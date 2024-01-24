Электромобиль Apple отложен до 2028 года и стал ещё более заурядным

Проект собственного электромобиля превратился для Apple в «чемодан без ручки» — и нести тяжело, и бросить жалко. Бросать этот проект «яблочная» компания пока не собирается, но его перспективы становятся всё более блеклыми, так как его единственным УТП (уникальным торговым предложением), похоже, будет эмблема Apple.

Apple затеяла электромобильный проект в 2014 году, когда ведущие игроки мирового автобизнеса находились в эйфории от перспектив полного автопилота: тогда предполагалось, что массовый переход на беспилотные автомобили без руля и педалей в течение следующего десятилетия (то есть того, в котором мы сейчас живём) совершит революцию в отрасли и принесёт сверхприбыли компаниям, которые сумеют первыми освоить производство таких машин.

Уже к концу прошлого десятилетия стало понятно, что полный автопилот на текущем уровне общественной этики и технологий — это утопия, более подробно эту проблему мы разбирали в привязке к коммерческому релизу системы Tesla FSD в 2022 году. Но в 2014 году Apple была заражена идеей автопилота не меньше, чем Tesla, Ford, GM, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Toyota, Volvo, Uber и другие крупные компании. Apple рассчитывала за счёт своей технологической мощи опередить традиционные автоконцерны и вывести свой беспилотный электромобиль на рынок уже в 2020 году.

Официально Apple свой электромобильный проект никогда не анонсировала, но масса утечек и постоянные контакты с поставщиками комплектующих превратили его в секрет полишинеля. Проект, получивший кодовое имя Titan, был свёрнут в 2016 году, потому что руководство Apple посчитало его слишком сложным и дорогим, но компания сохранила команду, занимавшуюся системой автономного вождения, — мол, может ещё пригодиться.

В 2020 году проект Titan был реанимирован: тогда стало известно, что Apple рассчитывает на покупную платформу и контрактную сборку, велись переговоры с несколькими крупными автоконцернами, наиболее предметные — с Hyundai Motor Group, дело дошло до выбора завода и обсуждения объёмов выпуска, но переговоры зашли в тупик из-за конфликта интересов партнёров, в итоге корейцы от сделки отказались. После этого Apple вновь попыталась разработать электромобиль по большей части самостоятельно и наняла на должность главного инженера опытного немца Ульриха Кранца, прежде работавшего в BMW и в электромобильном стартапе Canoo.

В конце 2022 года Bloomberg сообщал, что проект электромобиля Apple был сильно пессимизирован по части инноваций, но выглядел всё ещё довольно привлекательно: в планах значились мощный процессор, возможность удалённого управления в критических ситуациях и фирменная страховка на случай аварии, старт производства и выход на рынок должны были состояться в 2026 году.

На этой неделе Bloomberg выдал очередную дозу инсайда по поводу электромобиля Apple: дата дебюта перенесена на 2028 год, на старте продаж «яблочная» машина будет иметь только дежурный автопилот второго уровня по классификации SAE, какой уже есть у большинства современных премиальных автомобилей. Напомним, что второй уровень — это, по сути, не автопилот, а продвинутый электронный ассистент водителя, такой ассистент может самостоятельно совершать обгоны и проезжать перекрёстки, но водитель обязан всё время следить за дорогой. Тем не менее оборудование электромобиля Apple позволит в будущем запустить на нём автопилоты 3 и 4 уровней.

Кроме того, Apple вернулась к контактам с существующими автопроизводителями по поводу возможности объединения усилий и сотрудничества, но пока никаких конкретных договорённостей не достигнуто.

Получается, что электромобильный проект Apple по-прежнему находится в зачаточном состоянии, потому что компания никак не может определиться, каким он должен быть и чем будет отличаться от конкурентов. На разработку уже, по слухам, потрачены десятки миллиардов долларов, но результата нет и не факт, что будет в 2028 году.

Китайские IT-гиганты Huawei и Xiaomi уже благополучно вошли в автобизнес, японская Sony в партнёрстве с Honda планирует вывести на рынок свой первый электромобиль под маркой Afeela в 2026 году, а Apple, получается, отстала от всех и пока не имеет ни одной сильной идеи, которая сделала бы её машину особенной.

Кончено, марка Apple сильна сама по себе, накопленный со времён Стива Джобса потенциал оказался настолько огромным, что работает до сих пор и приносит компании Apple гигантские прибыли, но кризис идей уже очевиден даже в традиционных для Apple сегментах рынка — в смартфонах и компьютерах: в исполнении Apple это по-прежнему очень качественные и мощные изделия, но вау-эффекта времён Джобса они не вызывают.

Место Apple в автопроме давно и прочно заняла компания Tesla, которая, несмотря на огромное количество справедливых к ней претензий, продолжает удивлять — пикап Tesla Cybertruck, по мнению редакции Kolesa.ru, стал одной из главных премьер прошлого года.

