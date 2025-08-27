Hyundai готовит новинку, которая составит конкуренцию Renault 4 и Ford Puma Gen-E

Ожидается, что грядущий концепт станет основой для серийного компактного кроссовера Ioniq 2, который выйдет на рынок в 2026 году.

Корейский производитель намерен представить свой новый концепт в рамках Мюнхенского автосалона, который откроет свои двери в начале сентября 2025 года. Этот шоу-кар в ближайшее время ляжет в основу новой серийной модели Hyundai, её название марка держит в секрете. Пока что корейцы готовы лишь слегка приоткрыть завесу тайны над внешностью грядущего шоу-кара.

Тизер нового концепта Hyundai

Пресс-служба бренда опубликовала несколько тизеров, с помощью которых можно «подглядеть» детали экстерьера концепта Hyundai. Судя по изображениям, у него будет острый «нос», тонкие фары в стиле обновлённого в текущем году Ioniq 6, большой воздухозаборник с рисунком в виде сетки. Ещё шоу-кар корейской марки получил покатую крышу, довольно массивные накладки на колёсные арки, а также большой спойлер в виде «утиного хвоста».

Как правило, дизайн концептов Hyundai является приближенным к внешности последующих серийных моделей. Примерами могут послужить шоу-кары Hyundai 45, который лёг в основу Ioniq 5, а также Hyundai Seven, на котором базировался товарный вариант Ioniq 9.

Ожидается, что по мотивам готовящегося к скорой презентации пока что безымянного концепта Hyundai будет создан серийный полностью электрический компактный кроссовер, которому, скорее всего, присвоят название Ioniq 2. Такая новинка появится в продаже уже в следующем году.

Предполагается, что новинка сможет сократить разрыв между двумя моделями бренда: скорее всего в иерархии Hyundai «зелёный» кроссовер займёт место между ситикаром Inster / Casper Electric и кроссовером Kona. Ближайшим родственником будущего паркетника, вероятно, станет Kia EV2, выход на рынок которого тоже намечен на 2026 год.

В Европе новинке корейского бренда, вероятно, придётся побороться за покупателей с полностью электрическими маленькими кроссоверами Renault 4 и Ford Puma Gen-E. Напомним, «француз» дебютировал в середине октября 2024-го, а условный «американец» – в начале декабря того же года.

По предварительным данным, в основу Ioniq 2 ляжет платформа Hyundai E-GMP, которая используется в нескольких моделях: на ней в том числе базируется Kia EV3. Не исключено, что паркетник получит единственный 204-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 283 Нм) и тяговую батарею ёмкостью 58,3 кВт*ч. Отметим, у Kia EV3 есть ещё вариант с прибавкой Long Range к названию, ёмкость его аккумулятора равна 81,4 кВт*ч.

Напомним, в прошлом месяце был полностью рассекречен спортседан Hyundai Ioniq 6 N, оснащённый двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 609 л.с. (650 л.с. в режиме N Grin Boost) и 770 Нм. С места до «сотни» такая четырёхдверка разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость равна 257 км/ч.