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  • Лучший автомобиль Японии: в финале шесть «японцев», «европейцы», «кореец» и «китаец»

Лучший автомобиль Японии: в финале шесть «японцев», «европейцы», «кореец» и «китаец»

02.11.2026 10297 0 2
Лучший автомобиль Японии: в финале шесть «японцев», «европейцы», «кореец» и «китаец»

Всего в нынешнем конкурсе за звание лучшего авто Страны восходящего солнца боролись более трех десятков моделей. Победителя объявят в начале декабря.

В Японии в самом разгаре престижный конкурс Автомобиль года (Car of the Year Japan) сезона 2026-2027. Всех участников огласили в конце октября, на этот раз были заявлены 33 модели. Ну а теперь организаторы озвучили десятку финалистов. Напомним, что конкурс проводят с 1980 года, лучшие машины выбирают местные автожурналисты и автоэксперты (в этом году их 58). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие модели на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

В финал нынешнего сезона прошли шесть моделей японских марок: по одной от Suzuki, Toyota, Honda и Mazda и сразу две от Nissan. Кроме того, за главную награду борются «европейцы» BMW и Volvo, автомобиль корейского бренда Kia и «китаец» BYD. Причем «поднебесная» компания принимает участие в конкурсе уже не в первый раз, и теперь шансов на победу у нее больше, ведь в финал пробилась модель, созданная специально для Японии в популярном там формате кей-кара. Отметим также, что шесть из десяти финалистов представляют собой электрокары.

Автомобиль года в Японии 2026-2027, финалисты:
Suzuki e Sky
Toyota RAV4
Nissan Elgrand
Nissan Kicks
Honda Super-One
Mazda CX-5
BMW iX3
BYD Racco
Kia PV5
Volvo ES90

Suzuki e Sky
Suzuki e Sky
1 / 5
Toyota RAV4
Toyota RAV4
2 / 5
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
3 / 5
Nissan Kicks
Nissan Kicks
4 / 5
Honda Super-One
Honda Super-One
5 / 5

Модели, которые выбыли из конкурса: Subaru Trailseeker, Toyota bZ4X Touring, Toyota Land Cruiser FJ, Honda CR-V, Honda Insight, Lexus ES, Audi A6/A6 Avant, Audi Q3/Q3 Sportback, BYD Sealion 6, Citroen C3 Aircross Hybrid, Citroen C5 Aircross Hybrid, Citroen e-C3, DS №4, DS №8, Fiat Grande Panda, Hyundai Nexo, Jeep Compass, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz S-Class, Peugeot 5008 GT Hybrid, Porsche Cayenne Electric, Tesla Model Y, Volvo EX90.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
1 / 5
BMW iX3
BMW iX3
2 / 5
BYD Racco
BYD Racco
3 / 5
Kia PV5
Kia PV5
4 / 5
Volvo ES90
Volvo ES90
5 / 5

Победителя конкурса Лучший автомобиль Японии сезона 2026-2027 объявят 3 декабря. Тогда же станут известны обладатели наград сопутствующих категорий, которые варьируются от года к году. То есть какую-нибудь модель из первоначального списка могут признать, к примеру, самым красивым или самым технологичным авто.

Главная награда сезона 2025-2026 досталась кроссоверу Subaru Forester, лучшим импортным автомобилем Японии тогда стал электровэн Volkswagen ID.Buzz, он же получил приз за лучший дизайн. Лучшим технологичным автомобилем признали гибридный спорткар Porsche 911 Carrera GTS, который как раз не смог пробиться в десятку финалистов основного конкурса 2025-2026.

Япония авторынок авто и общество конкурс Toyota Nissan Mazda BYD BMW Honda
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