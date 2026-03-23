Купеобразный кроссовер Geely Atlas REV выходит на рынок

Купеобразный кросс Geely анонсировали в феврале текущего года. А теперь на родине компании провели полноценную презентацию, озвучили предварительную стартовую цену и начали принимать заявки. Модель назвали Boyue REV, то есть в Китае она пополнила SUV-семейство, которое раньше включало «просто» Boyue (у нас это дореформенный Cityray) и более крупную пятидверку Boyue L (в России дорестайлинговый SUV представлен как Atlas). Причем совершенно новой разработкой Geely «купе» Boyue REV не является. Под материнской маркой решено продавать гибридную версию электрокросса Livan 7, который в КНР присутствует с 2023 года.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Напомним, бренд Livan был создан на руинах фирмы Lifan, сейчас он входит в холдинг Geely Auto. На родине раскрутить эту марку так и не удалось, электрическая «семерка» там спросом тоже не пользуется. Так что решение Geely выпустить кросс-купе под собственным брендом и с новой начинкой выглядит вполне обоснованным. К слову, гибрид сертифицировали под несколькими названиями – в том числе, как Haoyue R7. То есть купеобразный паркетник мог бы стать «братом» Geely Haoyue (в России – Okavango), но в итоге выбрали более популярное семейство Boyue.

1 / 2 2 / 2

Внешне Geely Boyue REV от электрического Livan 7 практически ничем не отличается, не считая, разумеется, эмблем и шильдиков. Среди особенностей дизайна гибрида – двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В сертификате для паркетника еще были заявлены выдвижные ручки дверей (такие положены и дорогим версиям Livan 7), но в связи с грядущим запретом Geely вывела на рынок «купе» с обычными ручками. Базовый гибрид имеет 17-дюймовые диски, у остальных вариантов 18-дюймовые.

Длина Geely Boyue REV равна 4680 мм, ширина – 1892 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2778 мм. Объем багажника составляет 402 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1593 литров.

Интерьер для гибридного «купе» слегка переделали. В дверях заменили ручки, иначе оформлены центральные дефлекторы обдува, а на тоннеле появились шайба, ряд кнопок и пара неприкрытых подстаканников. Как и электрокар, гибрид еще имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, площадку для беспроводной зарядки. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Силовая установка Geely Boyue REV включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и расположенный на передней оси электромотор мощностью 218 л.с. Гибрид доступен в трех комплектациях, две из них получили батарею емкостью 28,3 кВт*ч, только на электротяге эти модификации проедут 220 км по китайскому циклу CLTC. Третье исполнение – это аккумулятор на 50,4 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 375 км.

В списке оборудования самого дешевого Geely Boyue REV значатся: упомянутые выше экраны (приборный – диагональю 8,8 дюйма, планшет мультимедиа – диагональю 14,6 дюйма), подогрев водительского кресла, камера заднего вида, обычный круиз-контроль. Остальные две версии имеют беспроводную зарядку, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Любопытно, что самая богатая комплектация – вовсе не с топовой батареей, а с младшим аккумулятором на 28,3 кВт*ч. Такому паркетнику положены подогрев переднего пассажирского сиденья, массажер и вентиляция передних кресел, панорамная крыша. Часть этих функций для Boyue REV с батареей емкостью 50,4 кВт*ч доступна за доплату, плюс для этого исполнения опционально предусмотрен проекционный дисплей.

Стартовая цена Geely Boyue REV – 127 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу. Но не забываем о том, что цена все еще предварительная. То есть после запуска «живых» продаж базовый купеобразный гибрид может оказаться чуть дешевле.