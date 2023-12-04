Nissan готовит Leaf нового поколения: хэтчбек могут превратить в кросс-купе

Ожидается, что в основу новинки японской марки ляжет концепт Chill-Out, который был представлен ещё в 2021 году. Дебют следующего Leaf намечен на конец 2024-го.

Электромобиль Nissan Leaf появился ещё в 2010 году, а в 2017-м этот хэтчбек сменил генерацию, на мировой рынок эта пятидверка вышла годом позже. Одним из главных регионов для Leaf остаётся Европа, несмотря на заметный спад показателей. По данным Jato Dynamics, за первые десять месяцев текущего года старосветские дилеры Nissan реализовали 14 390 экземпляров, что на треть (на 33%) меньше, чем в январе-октябре 2022-го.

На фото: актуальный хэтчбек Nissan Leaf

Спад спроса легко можно объяснить как наличием более современных конкурентов на рынке, так и тем, что Nissan Leaf уже устарел. В компании это тоже понимают, однако, как оказалось, отказываться от своей модели не намерены (ранее в СМИ появлялась информация о том, что актуальное второе поколение станет для модели последним). Согласно информации Automotive News Europe, сейчас Ниссан занимается разработкой Leaf третьей генерации.



Ожидается, что в ходе смены генерации модель претерпит серьёзные изменения. Вероятно, место хэтчбека займёт компактный кроссовер с купеобразным кузовом. В агентстве отметили, что в основу новинки может лечь концепт Nissan Chill-Out, который японская компания показала ещё в 2021 году, когда презентовал свою стратегию развития до 2030 года (в текущем году этот план был пересмотрен). Кроме того, в дизайне нового Leaf будут прослеживаться черты электрического кроссовера Ariya.



На фото: салон актуального хэтчбека Nissan Leaf

Концепт Nissan Chill-Out получил заглушку на передней части, которая визуально составляет единое целое с головной оптикой, а в центре у неё находится светящийся логотип бренда. Подобным образом – в виде большой цифровой панели – оформлена и корма шоу-кара. На неё выводятся по бокам фонари, а в центре «краснеет» название бренда. В салоне можно увидеть кресла с подсветкой, большой горизонтально вытянутый дисплей на передней панели и штурвал на месте рулевого колеса.



Концепт Nissan Chill-Out

Сообщается, что в основу Nissan Leaf третьего поколения ляжет платформа CMF-EV, на которой базируются актуальный кроссовер Ariya, Renault Megane E-Tech и концепт Chill-Out. Ещё, вероятно, новинка получит «зелёную» силовую установку e-4orce. Технические подробности в компании обнародуют позже. Известно, что производство электрического кросс-купе будет налажено на заводе в Сандерленде (Великобритания), где сейчас выпускается Ariya. Ранее предполагалось, что с конвейера ежегодно будет сходить до 100 тыс. новых паркетников.



Nissan Leaf нового поколения получит современные тяговые батареи, производство которых китайская аккумуляторная компания Envision наладит на предприятии, строящемся сейчас рядом с британским заводом Nissan. Сообщается, что у этих аккумуляторов плотность энергии увеличена на 30% по сравнению с показателями батарей актуальной модели: это позволит ощутимо увеличить запас хода электромобиля.



Отметим, в рамках недавней выставки Japan Mobility, которая прошла в Токио, Ниссан представил несколько концептов. Так, общее грядущее направление дизайна продемонстрировал Nissan Hyper Urban, развил идеи шоу-кар Hyper Adventure, заглянул в будущее минивэнов Hyper Tourer, в роли прообраза электрического GT-R выступил Hyper Force, а предвестником будущего «зелёного» Juke можно счесть концепт Hyper Punk.

