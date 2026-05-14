Новинки ×

На российский рынок готовится выйти новый Evolute i-Sky

14.05.2026 53 0 0
На российский рынок готовится выйти новый Evolute i-Sky

В иерархии бренда грядущий кроссовер займёт место между компактным паркетником Evolute i-Joy и гибридным SUV i-Space.

Под маркой Evolute, появившейся в 2022-м, российская компания «Моторинвест» наладила выпуск электромобилей и гибридов на мощностях предприятия, расположенного в Липецкой области. Полностью «зелёный» кроссовер Evolute i-Sky появился в РФ в 2023 году. Донором для «первого» i-Sky стала одна из моделей, входящая в портфель китайского концерна Dongfeng – Forthing Thunder. Теперь этот Эволют был отправлен в отставку, а ему на смену пришёл новый i-Sky.

На фото: новый Evolute i-Sky

На этот раз роль донора для новинки российского бренда исполнил Dongfeng Aeolus L7, его ближайшими родственниками являются кроссоверы Aeolus Haohan и Hedmos 06. В основе SUV лежит модернизированная платформа – DSMA 2.0 (Dongfeng Superior Modular Architecture), её по лицензии создали на базе «тележки» CMP, которая принадлежит концерну Stellantis.

Габаритная длина нового Evolute i-Sky составляет 4685 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1613 мм, а расстояние между осями у него равно 2775 мм. Дорожный просвет у кроссовера – 180 мм. Модели положены легкосплавные диски размером 19 дюймов, полностью светодиодная оптика, монофонарь на корме и раздвоенный спойлер в верхней части багажной двери.

Салон отделан кожзамом, перед водителем располагается мультируль со «сплюснутым» с двух сторон ободом и сенсорными кнопками, а за ним – дисплей диагональю 10,25 дюйма, исполняющий роль виртуального щитка приборов. По центру передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма.

На фото: салон нового Evolute i-Sky
На фото: салон нового Evolute i-Sky
1 / 2
На фото: салон нового Evolute i-Sky
На фото: салон нового Evolute i-Sky
2 / 2

Новый Evolute i-Sky получил устройство для беспроводной зарядки смартфонов, панорамную стеклянную крышу, камеры кругового обзора 360°, электропривод багажной двери, функцию бесключевого доступа в салон, кресло водителя с электрорегулировкой в шести направлениях, обогрев передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Известно, что кузовные элементы кроссовера проходят антикоррозийную обработку и дополнительную катодную оцинковку. Модель получила шесть подушек безопасности, антиблокировочную систему тормозов, электронную систему курсовой устойчивости, ассистента при экстренном торможении и помощника при трогании на подъёме.

Готовящийся к выходу на российский рынок Evolute i-Sky имеет полностью электрическую «начинку». Его оснастили единственным 218-сильным электромотором, расположенным на передней оси, максимальный крутящий момент – 310 Нм. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 8 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Модели положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея с жидкостным охлаждением, её ёмкость – 62 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 424 км.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Стоимость нового Evolute i-Sky в РФ станет известна позже. В компании отметили, что в иерархии бренда он займёт место между i-Joy и i-Space, так что и ценник этого паркетника, вероятно, окажется где-то между ними. Так, рекомендованная розничная цена первого варьируется в диапазоне от 2 824 000 до 3 024 000 рублей, второго – от 3 485 000 до 3 585 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Evolute Evolute i-Sky Dongfeng Dongfeng Haohan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Хуже не будет: можно ли заряжать аккумулятор токами выше 10% от его ёмкости Давно существует и многим хорошо известна базовая теория оптимального зарядного режима для автомобильного аккумулятора. Звучит она просто: заряжать батарею нужно током, составляющим 10% от е... 662 1 1 14.05.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 1325 4 0 13.05.2026
Статьи / Колёсная база Как проверить систему охлаждения, чтобы избежать перегрева летом Зима проверяет систему охлаждения на прочность, а весна – на внимательность владельца. Перепады температур, реагенты и возраст жидкости делают своё дело. Если игнорировать проверку, летом мо... 386 0 0 13.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 35977 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11460 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8894 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
13 Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские
7 Мощный мотор, новая муфта и немного Coffee: тест-драйв обновлённого Ha...
4 Stellantis едет в будущее на «китайцах»: Maserati может породниться с...
Новые комментарии
Change privacy settings