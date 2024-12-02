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  • Долой однообразие: Skoda Yeti может вернуться в статусе бюджетного кроссовера

Долой однообразие: Skoda Yeti может вернуться в статусе бюджетного кроссовера

02.12.2024 1095 1 0

Компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, может вернуть в оборот имя Yeti, которое вызывает хорошие воспоминания/ассоциации у клиентов и поклонников чешской марки. На данный момент возможность возвращения Skoda Yeti рассматривается в привязке к развивающимся рынкам, главный кандидат — Индия.

Компактный кроссовер Skoda Yeti на платформе PQ35 выпускался с 2009 по 2018 год, его собирали в том числе у нас в Нижнем Новгороде, на смену Yeti пришёл ныне здравствующий кроссовер Skoda Karoq на платформе MQB.

Дорестайлинговый Skoda Yeti российской сборки
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Дорестайлинговый Skoda Yeti российской сборки
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Дорестайлинговый Skoda Yeti российской сборки
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В своё время Yeti вместе с компактвэном Roomster олицетворял довольно автономный вектор развития дизайна марки Skoda в сравнении с родственными моделями Volkswagen. Roomster и Yeti в частности получили очень удобный второй ряд кресел, состоящий из трёх раздельных секций, среднюю секцию можно вынуть из салона и поставить крайние секции поближе друг к другу, чтобы у седоков было больше свободного места в плечах. Детям в таких креслах, равноудалённых друг от друга и от дверей, удобно крутиться и играть в игрушки, а сидящим спереди родителям проще до них дотянуться.

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Если Roomster оказался не слишком популярным из-за своих специфических пропорций, то Yeti отнимал на многих рынках покупателей у родственного VW Tiguan, даром что имеет более короткую колёсную базу и относительно небольшой багажник. В какой-то момент боссы Volkswagen решили, что Skoda зарвалась и немного её осадили: с рейстайлингом Yeti лишился круглых фар и толики очарования, а его преемник Karoq и вовсе оказался заурядностью — безликим клоном VW Taos/Tharu.

Рестайлинговый Skoda Yeti был представлен в 2013 году

В сегодняшней европейской гамме Skoda есть также чуть более компактный, чем Karoq, «углеводородный» кроссовер Kamiq и чуть более крупный электрический кроссовер Elroq, а в Индии Skoda производит субкомпактные бензиновые кроссоверы Kushaq и Kylaq — увы, все они выглядят однотипными и не предлагают оригинальных компоновочных/технических решений. Видимо, это однообразие несколько беспокоит нынешнего гендиректора Шкоды Клауса Целльмера: в подкасте для немецкого журнала auto motor und sport он признался, что является большим поклонником Skoda Yeti и думает о том, чтобы вернуть эту модель в гамму.

По словам Целльмера, Европа вряд ли получит новый Skoda Yeti — возрождение этой модели рассматривается с прицелом на Индию и другие развивающиеся рынки. Это значит, что новый Yeti, скорее всего, будет относительно простым и доступным «углеводордным» кроссовером, старшим по отношению к Kushaq и Kylaq, то есть достаточно практичным и вместительным. Полагаем, если бы Skoda по-прежнему работала в России, новый Yeti пользовался бы у нас большим спросом — здесь его любят и помнят не меньше, чем в Индии.

Добавим, что Skoda сейчас, несмотря на кризис в концерне Volkswagen, очень неплохо чувствует себя в Европе, продажи растут: по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), за первые десять месяцев чешская марка реализовала здесь 630 733 автомобиля (+11,8% по сравнению с АППГ). Индия считается наиболее перспективным внешним рынком для Шкоды, поскольку Китай с его бешеной конкуренцией чешская марка де-факто потеряла, а вот в менее притязательной по части технологий Индии у неё есть потенциал для развития. Пока, впрочем, усилия маркетологов Шкоды по освоению индийского рынка не дают плоды: продажи за первые десять месяцев 2024 года сократились на 31,2% до 27 717 машин. Но самый маленький и дешёвый кроссовер Kylaq только-только появился в продаже — возможно, именно его успех или провал определит, появится на свет новый Yeti или нет.

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1 комментарий
02.12.2024 23:32
Papirus

Очень самобытная машинка была. И именно трансформацией салона она тогда зацепила, хотя кроссовер и не мой формат. Жаль что ржавела сильно, особенно дорестайл.
И напрасно круглые фары убрали, они стиль и внедорожный антураж придавали.

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