, который, к слову, недавно пережил масштабный рестайлинг. Модель японского бренда получила собственные бамперы и другую радиаторную решетку. Интегрированные в фары ходовые огни сделаны в виде двух диодных линий, тогда как у Triber сплошные полоски. Кроме того, на багажной двери Nissan Gravite красуется новая накладка.

Nissan Gravite на прошлогодних картинках
Nissan Gravite на прошлогодних картинках
1 / 2
Nissan Gravite на прошлогодних картинках
Nissan Gravite на прошлогодних картинках
2 / 2

Длина ниссановской модели – либо те же 3985 мм, что и у Renault Triber, либо чуть больше. Но этот показатель точно не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы. Колесная база же наверняка такая же, как у донора от Рено (2636 мм).

Прошлогоднее изображение Nissan Gravite

Внутри Nissan Gravite, вероятно, повторил Triber. Разве что могли заменить материалы отделки. Список оборудования тоже должен быть идентичен. Топовому Renault Triber положены мультимедиа-система с 8-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

Донорский компактвэн Renault Triber
Донорский компактвэн Renault Triber
1 / 3
Донорский компактвэн Renault Triber
Донорский компактвэн Renault Triber
2 / 3
Донорский компактвэн Renault Triber
Донорский компактвэн Renault Triber
3 / 3

Техника, очевидно, тоже перешла с компактвэна французской марки. Это бензиновый трехцилиндровый атмосферник 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или простеньким роботом. Привод только передний.

Индийцы считают, что Nissan Gravite окажется чуть дороже Renault Triber. Последний сегодня стоит от 576 300 рупий, что эквивалентно примерно 490 500 рублей по текущему курсу.

Между тем сегодня, 4 февраля, индийские СМИ ждали премьеру другой новинки Nissan – кроссовера Tekton, то есть аналога местного Renault Duster. Но презентацию паркетника тоже перенесли – предполагается, что она пройдет уже после запуска Nissan Gravite. Все перечисленные модели для Индии производят локально.

компактвэн Индия авторынок новинки Nissan Nissan Gravite Renault Renault Triber

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузову не повезло Кроссоверы размера Nissan Murano обычно пользуются завидным успехом, причём в том числе – и на вторичном рынке. Но подержанный Murano в полтора раза дешевле не только близкого по размерам To... 138 1 0 04.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 555 1 0 02.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше? Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:- Не читайте перед завтраком советских газет.- Так ведь других нет.- Вот никаких и не читайте.Я сделал глупость и посмотрел с утра м... 602 13 2 02.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76382 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46558 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19014 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
8 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
Новые комментарии
Change privacy settings