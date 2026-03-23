Купеобразный кроссовер Geely Atlas REV выходит на рынок

23.03.2026 533 0 0
Компания Geely открыла прием заказов на гибридное кросс-купе. Модель доступна с двумя вариантами батареи на выбор.

Купеобразный кросс Geely анонсировали в феврале текущего года. А теперь на родине компании провели полноценную презентацию, озвучили предварительную стартовую цену и начали принимать заявки. Модель назвали Boyue REV, то есть в Китае она пополнила SUV-семейство, которое раньше включало «просто» Boyue (у нас это дореформенный Cityray) и более крупную пятидверку Boyue L (в России дорестайлинговый SUV представлен как Atlas). Причем совершенно новой разработкой Geely «купе» Boyue REV не является. Под материнской маркой решено продавать гибридную версию электрокросса Livan 7, который в КНР присутствует с 2023 года.

Напомним, бренд Livan был создан на руинах фирмы Lifan, сейчас он входит в холдинг Geely Auto. На родине раскрутить эту марку так и не удалось, электрическая «семерка» там спросом тоже не пользуется. Так что решение Geely выпустить кросс-купе под собственным брендом и с новой начинкой выглядит вполне обоснованным. К слову, гибрид сертифицировали под несколькими названиями – в том числе, как Haoyue R7. То есть купеобразный паркетник мог бы стать «братом» Geely Haoyue (в России – Okavango), но в итоге выбрали более популярное семейство Boyue.

Внешне Geely Boyue REV от электрического Livan 7 практически ничем не отличается, не считая, разумеется, эмблем и шильдиков. Среди особенностей дизайна гибрида – двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В сертификате для паркетника еще были заявлены выдвижные ручки дверей (такие положены и дорогим версиям Livan 7), но в связи с грядущим запретом Geely вывела на рынок «купе» с обычными ручками. Базовый гибрид имеет 17-дюймовые диски, у остальных вариантов 18-дюймовые.

Длина Geely Boyue REV равна 4680 мм, ширина – 1892 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2778 мм. Объем багажника составляет 402 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1593 литров.

Интерьер для гибридного «купе» слегка переделали. В дверях заменили ручки, иначе оформлены центральные дефлекторы обдува, а на тоннеле появились шайба, ряд кнопок и пара неприкрытых подстаканников. Как и электрокар, гибрид еще имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, площадку для беспроводной зарядки. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Силовая установка Geely Boyue REV включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и расположенный на передней оси электромотор мощностью 218 л.с. Гибрид доступен в трех комплектациях, две из них получили батарею емкостью 28,3 кВт*ч, только на электротяге эти модификации проедут 220 км по китайскому циклу CLTC. Третье исполнение – это аккумулятор на 50,4 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 375 км.

В списке оборудования самого дешевого Geely Boyue REV значатся: упомянутые выше экраны (приборный – диагональю 8,8 дюйма, планшет мультимедиа – диагональю 14,6 дюйма), подогрев водительского кресла, камера заднего вида, обычный круиз-контроль. Остальные две версии имеют беспроводную зарядку, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Любопытно, что самая богатая комплектация – вовсе не с топовой батареей, а с младшим аккумулятором на 28,3 кВт*ч. Такому паркетнику положены подогрев переднего пассажирского сиденья, массажер и вентиляция передних кресел, панорамная крыша. Часть этих функций для Boyue REV с батареей емкостью 50,4 кВт*ч доступна за доплату, плюс для этого исполнения опционально предусмотрен проекционный дисплей.

Стартовая цена Geely Boyue REV – 127 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу. Но не забываем о том, что цена все еще предварительная. То есть после запуска «живых» продаж базовый купеобразный гибрид может оказаться чуть дешевле.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Boyue Geely Atlas

 

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 567 37 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1149 1 0 21.03.2026
Статьи / Практика Пустой бак убивает бензонасос, а ABS удлиняет тормозной путь: факты, похожие на мифы Мы продолжаем изучать мифы и стереотипы, которыми в буквальном смысле слова кишит автомобильная вселенная. Только, в отличие от прошлой публикации, посвященной исключительно развенчанию лож... 3154 1 2 20.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47755 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18573 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 8831 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
37 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
15 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
Новые комментарии
