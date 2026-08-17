Jeep Cherokee нового поколения сменит платформу, прописку и появится скорее, чем ожидалось

Модель под названием Jeep Cherokee начала сходить с конвейера в 1974 году. Пятое поколение, дебютировавшее в 2013-м, был отправлен в отставку в 2023-м. После сравнительно небольшого перерыва кроссовер вернулся: Cherokee актуального шестого поколения, базирующийся на платформа STLA Large, был представлен в августе 2025 года, продажи новинки стартовали в начале 2026-го. По данным gcbc.net, дилеры в США за первое полугодие реализовали около 10,6 тыс. экземпляров. Отметим, до пиковых показателей нынешнему SUV, очевидно, далеко: так, за 2018 год модель разошлась тиражом почти в 240 тыс. единиц.

На фото: Jeep Cherokee шестого поколения

Несмотря на то, что с момента презентации нынешнего Jeep Cherokee прошёл примерно год, в компании уже думают о кроссовере следующей генерации. Так, на днях пресс-служба Stellantis (этому автогиганту принадлежит марка Jeep) рассказала о том, что Cherokee следующего поколения «представит в США новую платформу STLA One», о которой Колёса.ру подробнее рассказывали ранее.

Напомним, в рамках стратегии FaSTLAne 2030 нынешние «тележки» STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame решено заменить одной универсальной – STLA One. В общей сложности Stellantis запланировал выпуск на этой платформе более тридцати новых моделей к 2035 году, ориентированных в основном на Европу, первенец появится уже в 2027-ом. Как стало известно ранее, тип силовой установки у этих моделей может быть любым, однако большинство машин на STLA One будут в той или иной степени электрифицированы.

На фото: салон Jeep Cherokee шестого поколения

Судя по всему, в США первенцем на новой платформе станет именно «седьмой» Jeep Cherokee, причём старт его производства компания наметила на вторую половину 2029 года. Помимо «тележки» будущая новинка сменит и прописку: если сейчас серийное производство кроссовера налажено на заводе Stellantis в Толуке (Мексика), то в дальнейшем его организуют на ныне простаивающем заводе в Белвидире (штат Иллинойс, США). Кстати, именно здесь до 2023 года собирался отправленный в отставку Cherokee пятого поколения.

В дальнейшем кроссовер будет делить производственную площадку с Jeep Compass, а также с грядущей североамериканской версией компактного пикапа Ram Rampage, который дебютировал в 2023 году в Бразилии и в прошлом году вышел на европейский рынок. У этого грузовичка будут изменённая внешность, полностью независимая подвеска и несущий кузов.

В пресс-службе Stellantis отметили, что автогигант намерен инвестировать в завод в штате Иллинойс свыше 800 млн долларов, что на 200 млн долларов больше по сравнению с ранее озвученными планами. Сейчас уже идут подготовительные работы, опытное производство, по плану, должно начаться в первой половине 2028 года, а серийное, как мы уже отметили ранее – во второй половине 2029-го. Есть вероятность, что новый Jeep Cherokee выйдет на американский рынок до начала следующего десятилетия.