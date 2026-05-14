На российский рынок готовится выйти новый Evolute i-Sky

Под маркой Evolute, появившейся в 2022-м, российская компания «Моторинвест» наладила выпуск электромобилей и гибридов на мощностях предприятия, расположенного в Липецкой области. Полностью «зелёный» кроссовер Evolute i-Sky появился в РФ в 2023 году. Донором для «первого» i-Sky стала одна из моделей, входящая в портфель китайского концерна Dongfeng – Forthing Thunder. Теперь этот Эволют был отправлен в отставку, а ему на смену пришёл новый i-Sky.

На этот раз роль донора для новинки российского бренда исполнил Dongfeng Aeolus L7, его ближайшими родственниками являются кроссоверы Aeolus Haohan и Hedmos 06. В основе SUV лежит модернизированная платформа – DSMA 2.0 (Dongfeng Superior Modular Architecture), её по лицензии создали на базе «тележки» CMP, которая принадлежит концерну Stellantis.

Габаритная длина нового Evolute i-Sky составляет 4685 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1613 мм, а расстояние между осями у него равно 2775 мм. Дорожный просвет у кроссовера – 180 мм. Модели положены легкосплавные диски размером 19 дюймов, полностью светодиодная оптика, монофонарь на корме и раздвоенный спойлер в верхней части багажной двери.

Салон отделан кожзамом, перед водителем располагается мультируль со «сплюснутым» с двух сторон ободом и сенсорными кнопками, а за ним – дисплей диагональю 10,25 дюйма, исполняющий роль виртуального щитка приборов. По центру передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма.

Новый Evolute i-Sky получил устройство для беспроводной зарядки смартфонов, панорамную стеклянную крышу, камеры кругового обзора 360°, электропривод багажной двери, функцию бесключевого доступа в салон, кресло водителя с электрорегулировкой в шести направлениях, обогрев передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Известно, что кузовные элементы кроссовера проходят антикоррозийную обработку и дополнительную катодную оцинковку. Модель получила шесть подушек безопасности, антиблокировочную систему тормозов, электронную систему курсовой устойчивости, ассистента при экстренном торможении и помощника при трогании на подъёме.

Готовящийся к выходу на российский рынок Evolute i-Sky имеет полностью электрическую «начинку». Его оснастили единственным 218-сильным электромотором, расположенным на передней оси, максимальный крутящий момент – 310 Нм. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 8 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Модели положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея с жидкостным охлаждением, её ёмкость – 62 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 424 км.

Стоимость нового Evolute i-Sky в РФ станет известна позже. В компании отметили, что в иерархии бренда он займёт место между i-Joy и i-Space, так что и ценник этого паркетника, вероятно, окажется где-то между ними. Так, рекомендованная розничная цена первого варьируется в диапазоне от 2 824 000 до 3 024 000 рублей, второго – от 3 485 000 до 3 585 000 рублей.