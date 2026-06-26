Esteo готовится выпустить на российский рынок «оквадраченный» кроссовер V27

Китайский кроссовер, получивший индекс V27, впервые был показан в Дубае (ОАЭ) летом 2025 года. На родине он был представлен под маркой iCar (принадлежит корпорации Chery) осенью того же года, для зарубежных рынков выбрали название iCAUR, причём предполагалось, что под ним же модель появится в том числе и в России. Однако, как стало известно теперь, на авторынок РФ этот SUV выйдет под местной маркой Esteo, запуск которой является результатом партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo.

На фото: глобальный кроссовер iCAUR V27

Напомним, марка Esteo была официально анонсирована для местного рынка в апреле 2026 года. Роль её первенца исполнил среднеразмерный кроссовер сегмента D, получивший название Esteo MX. В начале текущей недели марка показала большой кроссовер Exlantix ET8, который скоро появится в продаже в РФ. А теперь пресс-служба компании рассказала о планах вывести на российский рынок несколько моделей V-серии, её возглавит флагманский кроссовер Esteo V27.

Тизер Esteo V27

Согласно плану, эта новинка должна появиться в продаже до конца текущего года, дата старта будет обнародована позднее. Известно, что производство Esteo V27 будет налажено на одном из российских заводов, принадлежащих холдингу «АГР». Пока что в компании рассказали о том, что новинка окажется последовательным гибридом (REEV), а его совокупный запас хода превысит 800 км, другие подробности о местной версии появятся позже.

У «донора» – iCAUR V27 – в состав силовой установки входит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,5 литра, исполняющая роль генератора для тяговой батареи и не имеющая механической связи с колёсами. У экспортного заднеприводного SUV на задней оси установлен 252-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 300 Нм), плюс ему положен аккумулятор ёмкостью 20,47 кВт*ч. При движении только на электротяге такой SUV способен проехать до 120 км (по циклу WLTC), а его общий запас хода равен 991 км. На разгон с места до «сотни» ему требуется 8,9 секунды.

Тизер салона Esteo V27

Кроссовер iCAUR V27, предназначенный для Ближнего Востока, предлагается также и с полным приводом: у такого SUV в состав гибридной установки входят не один, а два электродвигателя (по одному на каждой оси), их совокупная отдача равна 455 л.с. и 505 Нм. Ещё этой версии положена тяговая батарея ёмкостью 34,1 кВт*ч, чисто на электричество он способен проехать до 195 км, а суммарная дальнобойность составляет 995 км. Полноприводник разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды.

На фото: iCAUR V27

Esteo V27 – это кроссовер с классическим пятидверным кузовом, «оквадраченными» формами, расширенными угловатыми колёсными арками, массивным обвесом по периметру, головной оптикой с круглыми светодиодными ходовыми огнями, вертикальными двухсекционными фонарями и запаской на багажной двери.

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Габаритная длина глобального кроссовера iCAUR V27 составляет 5045 мм (с учётом запаски), ширина – 1976 мм, высота – 1894 мм, расстояние между осями – 2900 мм, дорожный просвет – 224 мм. Объём багажника у SUV равен 715 литров, а со сложенными спинками второго ряда грузовое пространство можно увеличить до 1818 литров. На передней панели установлены виртуальная приборка диагональю 8,9 дюйма, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,4 дюйма. Имеются физические кнопки и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Информация об оснащении и ценах предназначенного для РФ Esteo V27 появится позже.